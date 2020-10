Arabia Saudyjska zgodziła się na odprawianie modlitw w meczecie Al-Masdżid al-Haram w Mekce, najważniejszej świątyni muzułmańskiej - poinformowała państwowa telewizja. To początek drugiej fazy łagodzenia w tym kraju restrykcji, związanych z pandemią koronawirusa.

Arabia Saudyjska zezwoliła na modlitwy w Świętym Meczecie w Mekce / Abaca / PAP/Abaca

Od niedzieli do Świętego Meczetu będzie mogło wejść maksymalnie 15 tys. osób na pielgrzymkę i 40 tys. osób na modlitwę, w zależności od ilości czasu przydzielonego przez specjalną aplikację - informują media.



Od 4 października, do meczetu mogło wejść maksymalnie 6 tys. pielgrzymów dziennie, którzy mogli dokonać jedynie siedmiu rytualnych okrążeń Al-Kaby, świątyni na głównym dziedzińcu Świętego Meczetu i ucałować Hadżar (Czarny Kamień), największą świętość islamu.



Modlitwy w Świętym Meczecie z powodu pandemii zostały zakazane w marcu. Na razie udział w nich mogą brać jedynie obywatele i mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, natomiast pielgrzymi spoza tego kraju na umrę, czyli tzw. mniejszą pielgrzymkę do Mekki, będą mogli udać się od 1 listopada.



Do tej pory w Arabii Saudyjskiej koronawirusem zakaziły się 341 854 osoby. Zmarło 5165 osób.