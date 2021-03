Rekord za rekordem. Piątek to kolejny dzień z bardzo wysoką liczbą zakażeń. Resort poinformował o ponad 35 tys. nowych przypadkach. Biskupi apelują do kapłanów i świeckich o przestrzeganie w kościołach zasad bezpieczeństwa sanitarnego, a Adam Niedzielski nie wyklucza wydłużenia i zaostrzenia restrykcji.

Rekordowo dużo zachorowań na Covid-19 w Polsce: w piątek - ponad 35 tysięcy, w czwartek - 34 tys.

Minister zdrowia nie wyklucza kolejnych obostrzeń, tym razem regionalnych. Zapowiada, że wprowadzone obostrzenia mogą potrwać dłużej niż dwa tygodnie.

Episkopat apeluje do proboszczów o przestrzeganie limitów w kościołach, zwłaszcza w świątecznym czasie.

Surowe restrykcje w niemal w całej Europie. Od godziny policyjnej po kary za zagraniczne wyjazdy.

23:39 Raport: "dezinformacyjna dwunastka" odpowiedzialna za antyszczepionkową propagandę w sieci

Grupa dwunastu wpływowych aktywistów antyszczepionkowych jest odpowiedzialna za 65 proc. szkodliwych i niebezpiecznych materiałów dezinformujących o szczepionkach, które ukazują się w sieciach społecznościowych - wynika z raportu amerykańskiej organizacji CCDH.

22:32 Tajlandia wpuści zaszczepionych turystów

Tajlandia od 1 lipca zniesie wymóg kwarantanny dla zaszczepionych gości przybywających na wyspę Phuket, co otwiera drogę do ewentualnej turystyki do innych miejsc kraju, ratując gospodarkę, która w 20 procentach jest zależna od tej dziedziny przemysłu.



21:36 WHO: Wciąż rekomendujemy szczepionkę AstryZeneki

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podtrzymuje swoją rekomendację dalszego używania szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca - przekazała w piątek jej wiceszefowa Mariangela Simao. Dodała, że WHO wciąż bada możliwe związki preparatu z "bardzo rzadkimi" efektami ubocznymi.

Wciąż badamy potencjalny związek z bardzo rzadkimi efektami ubocznymi, których częstotliwość występowania może wynosić jeden na milion - powiedziała na konferencji prasowej Simao, zastępca dyrektora generalnego WHO ds. dostępu do leków i szczepionek.

21:12 Hiszpania

Liczba śmiertelnych ofiar Covid-19 przekroczyła w piątek w Hiszpanii 75 tys., podała minister zdrowia Carolina Darias.

Szefowa resortu zdrowia sprecyzowała, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem nastąpił wzrost liczby zmarłych zakażonych koronawirusem o 590 do poziomu 75 010.

Darias wskazała na drastyczne zwiększenie dynamiki zgonów w Katalonii, na północnym wschodzie, gdzie podczas ostatniej doby potwierdzono 524 zmarłych na Covid-19.

Zaznaczyła, że ostatnia doba, podczas której potwierdzono 7589 infekcji koronawirusem, była największą w tym tygodniu pod względem nowych zakażeń. W sumie zakażeniu uległo już 3,25 mln obywateli Hiszpanii.

20:58 Serbia jako pierwszy kraj w Europie zaczęła szczepienia migrantów przeciwko Covid-19

Przedstawiciele ONZ podali, że Serbia jest pierwszym w Europie krajem, który rozpoczął w piątek szczepienia przeciwko Covid-19 migrantów i uchodźców przebywających w obozach i ośrodkach azylowych. Rozpoczęto też w kraju szczepienie cudzoziemców.



Szczepienia migrantów przebywających w obozach w Serbii rozpoczęto od obozu w miejscowości Krnjaca w pobliżu Belgradu. Zarejestrowanych na szczepienie jest tam ponad 500 migrantów.



Dzisiaj jest bardzo, bardzo szczególny dzień, gdyż prowadzimy szczepienia uchodźców i osób starających się o azyl. Jest to poważna oznaka wsparcia Serbii dla uchodźców i bardzo dobry przykład włączenia ich do serbskiego społeczeństwa - powiedziała Francesca Bonelli, przedstawicielka ONZ w Serbii.

20:51 Francja: 90 tys. policjantów na dworcach i drogach będzie pilnować zakazu przemieszczania się

90 tys. policjantów będzie pilnować zakazu przemieszczania się na lotniskach, dworcach i drogach w 19 zamkniętych departamentach, w tym w Paryżu - poinformował rząd w piątek.

Środki te wprowadzamy w momencie, gdy sytuacja jest krytyczna w związku z trzecią fali pandemii i dominacją wariantu brytyjskiego - stwierdził szef MSW Gerard Darmanin. W 19 ze 101 francuskich departamentów, w tym w Paryżu nie można oddalać się od domu na więcej niż 10 km oraz nie można przemieszczać się między departamentami. Na terenie całego kraju niezmiennie obowiązuje również godzina policyjna od 19.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 41 869 osób. W szpitalach na Covid-19 zmarło 303 chorych. Natomiast zaktualizowane po 10 dniach dane dotyczące domów opieki wskazują na 594 zgony. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła łącznie o 897 do 94 305 - podała w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

20:47 Włochy: Protest branży ślubnej: Pary rozstają się, nie doczekawszy się terminu

We Włoszech niektóre pary narzeczonych zmuszone do przekładania ślubu z powodu pandemii i ograniczeń rozstają się - na to zjawisko zwrócili uwagę przedstawiciele branży usług ślubnych, którzy zorganizowali protesty w kilku miastach. Branża żąda rekompensat.



"Pandemia i dekrety z restrykcjami wstrząsnęły naszym sektorem, brakuje planów wznowienia działalności" - dodała uczestniczka ogólnokrajowego protestu pod hasłem "Razem na ślub". / CIRO FUSCO / PAP/EPA

20:40 Niemcy: Francja uznana za obszar wysokiego ryzyka epidemicznego

Rząd niemiecki zaklasyfikował w piątek Francję jako obszar wysokiego ryzyka ze względu na gwałtowny wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem - informuje agencja dpa.



Oznacza to, że od niedzieli przekraczający granicę z Niemcami będą musieli mieć przy wjeździe ważne testy na Covid-19.



W czwartek we Francji zakażenie koronawirusem potwierdzono u 45 641 osób.



Jednocześnie austriacki kraj związkowy Tyrol, a także Czechy i Słowacja zostaną usunięte z listy obszarów niebezpiecznych - ogłosił w piątek Instytut Roberta Kocha. W ten sposób zostanie zniesiona znaczna część ograniczeń wjazdu dla tych krajów i regionów.



RKI poinformował w piątek o 21 573 nowych przypadkach koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech.

20:30 Włochy: Instytut Służby Zdrowia: krzywa wzrostu zakażeń zwalnia

We Włoszech krzywa wzrostu zakażeń zwalnia - poinformował w piątek Instytut Służby Zdrowia. "Widzimy pierwsze sygnały stabilizacji" - podkreślił szef Instytutu Silvio Brusaferro, analizując dane z monitoringu przebiegu pandemii.



Na konferencji prasowej profesor Brusaferro powiedział, że obecnie średni wiek osób zakażonych wynosi 40-50 lat.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby zmarło 457 osób i wykryto 23 987 nowych zakażeń. Wykonanych zostało prawie 355 tysięcy testów. 6,8 procent z nich dało wynik pozytywny.



Bilans zmarłych wzrósł do 107 256. Jest wśród nich 343 lekarzy.

