Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 600 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 10 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 75 734 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 237 z nich. W niechlubnych statystykach nadal króluje Małopolska. Na Ukrainie wykryto z kolei 2958 przypadków koronawirusa, zmarło 76 osób. To najwyższy dobowy bilans zgonów od wybuchu pandemii. Także w Czechach odnotowano kolejny rekord. Wydarzenia związane z pandemią w kraju i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo z 16 września.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- w Polsce resort zdrowia poinformował o 600 nowych przypadkach zakażeń; 10 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 75 734 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 237 z nich;

- liczba zakażonych koronawirusem w Indiach od wybuchu pandemii przekroczyła 5 milionów. Przyrost zakażeń w Indiach jest najszybszy na świecie;



- na Ukrainie wykryto 2958 przypadków koronawirusa, zmarło 76 osób. To najwyższy dobowy bilans zgonów od wybuchu pandemii;



- w Czechach odnotowano kolejny rekord -1677 nowych przypadków zakażenia;



- w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 1901 nowych przypadków zakażenia. Dzień wcześniej było 1407 nowych infekcjach;



- prezydent Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone są "kilka tygodni od szczepionki, być może trzy lub cztery tygodnie".

16:38 Szkoły

Już ponad 200 szkół i przedszkoli musiało zmienić tryb nauczania z powodu zakażenia koronawirusem, wykrytego wśród osób przebywających na terenie placówki. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że dziś nauczanie zdalne odbywało się w 61 placówkach. W 170 kolejnych zdalnie uczy się tylko część uczniów.

16:03 Szczepionki na grypę

Jutro powinniśmy wiedzieć, czy do Polski trafi więcej dawek szczepionki przeciwko grypie. Tak w Sejmie zapowiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski ujawnił, że Agencja Rezerw Materiałowych złożyła ofertę zakupu u producentów szczepionek i do jutra powinny wpłynąć odpowiedzi w tej sprawie. Przypomnijmy, na razie do Polski ma trafić 1 mln 850 tysięcy dawek szczepionki przeciwko grypie.

15:56 Sejm

Projekt noweli tzw. ustawy covidowej ponownie został skierowany do sejmowej komisji m.in. z uwagi na zgłoszone przez PiS poprawki. Jedna z nich doprecyzowuje przepis wyłączający przestępność tak, że nie zostaną nim objęte czyny, których sprawca dokonywał w celu osiągnięcia korzyści.



15:50 Rumunia

1713 nowych infekcji koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Rumunii, najwięcej od początku epidemii - poinformowały władze medyczne. Na COVID-19 zmarło kolejnych 49 osób. Bilans epidemii w tym kraju wynosi 107 011 infekcji i 4 285 zgonów.



Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w Rumunii w ciągu ostatnich dwóch tygodni potwierdzono 86 nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców. To jeden z najwyższych wyników w całej Unii Europejskiej. Epidemia rozprzestrzenia się szybciej jedynie w Hiszpanii, Francji, Czechach, Luksemburgu i na Malcie.

15:46 Szkoła

W trybie mieszanym pracują 170 placówki oświatowe, a 61 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 48,2 tys. placówek, działają normalnie - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.



Dane - opublikowane przez MEN na Twitterze - zebrano od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów.

15:43 Hiszpania

Ponad 31 mln euro wydała hiszpańska armia na działania związane z walką z epidemią Covid-19. Z danych resortu obrony wynika, że najwięcej środków przeznaczono na dezynfekcję miejsc publicznych oraz domów seniora - pisze madrycki dziennik "Expansion".



Jak zaznacza gazeta, koszty przeprowadzanych przez wojsko działań, zaprezentowane jako odpowiedź na interpelację poselską, dotyczą 98 dni, podczas których w Hiszpanii obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego.

15:40 Grypa

Szczepionki przeciw grypie otrzymywane przez pracowników nie będą opodatkowane - informuje Ministerstwo Finansów. Jak zapewniono, prace nad rozporządzeniem w tej sprawie są finalizowane.



Cytat W trudnym okresie epidemii koronawirusa, solidaryzujemy się ze wszystkimi przedsiębiorcami, którzy zapewniają swoim pracownikom szczepienia wzmacniające odporność na grypę. Takie świadczenia na rzecz pracowników nie będą opodatkowane. Dziękuję wszystkim pracodawcom za tę odpowiedzialną i potrzebną inicjatywę powiedział minister finansów Tadeusz Kościński

15:37 Województwo podlaskie

Ognisko koronawirusa wykryto w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy koło Białegostoku. Szpital poinformował, że zakażonych jest 12 pracowników i 10 pacjentów. Zamknięto jeden oddział ogólnopsychiatryczny Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.



