W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarły już 46 583 osoby. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1738 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Donald Trump podpisał dekret tymczasowo zawieszający wydawanie zielonych kart.

Donald Trump podpisał dekret zawieszający wydawanie zielonych kart / MICHAEL REYNOLDS / POOL / PAP/EPA

Poprzedniej doby przyrost zgonów był większy - wynosił 2751.



Najwięcej osób zmarło w USA stanie Nowy Jork (19 413), New Jersey (5 150) i w Michigan (2 813).



W całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto ok. 16 tys. przypadków SARS-CoV-2. W poprzednim dziennym bilansie odnotowano przyrost o ok. 40 tys.



Łącznie w USA zdiagnozowano już ok. 840 tys. przypadków zakażenia koronawirusem na blisko 4,5 mln przeprowadzonych testów.



Dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę.





Stopniowe odmrażanie gospodarki

Niektóre amerykańskie stany ogłosiły proces otwierania swoich gospodarek. Pierwsza faza to odmrażanie najbardziej podstawowych gospodarczych działalności.



Wśród stanów, które niedługo mają rozluźniać ograniczenia jest Georgia. Gubernator Brian Kemp ogłosił, że od piątku działalność wznowić będą mogły m.in. kręgielnie i siłownie, a od poniedziałku restauracje i kina. Jego decyzja spotkała się z krytyką niektórych przedstawicieli władz lokalnych, a część przedsiębiorców deklaruje, że i tak nie wróci do pracy.



W środę na konferencji prasowej w Białym Domu tempo otwierania gospodarki w Georgii skrytykował prezydent Donald Trump. "To za wcześnie. Mogą poczekać trochę dłużej, nie tak długo. Bezpieczeństwo musi mieć pierwszeństwo" - mówił amerykański przywódca.





Trump zawiesza wydawanie zielonych kart

Donald Trump że podpisał dekret imigracyjny tymczasowo zawieszający wydawanie zielonych kart. W ten sposób prezydent USA chce zapewnić miejsca pracy dla amerykańskich obywateli w okresie kryzysu, związanego z pandemią koronawirusa.

"Podpisałem dekret tymczasowo zawieszający imigrację do Stanów Zjednoczonych" - powiedział Trump podczas codziennego briefingu prasowego. "Dzięki temu bezrobotni Amerykanie ze wszystkich środowisk jako pierwsi skorzystają z miejsc pracy, gdy gospodarka ponownie się otworzy" - wyjaśnił.

Zawieszenie wydawania zielonych kart potrwa początkowo 60 dni. Nie będzie ono miało zastosowania do wiz na pracę tymczasową, a jedynie do zezwoleń na stałą pracę w USA.

Trump dodał, że ewentualne dalsze przedłużenie zawieszenia wydawania zielonych kart zostanie ogłoszone "we właściwym czasie".

Epidemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych spowodowała bezprecedensowy krach na rynku pracy. Od początku epidemii po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się już ok. 21,7 mln Amerykanów. W Wielkim Tygodniu w USA przybyło 5,2 mln takich osób.

Według analityków banku Goldman Sachs pod koniec maja w USA może być nawet 37 mln bezrobotnych. Po recesji - jak wskazuje większość ekspertów - gospodarka Stanów Zjednoczonych ma się odbić. Liczby wniosków o zasiłek przewyższają jednak prognozy analityków.