20:15 Kraków: WHO doceniła działania miasta na rzecz seniorów

Działania miasta Krakowa realizowane w czasie pandemii na rzecz seniorów zostały docenione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i opisane w raporcie na temat ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek - podał w piątek magistrat.



Opublikowany w marcu 2021 r. raport WHO na temat dyskryminacji ze względu na wiek przybliża to zjawisko w międzynarodowym kontekście i zawiera rekomendacje konkretnych działań, które mogą przełożyć się na jego ograniczanie.



W dokumencie przywołano działania Krakowa realizowane w związku z pandemią w ramach polityki senioralnej miasta. Wyróżniono rozwiązania w dostępie do potrzebnych informacji dla starszych mieszkańców Krakowa.



Cytat Pandemia COVID-19 nie tylko ujawniła dyskryminację ze względu na wiek w różnych środowiskach, ale także stała się okazją do wielu pozytywnych inicjatyw odzwierciedlających solidarność. Na przykład informacje online zostały opracowane specjalnie dla osób starszych, przeprowadzono kampanie na temat zdrowia psychicznego seniorów, a także opracowano technologie cyfrowe i wsparcie ich stosowania, aby pomóc osobom starszym komunikować się w okresie zamknięcia czytamy w raporcie.

19:40 Lewiatan: lockdown groźny dla firm i pracowników

Kończy się optymizm firm i pracowników na rynku pracy, a rosnące koszty kolejnych lockdownów mogą oznaczać pesymistyczny scenariusz dla rynku pracy - uważa Konfederacja Lewiatan.



Kolejny lockdown to jeszcze większe problemy na rynku pracy i dla pracodawców, i dla pracowników. Kończy się optymizm, a koszty pandemii są groźne dla firm i zatrudnienia - komentuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.



Cytat Właśnie teraz, gdy mierzymy się z kolejną falą zagrożenia pandemią, potrzeba realnych planów i działań rządu wspierających gospodarkę i rynek pracy, a okres odbudowy wymaga planu znoszenia ograniczeń i mądrej polityki przemysłowej w miejsce fiskalizmu" - dodaje Męcina. dodaje Męcina.

Według Lewiatana kolejne ograniczenia jeszcze bardziej osłabią wiarę pracodawców i pracowników, że jest szansa na szybki powrót do normalności.

19:30 Kolejny przypadek kornawirusa w polskiej kadrze?

19:00 Śląskie: Blisko 4 tys. łóżek dla chorych na COVID-19, rusza drugi szpital tymczasowy

5095 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w woj. śląskim - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Liczba łóżek dla chorych na Covid-19 to blisko 4 tys. Rozpoczął się rozruch drugiego szpitala tymczasowego w regionie - w Pyrzowicach.



Spodziewamy się, że ten weekend i kolejny tydzień będzie bardzo trudny, jest duża mobilizacja w szpitalach i pogotowiu - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Na 653 wyjazdy zrealizowane w ostatniej dobie przez zespoły ratownictwa medycznego 397 to transport pacjentów zakażonych koronawirusem.



Według piątkowych danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szpitalach I, II i III poziomu jest obecnie 3905 łóżek przeznaczonych dla chorych na Covid-19, w tym 3141 zajętych, oraz 305 łóżek respiratorowych, z czego 277 jest zajętych.



W piątek rozpoczął się rozruch szpitala tymczasowego w Pyrzowicach, na miejsce pojechała kadra z placówki patronackiej - Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Zapoznają się z obiektem i sprzętem, do miejsc dla chorych podłączany jest tlen - relacjonowała Alina Kucharzewska. 28 łóżek w tym szpitalu ma być dostępnych dla pacjentów od poniedziałku.

