Od dziś dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa obowiązują w 51 powiatach. 17 z nich jest w strefie czerwonej, a 34 w żółtej. W strefie czerwonej jest m.in. Sopot, a w żółtej m.in. Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Obszar czerwony obejmuje powiaty:

-aleksandrowski i żniński w woj. kujawsko-pomorskim;

- białostocki w woj. podlaskim;

- działdowski w woj. warmińsko-mazurskim;

- gostyński, krotoszyński i międzychodzki w woj. wielkopolskim;

- głubczycki w woj. opolskim;

- kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w woj. pomorskim;

- kłobucki w woj. śląskim;

- limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w woj. małopolskim;

- łęczyński w woj. lubelskim;

- otwocki w woj. mazowieckim.



Obszar żółty obejmuje zaś powiaty:

- bartoszycki, iławski i nidzicki w woj. warmińsko-mazurskim;

- bełchatowski, piotrkowski i wieluński w woj. łódzkim;

- brzeski i oleski w woj. opolskim;

- bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w woj. pomorskim;

- dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w woj. podkarpackim;

- janowski w woj. lubelskim;

- kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w woj. świętokrzyskim;

- nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w woj. małopolskim;

- miasto na prawach powiatu Szczecin w woj. zachodniopomorskim;

- ostrowski i wolsztyński w woj. wielkopolskim;

- przasnyski i żyrardowski w woj. mazowieckim;

- trzebnicki w woj. dolnośląskim;

- wysokomazowiecki w woj. podlaskim.



Jakie obostrzenia obowiązują w strefach?

Obecnie w strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób - jedna na 10 metr kwadratowy. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywania nosa i ust.



W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób - jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

Zmiana kryteriów klasyfikacji do strefy czerwonej i żółtej

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział w czwartek zaostrzenie od przyszłego tygodnia kryteriów klasyfikacji powiatów do strefy żółtej i czerwonej.



Modyfikacja będzie dotyczyć głównie wartości referencyjnej trzydniowego wskaźnika korygującego, dla którego obecnie wartość referencyjna wynosi 1,5 - oświadczył. Dla powiatów o gęstości zaludnienia powyżej 1500 osób na kilometr kwadratowy korekta kategorii z czerwonej na żółtą lub żółtej na zieloną nastąpi, jeśli liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców w okresie ostatnich trzech dni będzie niższa niż 1, a dla powiatów o gęstości zaludnienia poniżej 1500 osób na kilometr kwadratowy będzie to 1,2 - przekazał wiceminister.

Kraska wyjaśnił, że jest to korekta niekorzystna dla dużych miast, bo miastom o dużej liczbie mieszkańców będzie zdecydowanie łatwiej dostać się do strefy żółtej i czerwonej.

Od kiedy nowe obostrzenia w czerwonych i źółtych strefach?

Na początku tego tygodnia resort zdrowia zapowiedział nowe obostrzenia w żółtych i czerwonych strefach. Jak mówił wtedy minister zdrowia Adam Niedzielski, obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory - tylko w czerwonej. Z całą stanowczością podkreślam, że stosowanie reguły DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki, to jest mechanizm społecznej odpowiedzialności, który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii - podkreślił. Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej - zapewnił.

Kolejna zmiana to ograniczenie osób na weselach i innych zgromadzeniach. W strefie zielonej ma to być do 100 osób, w żółtej do 75 osób, w czerwonej do 50 osób.

Obostrzenia będą dotyczyć również branży gastronomicznej. W strefie czerwonej bary, puby i restauracje będą mogły być otwarte do godz. 22:00. Minister tłumaczył, że to ograniczenie wynika z tego, że "kończy się sezon i ogródki gastronomiczne są powoli likwidowane". Jak ocenił, one "zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko transmisji koronawirusa". Ponieważ imprezy będą się przenosiły do lokali, chcemy, żeby to odbywało się w ograniczonym czasie do godz. 22.00 - oświadczył Niedzielski.

Niechlubny rekord

Wczoraj mieliśmy kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zarejestrowano 2292 nowych zakażeń w Polsce. Resort podał także, że w ciągu minionej doby zmarło 26 osób. Łącznie od początku epidemii w Polsce zarejestrowano 95 773 zakażeń oraz 2 570 zgonów.