Ministerstwo Zdrowia rozważa wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną. Minister Łukasz Szumowski podkreśla, że to jedna z najważniejszych rzeczy, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny. Chrońmy siebie, swoich bliskich i wszystkich dookoła - apelował, zwracając się do osób objętych kwarantanną domową. Z najnowszych danych wynika, że w Polsce jest ponad 4000 takich osób.

Mam ogromny apel do osób, które są w kwarantannie domowej - to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przypomniał, że gwałtowny przyrost zarażeń koronawirusem we Włoszech to efekt tego, że ludzie wychodzili mimo kwarantanny. Wiemy, czym to się skończyło - podkreślił.

Chrońmy siebie, swoich bliskich, chrońmy wszystkich dookoła - jeżeli jesteśmy w kwarantannie, to nie możemy wyjść na spacer, do sklepu, czy po bułki - mówił.

Dodał, że to jest zakazane i objęte odpowiedzialnością administracyjną i - w poważnych sytuacjach - karną.

Przyznał jednocześnie, że rząd rozważa wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną.

Rozmawiamy z resortami nadzorującymi służby mundurowe w sprawie "roztoczenia większej opieki" - mówił minister Szumowski. Chodzi o osoby starsze i samotne.