18:45 Prezydent Warszawy wypisany ze szpitala

Jestem już w domu. Z moim zdrowiem jest lepiej, ale wciąż potrzebna jest rekonwalescencja - napisał w piątek po południu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych. Trafił on tam z powodu zakażenia koronawirusem 23 marca, a zachorował 12 marca.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

18:30 Podlaskie: Mieszkańcy Szczuczyna na miejscu mogą robić oznaczenie przeciwciał

Mieszkańcy Szczuczyna (Podlaskie), którzy chcą się dowiedzieć, czy przeszli zakażenie koronawirusem, mogą zrobić badanie oznaczenia przeciwciał w punkcie, który burmistrz pomógł zorganizować w ich mieście. Nie muszą jeździć na takie badanie do innych miast.



Gmina chce w ten sposób pomóc zainteresowanym mieszkańcom zdobyć wiedzę, czy przechorowali Covid-19.



Gmina udostępniła do badań pomieszczenie, na szkolnym korytarzu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, gdzie można oddać krew do oznaczeń. Za badanie płacą sami mieszkańcy. Od trzech tygodni, raz w tygodniu, do tego punktu w Szczuczynie przyjeżdżają medycy i pobierają krew do oznaczeń od osób zainteresowanych. Do tej pory krew do oznaczeń przeciwciał oddało 495 osób - poinformował w piątek PAP burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński i ocenił, że to dużo.

18:25 "Oczekujemy słowa 'przepraszam'"

"Oczekujemy słowa "przepraszam". Prywatne firmy i ich personel codziennie pomagają ratować zdrowie i życie Polaków, w tym zakażonych koronawirusem" - to fragment listu do premiera, jaki wysłali ratownicy medyczni, pielęgniarki i dyspozytorzy prywatnej firmy Falck, zajmującej się transportem medycznym.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

18:10 Kielce: Szczepienia przeciw Covid-19 w świętokrzyskim garnizonie policji

Szczepienia przeciw Covid-19 służb mundurowych z województwa świętokrzyskiego rozpoczęły się w piątek po południu w szpitalu MSWiA w Kielcach. Szczepionki przeciw Covid-19 przyjmowali w piątek funkcjonariusze policji.



Pierwszą dawkę preparatu przyjęła m.in. mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach do spraw logistycznych, która koordynuje realizację procesu szczepienia funkcjonariuszy.

17:55 "Mamy apogeum przypadków covidowych w ciąży". Koronawirus we Wrocławiu

17:40 Były szef CDC: Koronawirus najprawdopodobniej "uciekł" z laboratorium w Wuhan

Najprawdopodobniej koronawirus "uciekł" z laboratorium w chińskim Whuan i rozprzestrzeniał się już we wrześniu lub październiku 2019 roku - ocenił w piątek były szef amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC Robert Redfield.



Inni ludzie w to nie wierzą. W porządku. Nauka w końcu to rozwiąże - zastrzegł.



Były szef CDC tłumaczył swoją opinię tym, że "nie jest niczym niezwykłym, by patogenami układu oddechowego, nad którymi pracuje się w laboratorium, zarażali się pracownicy". Nie oznacza to intencjonalności. To moja opinia. Ale jestem wirusologiem, poświęciłem temu życie - dodał.



Szef CDC z czasów administracji Donalda Trumpa podkreślił, że nie wierzy, iż SARS-CoV-2 przeszedł z nietoperza na człowieka i "stał się jednym z najbardziej zakaźnych wirusów przenoszących się z człowieka na człowieka".



Pochodzenie wirusa pozostaje niejasne i jest przedmiotem sporu. Anthony Fauci, doradca prezydenta Joe Bidena do spraw medycznych, powiedział w piątek, że opinii Redfielda nie podziela większość urzędników.

17:22 Brytyjskie media: Rząd planuje testować na obecność wirusa kierowców ciężarówek

Brytyjski rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego testowania na obecność koronawirusa kierowców ciężarówek przyjeżdżających z Europy - podały w piątek brytyjskie media, powołując się na źródła w sektorze transportowym.



Obecnie kierowcy w transporcie towarowym są zwolnieni z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, co jest wymagane od niemal wszystkich osób wjeżdżających do Wielkiej Brytanii.



