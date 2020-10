​Drugie co do wielkości miasto Australii i stolica stanu Victoria, Melbourne, poluzowało ograniczenia związane z epidemiczną blokadą, ponieważ liczba nowych i aktywnych przypadków Covid-19 nadal spada. Od północy w niedzielę mieszkańcy Melbourne nie będą już mieli ograniczeń czasu, jaki mogą spędzać poza domem na naukę lub rekreację.

Punkt pobrań wymazów w Shepparton w Australii, w stanie Victoria. / JAMES ROSS / PAP/EPA

Poprzednie ograniczenia zezwalające na podróżowanie tylko do 5 kilometrów od domu zostaną zmienione, od północy można będzie oddalać się od domu do 25 kilometrów. Dozwolone będą spotkania na świeżym powietrzu dla maksymalnie 10 osób z dwóch gospodarstw domowych, a golf i tenis mogą zostać wznowione.



Stan Victoria zgłosił tylko dwa nowe przypadki Covid-19 w niedzielę i żadnych zgonów. Średnia przypadków koronawirusa z 14 dni spadła do ośmiu, najmniej od czterech miesięcy.



W niedzielę było tylko 137 aktywnych przypadków w stanie Victoria, 12 osób leczonych w szpitalu, żadna nie była na intensywnej terapii.



Przepisy zostaną dodatkowo złagodzone 2 listopada, wraz z częściowym ponownym otwarciem sklepów, barów i restauracji.