Na oddział nowi pacjenci nie będą przyjmowani do czasu wygaszenia ogniska epidemicznego, dwoje pacjentów przeniesiono na oddział zakaźny - poinformowała w komunikacie dyrektor szpitala Ewa Zgiet.

15:33 Ustawa covidowa

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli wnioski do NIK i być może również CBA ws. luki w tzw. ustawie covidowej, która wyłączyła na kilka miesięcy obowiązywanie niektórych przepisów m.in. prawa budowlanego. Spowodowało to wiele nieprawidłowości np. w przypadku budowy domów w Kampinowskim Parku Narodowym.

Chodzi o osiedle 15 domów jednorodzinnych w miejscowości Janów w podwarszawskiej gminie Babice Stare, na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) i rezerwatu przyrody "Łosiowe Błota". Inwestor rozpoczął tam budowę, powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu COVID-19, która wyłącza stosowanie przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

15:30 Lekarze

Lekarze rodzinni wystawili od ubiegłej środy, czyli od momentu obowiązywania nowych regulacji w tym zakresie, blisko 2 tys. zleceń na wykonanie badań pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 - poinformował w minister zdrowia Adam Niedzielski podczas sejmowej Komisji Zdrowia.



15:25 Sejm

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej składam wniosek o odrzucenie projektu noweli tzw. ustawy covidowej w całości - oświadczył w Sejmie poseł KO Jarosław Urbaniak. Według niego, projekt ten jak żaden inny demoluje polski system prawny.



W Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu noweli tzw. ustawy covidowej. Przepis ma wprowadzać rozwiązanie wyłączające przestępność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19.

15:23 Śląsk

Śląsk nie jest już dominującym regionem, jeśli chodzi o nowe, dzienne przypadki koronawirusa; najwięcej jest ich obecnie w Małopolsce - wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szef MZ przedstawił na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia informacje na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w związku z prognozowanym nadejściem drugiej fali zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

15:22 Podróże

Zgodnie z rozporządzeniem rządu w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, regularne rejsy LOT-u do Francji zostają od środy zawieszone - poinformował PLL LOT.



Jak dodano, dla pasażerów planujących powrót do Polski, w okresie od 16 do 20 września br. LOT zorganizuje siedem lotów czarterowych.





14:25 Pomorze

Kwarantannie poddawanych jest 1391 uczniów i 203 nauczycieli z terenu woj. pomorskiego - poinformował sanepid. Od początku roku szkolnego wydano w sumie 37 opinii umożliwiających wprowadzenie w placówkach oświatowych zdalnego lub hybrydowego nauczania.



Z komunikatu wynika, że od początku roku szkolnego SARS-CoV-2 potwierdzono u 20 nauczycieli oraz 80 uczniów ze szkół z terenu woj. pomorskiego. W środę na kwarantannie przebywało 1391 uczniów i 203 pedagogów.



14:17 Ministerstwo Zdrowia

Funkcjonujemy w dynamicznym otoczeniu, wraz z pojawiającymi się wnioskami i doświadczeniami strategia walki z pandemią COVID-19 będzie aktualizowana - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szef MZ przedstawił na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia informację na temat działań podejmowanych przez resort zdrowia w związku z prognozowanym nadejściem tzw. drugiej fali zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Zdajemy sobie sprawę, że funkcjonujemy w dynamicznym otoczeniu. To otoczenie się zmienia, dlatego strategia walki z pandemią ma być z założenia żywym dokumentem. Będziemy ją stale aktualizowali wraz z pojawiającymi się wnioskami czy doświadczeniami - powiedział minister.



W strategii proponujemy na tę chwilę osiem schematów, które pokazują, na zasadzie algorytmu, jak ma się poruszać pacjent w zależności od sytuacji, w której się znajduje - wskazał.

13:32 Koronawirus na świecie

Do tej pory na świecie odnotowano prawie 30 mln przypadków koronawirusa.





Koronawirus na świecie. Liczby / Grafika RMF FM





13:18 Białystok

Naukowcy Politechniki Białostockiej stworzyli robota, który może dezynfekować duże powierzchnie m.in. w szpitalach, szkołach czy centrach handlowych. Maszyna wykorzystuje do zwalczania bakterii i wirusów promieniowanie UV-C. Urządzenia ma wejść na rynek jeszcze w tym roku.