Według dziennika "Daily Telegraph", kierowcy ciężarówek nie musieliby mieć testów przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii, ale byliby badani tuż po wjeździe na tej terytorium, przy użyciu szybkich testów. W przypadku pozytywnego wyniku, przeprowadzany byłby test typu PCR, a jeśli i on potwierdziłby obecność wirusa, kierowcy musieliby się poddać izolacji w miejscach zapewnionych przez władze.



Brytyjskie ministerstwo transportu nie potwierdziło, że wprowadzenie obowiązkowych testów dla kierowców jest planowane, ale oświadczyło, iż uważnie monitoruje sytuację w Europie i stale poddaje przeglądowi wszystkie procedury. Wcześniej, w środę, brytyjski premier Boris Johnson mówił, że nie wyklucza wpisania Francji na "czerwoną listę" krajów wysokiego ryzyka epidemicznego, nawet jeśli efektem byłyby zakłócenia w dostawie towarów.

17:00 Dramatyczna sytuacja na Ukrainie

16:48 Nepal znosi kwarantannę dla turystów

Władze Nepalu zdecydowały o zniesieniu obowiązkowej 5-10 dniowej kwarantanny dla turystów odwiedzających kraj w czasie pandemii koronawirusa. Turysta po wylądowaniu przejdzie od razu badanie na obecność wirusa. O zmiany procedur walczyła branża turystyczna.



Więcej turystów przyjedzie do Nepalu, bo nie będzie trzeba już odbywać wielodniowej kwarantanny w hotelu. To odstraszało turystów, którzy nie mają za wiele urlopu - mówi PAP Bijay Adhikari, właściciel jednej z agencji trekkingowych w Katmandu.



Nowe regulacje, które opublikowano w języku nepalskim na stronie ministerstwa turystyki, opisał m.in. dziennik "The Himalayan Times". "Po wylądowaniu trzeba zrobić test na koronawirusa i jeśli jest negatywny, można od razu jechać na trekking lub zwiedzanie" - tłumaczy nowe zasady Adhikari.



"Taki test, który jest dostępny w większości największych prywatnych szpitali, kosztuje tylko 20 lub 25 USD (ok. 78-98 zł). Wynik jest znany w ciągu kilku godzin" - zaznacza Pasang Lama, organizujący trekkingi m.in. do bazy pod Everestem. "Teoretycznie do tego czasu trzeba pozostać w izolacji, ale w praktyce można zaczekać np. w szpitalu" - tłumaczy.

16:14 Trudna sytuacja na SOR-ach. W Krakowie kolejki karetek

Karetki w takim korku stoją dzisiaj od południa, ale z informacji od ratowników tak jest pod każdym szpitalem, wiec stoją tak do kilku godzin - przyznaje reporterowi RMF MAXXX jedna z mieszkanek osiedla na Skarpie w Nowej Hucie. Karetki z pacjentami przyjmowane są średnio co godzinę.





Kolejki karetek przed szpitalem im. Żeromskiego w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM

A jak wygląda sytuacja na SOR? Dopytuje Przemysław Błaszczyk. Dziś było mnóstwo pacjentów od samego rana z reszta w dalszym ciągu się zjeżdżają z różnymi urazami. Jeden pan opiekujący się mamą, mówił mi, że na SOR są awantury, bo przez 4 godziny nikt nie był przyjęty z poczekalni.



Kolejka karetek przed szpitalem im. Żeromskiego w Krakowie /Gorąca Linia RMF FM

15:55 Radom: Nie ma wolnych miejsc w szpitalu tymczasowym

Wyczerpały się wolne miejsca w otwartym w sobotę szpitalu tymczasowym w Radomiu. Także na oddziałach covidowych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym brakuje wolnych łóżek - poinformował PAP pełnomocnik szpitala specjalistycznego Andrzej Cieślik.



