66 870 zakażeń, 2 033 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans pandemii SARS-CoV-2 w Polsce. W niedzielę 30 sierpnia poinformowano o 631 nowych przypadkach zakażenia i 1 zgonie. Na całym świecie natomiast liczba chorych na COVID-19 przekroczyła 25 mln. Z powodu koronawirusa zmarło już ponad 842 tysiące ludzi - najwięcej w USA, Brazylii, Meksyku i Indiach. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

Koronawirus w Melbourne / JAMES ROSS / PAP/EPA

Jaka jest aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju? Ile osób jest zakażonych, ile udało się wyleczyć, a ile niestety przegrało walkę z koronawirusem? Na RMF24.pl na bieżąco aktualizujemy mapę zakażeń.

Z koronawirusa wyleczonych zostało dotąd w naszym kraju 46 192 osoby.

Potwierdzono 66 870 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 2 033 pacjentów zmarło.

łódzkie: 5263 zakażonych, 235 zgonów

mazowieckie: 9295 zakażonych, 407 zgonów

pomorskie: 2469 zakażonych, 44 zgony

małopolskie: 7409 zakażonych, 128 zgonów

opolskie: 1619 zakażonych, 60 zgonów

śląskie: 20417 zakażonych, 477 zgony

świętokrzyskie: 1413 zakażonych, 50 zgonów

lubelskie: 1581 zakażonych, 25 zgonów

dolnośląskie: 4049 zakażonych, 166 zgonów

podkarpackie: 2403 zakażonych, 82 zgony

zachodniopomorskie: 1115 zakażonych, 27 zgonów

lubuskie: 677 zakażonych, 14 zgonów

wielkopolskie: 5669 zakażonych, 225 zgonów

kujawsko-pomorskie: 1313 zakażonych, 54 zgony

podlaskie: 1290 zakażonych, 30 zgonów

warmińsko-mazurskie: 888 zakażonych, 9 zgonów



Tempo przyrostu zakażonych koronawirusem w Polsce

Zobacz, w jakim tempie przybywa nowych (potwierdzonych) przypadków koronawirusa w Polsce:

Ile testów na koronawirusa wykonujemy w Polsce?

Personel podczas pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hepatologii Szpitala MSWiA / Leszek Szymański /PAP





Eksperci są zgodni - w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa szczególnie istotna jest jego diagnostyka. Liczba przeprowadzonych testów znacząco wpływa nie tylko na wykrywalność, ale również pozwala skutecznie izolować zakażonych i ograniczyć liczbę nowych zachorowań. Obecnie w diagnostyce koronawirusa wykorzystywane są testy antygenowe, molekularne i serologiczne.



Przeczytaj: Rodzaje testów na koronawirusa. Jak działają, czym się różnią?



Koronawirus na świecie [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY]

Epidemia koronawirusa postępuje w szybkim tempie. W sierpniu liczba przypadków przekroczyła 25 mln. Od początku epidemii zmarło ponad 842 tys. osób.

Obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych

Od czwartku 16 kwietnia w Polsce obowiązuje zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Noszenie maseczek nie zwalnia nas z obowiązku zachowania co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy ludźmi w przestrzeni publicznej.

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione zostały między innymi dzieci do 4. roku życia i osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust oraz nosa.

Od 30 maja nie musimy zasłaniać ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeśli możemy zachować 2 m odległości od innych. Maseczki nadal są konieczne m.in. w sklepach, kościołach i w autobusach. Przestały obowiązywać limity osób w sklepach, na targu, poczcie i w restauracjach. Dokładne przepisy dotyczące zakrywania twarzy znajdziesz >>>TUTAJ<<<

Stan epidemii

20 marca został w Polsce wprowadzony stan epidemii. Wtedy też kary za złamanie kwarantanny wzrosły z 5 do aż 30 tys. zł. Przywrócono też pełne kontrole na granicach, a każda osoba powracająca do Polski musi się poddać 14-dniowej kwarantannie.

9 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu obwiązujących dotychczas obostrzeń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Plan zdejmowania obostrzeń

16 kwietnia rząd przedstawił czteroetapowy plan łagodzenia restrykcji. Od 20 kwietnia zostały otwarte lasy. Więcej osób może też wejść do sklepów i kościołów. O pozostałych kwestiach szerzej piszemy tutaj>>>



Od poniedziałku 4 maja zaczął się drugi etap luzowania obostrzeń. Centra handlowe mogą być otwarte, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Nadal w galeriach są nieczynne kina, strefy aktywności fizycznej, np. siłownie, place zabaw, parki trampolin, a także strefy gier i wyspy handlowe. Hotele i miejsca noclegowe znowu są czynne. Pracę wznowiły gabinety fizjoterapii. Więcej o tym etapie luzowania obostrzeń przeczytasz tutaj.



Od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogą być otwarte. Decyzje będą podejmowały organy prowadzące. Muszą przy tym stosować się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS. Szczegóły znajdziesz tutaj.

13 maja premier Mateusz Morawiecki poinformował o III etapie luzowania obostrzeń. Od poniedziałku 18 maja można skorzystać z usług fryzjera czy kosmetyczki. Czynne są lokale gastronomiczne. Szczegóły znajdziesz tutaj.



27 maja rząd poinformował o IV etapie znoszenia obostrzeń. Na początku czerwca w reżimie sanitarnym otwarte zostaną kina, teatry, siłownie, baseny, sauny, czy salony masażu. Hotele będą mogły zostać w pełni otwarte. Można też organizować zgromadzenia na powietrzu i wesela do 150 osób. Od 30 maja został także zniesiony nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Zniesione też zostaną limity osób w kościołach czy sklepach. Szczegóły znajdziesz tutaj .



10 czerwca szef rządu podał informację o zniesieniu kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej dla mieszkańców strefy Schengen 13 czerwca. Szczegóły znajdziesz tutaj.

6 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku ze wzrostem zakażeń w Polsce będą wprowadzane nowe, lokalne obostrzenia. Szczegóły znajdziecie tutaj.



Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19

Koronawirus SARS-Cov-2 to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Koronawirusy występują u zwierząt i powodują u nich różne choroby (układu oddechowego, układu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego), wiele zakażeń przebiega też bezobjawowo. Wirusy te często mutują i mają dużą zdolność do zakażania nowych gatunków.



Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, które wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów. Możliwe, że oprócz zakażenia układu oddechowego u dzieci do 12. miesiąca życia mogą wywoływać biegunkę.



Do 2019 roku poznano 6 wirusów powodujących zakażenia u ludzi. Cztery z nich (229E, OC43, NL63, HKU1) są przyczyną przeziębienia o łagodnym przebiegu. Dwa pozostałe (wirusy SARS i MERS) mogą prowadzić do zagrażającej życiu ostrej niewydolności oddechowej.



SARS-Cov-2 jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany w grudniu 2019 roku.



Jak przenosi się koronawirus?

Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np. wirus grypy. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby chorej), a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.



Najważniejsze informacje na temat pandemii koronawirusa znajdziecie w raporcie specjalnym: