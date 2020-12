Komputerowe symulacje i badania in vitro wskazują, że znajdowane w niektórych produktach związki hamują proteazę niezbędną koronawirusowi SARS-CoV-2 do namnażania. Naukowcy wymieniają zieloną herbatę, kakao, gorzką czekoladę i winogrona odmiany muscadine.

/ Pixabay