W otwartym w sobotę szpitalu tymczasowym w Radomiu jest w sumie 80 łóżek, z czego 73 są zajęte. Cieślik powiedział PAP, że siedem łóżek, które teoretycznie szpital tymczasowy ma jeszcze na stanie, nie ma podłączenia do instalacji tlenowej, co uniemożliwia leczenie pacjentów z cięższym przebiegiem Covid-19.



Zajęte są także wszystkie miejsca na oddziałach covidowych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana. W sumie w obu placówkach przebywało w piątek 185 pacjentów.

15:32 Uczniowie protestują w całych Włoszech. "Otwórzcie szkoły!"

"Otwórzcie szkoły" - pod takim hasłem odbyły się w 60 miastach Włoch protesty uczniów przeciwko zdalnemu nauczaniu. Do ich akcji oraz strajku przyłączyli się niektórzy nauczyciele.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

15:20 Wojewoda dolnośląski: W szpitalach regionu jest o 500 pacjentów więcej niż podczas drugiej fali

W szpitalach regionu jest o 500 pacjentów więcej niż podczas drugiej fali zakażeń koronawirusem - poinformował w piątek wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dodał, że sytuacja jest poważna, a najwięcej zakażeń notuje się w powiatach strzelińskim, wrocławskim i we Wrocławiu.



Sytuacja jest poważna. Nadal najgorzej, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, jest w powiecie strzelińskim. Bardzo niedobra sytuacja jest we Wrocławiu i w powiecie wrocławskim. Póki co sytuacja na zachodzie Dolnego Śląska jest dużo lepsza, ale dynamika zakażeń wskazuje, że to może się bardzo szybko zmienić - powiedział Obremski.



Wojewoda określił jako ciężką sytuację z respiratorami na Dolnym Śląska. Nie chodzi przy tym o liczbę respiratorów, ale o liczbę anestezjologów, potrzebną do ich obsługi - powiedział Obremski. Dodał, że na Dolnym Śląsku jest około 2,5 tys. łóżek covidowych, a wkrótce ma być ich 3 tys.

15:13 Brazylia: Powstała pierwsza krajowa szczepionka przeciw Covid-19

Butantan w stanie Sao Paulo, na południowym wschodzie Brazylii, wyprodukował pierwszą krajową szczepionkę przeciwko Covid-19 - ogłosiły w piątek władze tego ośrodka badawczego. Według jego dyrekcji szczepienia nowym preparatem mogą ruszyć jeszcze w pierwszej połowie 2021 r.



Jak poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej w Sao Paulo szef Instytutu Butantan prof. Dimas Covas, istnieje szansa, że masowa produkcja szczepionki przeciw koronawirusowi, a tym samym masowe szczepienia, mogłyby rozpocząć się już w czerwcu.



Szef podległej władzom stanu Sao Paulo instytucji naukowej dodał, że pierwsza “całkowicie brazylijska" szczepionka wchodzi obecnie w fazę testów klinicznych.

15:00 W. Brytania: Walia jako pierwsza znosi nakaz pozostawania w okolicy domu

Walia jako pierwsza część Zjednoczonego Królestwa znosi nakaz pozostawania w okolicy domu. Od soboty będzie można przemieszczać się po całym jej obszarze, także nocując poza domem. Na razie utrzymany zostanie zakaz podróży do innych części kraju.



Dwa tygodnie temu Walia również jako pierwsza zniosła zakaz wychodzenia z domów, o ile nie ma do tego uzasadnionych powodów, zamieniając go na nakaz pozostawania w okolicy, czyli w odległości 5 mil (8,05 km) od domu. Jednak jak powiedział w piątek szef walijskiego rządu Mark Drakeford, "sytuacja w zakresie zdrowia publicznego pozostaje stabilna" i jest przestrzeń, by dokonać zmian.