W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o COVID-19, natychmiast w mojej głowie, ale też z informacji, które pojawiały się w Chinach, wynikało, że trzeba zastosować takie rozwiązanie, które będzie skuteczne, które będzie dobrze oddziaływało na wszelkiego rodzaju patogeny - mówił na konferencji prof. Maciej Zajkowski z wydziału elektronicznego PB.

13:15 Małopolska. Nowe punkty pobrań

Centrum Zdrowia Tuchów i Szpital św. Łukasza w Tarnowie to nowe punkty, w których osoby posiadające zlecenie wykonania testu w kierunku COVID-19 mogą zgłosić się na pobranie wymazu - poinformowała rzeczniczka małopolskiego NFZ Aleksandra Kwiecień. W całej Małopolsce takich punktów jest obecnie 22.

Punkty pobrań czynne są we wszystkie dni tygodnia, także w soboty i niedziele, w określonych godzinach. NFZ przypomina, że obowiązuje rejestracja, a przed zgłoszeniem się do punktu należy umówić się telefonicznie. Na badanie należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.





12:52 Szpital w Szamotułach

Po wykryciu zakażenia SARS-CoV-2 u trzech pracowników szpital w Szamotułach (woj. wielkopolskie) wstrzymał na siedem dni przyjmowanie pacjentów na oddział chirurgii. Laboratorium i punkt krwiodawstwa będą działać tylko na rzecz pacjentów placówki - poinformował szpital.



"Pracownicy z dodatnim wynikiem zostali skierowani do izolacji. Na kwarantannę skierowano też najbliższych współpracowników zarażonych osób. Wszystkie osoby, które miały kontakt z zarażonymi poddawane są dodatkowym testom" - przekazano.



12:50 Bułgaria

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii wykryto 155 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło siedem zakażonych osób.



Od początku pandemii w Bułgarii stwierdzono 18 216 zakażenia koronawirusem. Łącznie od marca zmarło 736 pacjentów z Covid-19.

12:48 Koronawirus w podstawówce w Tłuszczu

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu poinformowała, że w związku z wykryciem koronawirusa u jednej z nauczycielek szkoła przeszła na nauczanie zdalne. "Uczniowie jednej z klas oraz 48 pracowników pozostają na kwarantannie do 20 września" - napisała na stronie gminy Tłuszcz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, Beata Dzięcioł.



11:58 Mazowsze

W ostatnim tygodniu mazowiecki sanepid otrzymał od dyrektorów szkół 22 wnioski o przejście na nauczanie hybrydowe lub zdalne, 16 zostało rozpatrzonych pozytywnie - poinformowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.



Dane dotyczą opinii wydanych przez stacje sanepidu w woj. mazowieckim od 7 do 11 września. Zgody na zmianę trybu nauczania dostało w tym czasie 16 placówek: 2 przedszkola, 4 szkoły podstawowe, 2 szkoły podstawowe specjalne, 6 liceów, 1 zespół szkół i 1 poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 11 placówek jest z Warszawy, 2 placówki są z powiatu radomskiego, 2 z garwolińskiego i 1 z płockiego.



Najczęściej zgody dotyczą zawieszenia zajęć i przejścia na naukę zdalną tylko jednego oddziału klasowego na kilka dni. Przyczyną są zarówno potwierdzone zakażenia koronawirusem wśród uczniów, jak i nauczycieli.



W przypadku dwóch szkół podstawowych specjalnych, działających przy szpitalach, zgodzono się na nauczanie zdalne do końca 2020 r. Ponadto zdecydowano o nauczaniu zdalnym przez cały rok szkolny uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania VII L.O. w Radomiu.



11:31 Koronawirus w szkole w Opolu

U jednego z uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu potwierdzono obecność koronawirusa - poinformowało biuro prasowe urzędu miasta Opole. Na kwarantannę zostało wysłanych 29 uczniów i 12 nauczycieli wraz z rodzinami.



Jak informują służby prasowe urzędu miasta Opole, potwierdzone zakażenie ucznia klasy szóstej opolskiej "dwójki" to już trzeci przypadek wykrycia koronawirusa u ucznia szkoły w stolicy regionu od początku roku szkolnego.



Wcześniej pozytywny wyniki testu na COVID-19 otrzymał uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych. Po przebadaniu uczniów z klasy, do której uczęszczał, oraz nauczycieli okazało się, że nie ma tam kolejnych przypadków zakażenia. Klasa wróciła do nauki w szkole. Na kwarantannie nadal przebywają uczniowie klasy maturalnej z Technikum Elektrycznego w Opolu.

11:30 Toruń. Koronawirus w ośrodku Samarytanin

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 13 osób z Całodobowego Ośrodka Wsparcia "Samarytanin" w Toruniu. To 9 podopiecznych i 4 pracowników — poinformował rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.



Kwarantanną objęte zostały także osoby z rodzin pracowników tego ośrodka. Ci podopieczni, którzy mogą nadal przebywać w tym ośrodku, w nim przebywają - dodał Mól.



Ośrodek "Samarytanin" funkcjonuje w Toruniu od 9 lat. Działa przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i zajmuje się pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym.



Inne ognisko koronawirusa, które pojawiło się w ostatnich dniach w województwie kujawsko-pomorskim, to firma z powiatu tucholskiego. W środę poinformowano o 5 przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w tej firmie.

10:56 Ile testów wykonano w Polsce?

Ostatniej doby wykonano ponad 21,9 tys. testów na obecność koronawirusa. Ogółem przebadano dotąd 3 038 652 próbki pobrane od 2 914 967 osób.



We wtorek resort informował o wykonaniu 18,7 tys. testów, w poniedziałek o 12,6 tys., w niedzielę o 14,5 tys., a w sobotę o 21,1 tys. testów.







10:48 Szczepionka

W Wielkiej Brytanii rozpoczną się wkrótce badania kliniczne szczepionki przeciwko Covid-19 stosowanej nie dożylnie, ale w postaci wziewnej, czyli podobnie jak leki na astmę.



Reuters informuje, że testy będą prowadzić specjaliści Oxford University oraz Imperial College Londyn na pierwszych 30 ochotnikach. W nowym preparacie wdychanym doustnie wykorzystano tę samą szczepionkę, która od wielu miesięcy badana jest na całym świecie i podawana domięśniowo.



10:46 Rosja

5670 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Rosji. Tym samym liczba wszystkich przypadków stwierdzonych od początku pandemii wzrosła w tym kraju do 1 079 519, co jest czwartym najwyższym wynikiem na świecie.



W ciągu ostatniej doby 132 chorych na Covid-19 zmarło. Bilans zgonów wynosi 18 917.



Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa oświadczyła, że połowa osób, u których dotąd w kraju wykryto koronawirusa, przechodzi chorobę bezobjawowo albo w lekkiej formie.



10:42 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 600 przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 10 osób. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 75 734 zakażonych. Zmarło 2 237 z nich.



10:20 Ozdrowieńcy

Od początku epidemii wyzdrowiało 62 110 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, ostatniej doby - 562 osoby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Ministerstwo podało też, że w szpitalach przebywa 2007 chorych na Covid-19 (11 więcej niż we wtorek). Pod respiratorem jest obecnie 86 pacjentów (o 6 mniej niż we wtorek).



Kwarantanną objęto 94 273 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 8062 osoby.

09:30 Węgry

Osiem osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; to największy dzienny przyrost zgonów na tę chorobę od końca maja. Wykryto też 581 zakażeń koronawirusem - podano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba zakażeń koronawirusem stwierdzonych na Węgrzech od początku pandemii wzrosła do 14 460. Zmarło dotąd 654 chorych na Covid-19, a 4153 osoby wyzdrowiały.



Rośnie liczba aktywnych przypadków - jest ich obecnie prawie 10 tysięcy, z czego 42 proc. przypada na Budapeszt.



09:28 Czechy

W Czechach odnotowano kolejny rekord -1677 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ogólna liczba zwiększyła się od początku pandemii do 38 896 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Obecnie w Czechach jest 15 807 zakażonych. 333 pacjentów przebywa w szpitalach, stan 78 z nich jest poważny.



Do tej pory wyzdrowiało ponad 22 500 osób.



Większa liczba odnotowywanych zakażeń jest związana z większą liczbą przeprowadzanych testów. W sierpniu tylko raz wykonano ponad 10 tys. testów, natomiast od wtorku do czwartku w zeszłym tygodniu - ponad 15 tys. testów dziennie, przy czym tylko w czwartek - prawie 19 tys.



Od początku pandemii w Czechach w związku z Covid-19 stwierdzono 476 zgonów, w tym sześć we wtorek.

08:45 Ukraina

Na Ukrainie poprzedniego dnia wykryto 2958 przypadków koronawirusa, zmarło 76 osób - podał minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dobowy bilans zgonów od wybuchu pandemii. Również najwięcej osób wyzdrowiało w ciągu jednego dnia - 1514.



Ogółem zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 162 660 osób, zmarło od początku pandemii 3340 chorych, a wyzdrowiało 72 324 pacjentów. W kraju jest 86 996 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

08:07 Indie

Liczba zakażonych koronawirusem w Indiach od wybuchu pandemii przekroczyła 5 milionów. W ciągu ostatniej doby zgłoszono 90 123 przypadki zakażenia - wynika z opublikowanych danych ministerstwa zdrowia.

W sumie zdiagnozowano do tej pory 5 020 359 przypadków. Ocenia się, że w ciągu kilku tygodni Indie wyprzedzą Stany Zjednoczone, które odnotowały dotąd 6,6 mln zakażeń.

Przyrost zakażeń w Indiach jest najszybszy na świecie; od ponad tygodnia codziennie przybywało ok. 90 tys. zakażonych. 11 września odnotowano absolutny dobowy rekord 97 570 infekcji, a ponad milion stwierdzono od początku września - wskazuje Reuters.

Ogółem w związku z Covid-19 stwierdzono dotąd 82 066 zgonów, w tym 1290 osób zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin.

Eksperci ostrzegają, że wskaźnik śmiertelności w Indiach może wzrosnąć w nadchodzących tygodniach wraz z poluzowaniem ograniczeń związanych z koronawirusem. Władze wykluczyły jednak nałożenie drugiej ogólnokrajowej blokady.

07:52 Koronawirus a świąteczne dekoracje

Epidemia koronawirusa przyspieszyła prace nad bożonarodzeniowymi dekoracjami - twierdzą włodarze kilku hiszpańskich miast. Rekordzistami są miasta Vigo na północy oraz Malaga na południu, gdzie pierwsze świecidełka zawisły na ulicach już w połowie sierpnia.



06:56 Nepal

Władze Nepalu postanowiły otworzyć od 17 października wspinaczom i turystom dostęp do himalajskich szczytów, w tym najwyższej góry globu Mount Everestu. Przerwa spowodowana pandemią trwała pół roku.



Przy przekraczaniu granicy wymagany będzie negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonany w ciągu 72 godzin poprzedzających podróż.

06:53 Stan Nowy Jork

W poniedziałek w stanie Nowy Jork, po raz pierwszy od 38 dni, wskaźnik zakażeń na Covid-19 wzrósł do poziomu 1 procenta - poinformował we wtorek gubernator tego stanu Andrew Cuomo.



Cuomo poinformował, że z 73 678 testów na koronawirusa przeprowadzonych w poniedziałek w całym stanie 766, czyli jeden procent, miało wynik pozytywny. O początku pandemii potwierdzono łącznie 445 714 przypadków Covid-19.

06:50 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 36 653 zakażenia koronawirusem i 1113 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Jeśli chodzi o przypadki śmiertelne, to największy dobowy wzrost od 2 września.



Dzień wcześniej resort informował o ponad 15 tysiącach nowych infekcji i blisko 400 kolejnych zgonach.



W sumie w Brazylii od początku pandemii koronawirusem zakaziły się 4 382 263 osoby, a zmarło 133 119.



Pod względem liczby zakażeń koronawirusem Brazylia jest obecnie na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach - i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów.



06:46 USA

1226 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby - wynika z najnowszego bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 195 693.



Zgodnie z najnowszymi prognozami University of Washington w Seattle do końca roku liczba Amerykanów, którzy umrą na Covid-19 przekroczy 400 tys.

Wczoraj w Filadelfii prezydent Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone są "kilka tygodni od szczepionki, być może trzy lub cztery tygodnie". Obecnie w USA trwają jej zaawansowane testy kliniczne.





06:30 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 1901 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i sześć kolejnych zgonów - wynika z danych, które rano opublikował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.



Dzień wcześniej RKI informował o 1407 nowych infekcjach i 12 zmarłych.



Od początku pandemii stwierdzono w Niemczech 266 663 zakażenia koronawirusem. Zmarło 9368 osób. Wyzdrowiało około 236 tysięcy.



Wśród krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.