Oprócz możliwości przemieszczania się po terenie całej Walii, od soboty otwarte mogą być niektóre miejsca noclegowe, jak domy letniskowe czy hotele bez wyżywienia, niektóre obiekty historyczne i parki, a także biblioteki. Ponadto maksymalny limit osób, które mogą spotykać się na otwartej przestrzeni zostanie podniesiony z czterech do sześciu osób z dwóch gospodarstw domowych, i wznowione zostaną zorganizowane zajęcia i ćwiczenia sportowe na otwartym powietrzu dla dzieci.

14:52 Szpital w Żywcu zwiększy o 30 do 72 liczbę łóżek covidowych

Żywiecki szpital zadecydował w piątek o zwiększeniu w placówce liczby łóżek covidowych o kolejnych 30. Łącznie będą ich 72 - poinformował szpital, który przekształcił w tym celu część oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.



"Ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiczną w naszym regionie szpital w konsultacji z wojewodą śląskim podjął decyzję o uruchomieniu kolejnych 30 łóżek covidowych" - głosi komunikat placówki.



Dyrekcja szpitala przypomniała, że 42 łóżka covidowe, w tym 12 respiratorowych, które zostały utworzone 15 marca, zapełniły się w kilka dni.

14:45 USA: GSK złożył wniosek o dopuszczenie do użytku terapii przeciwciał przeciw Covid-19

Firmy GSK i Vir Biotechnology ogłosiły w piątek, że złożyły wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) o dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym leku opartego na przeciwciałach monoklonalnych do stosowania w początkowych stadiach Covid-19.

Lek o nazwie VIR-7831 jest przeznaczony dla osób powyżej 12 lat odczuwających łagodne lub umiarkowane objawy Covid-19, których stan grozi pogorszeniem.



Opublikowane w marcu wstępne wyniki badań klinicznych nad środkiem wykazały, że podanie leku wiązało się z 85-proc. zmniejszeniem ryzyka hospitalizacji i śmierci w porównaniu z grupą, która nie otrzymała tej terapii.



Badania laboratoryjne sugerują ponadto, że środek działa przeciwko wszystkim groźnym wariantom koronawirusa.



Firmy z siedzibami w Londynie i San Francisco zapowiedziały "kontynuację dyskusji" z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz innymi urzędami regulacyjnymi, by uzyskać zezwolenie na użytek leku na całym świecie.

14:36 Włochy: Region Kampania podpisał wstępną umowę ws. zakupu Sputnika V

Włoski region Kampania podpisał umowę w sprawie zakupu rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciw Covid-19 - poinformowała w piątek agencja Ansa, powołując się na władze regionu. Porozumienie ma zostać zrealizowane dopiero po zatwierdzeniu preparatu przez Europejską Agencję Leków.



Gubernator regionu ze stolicą w Neapolu Vincenzo De Luca, cytowany przez Ansę, podziękował ambasadzie Włoch w Moskwie za udzieloną pomoc w tej sprawie.



W Rzymie poinformowano natomiast, że po Wielkanocy w tamtejszym szpitalu zakaźnym Spallanzani rozpoczną się dwojakiego rodzaju badania nad Sputnikiem V. Dotyczyć one będą skuteczności tego preparatu w przypadku wariantów koronawirusa, szczególnie brazylijskiego, południowoafrykańskiego i brytyjskiego, a także możliwości użycia go jako drugiej dawki szczepionki po tym, gdy wcześniejszą była na przykład AstraZeneca.



Ta znana placówka w Wiecznym Mieście będzie współpracować ze szpitalem Sacco w Mediolanie.

14:25 Kaznowska: Szpital Południowy radzi sobie lepiej niż ten na Stadionie Narodowym, choć działa krócej

Szpital Południowy (wchodzi w skład spółki Szpital Solec) stał się w ostatnich dniach przedmiotem sporu wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z władzami Warszawy, którym wojewoda zarzucił opieszałość w organizacji pracy placówki (problemem jest przede wszystkim brak personelu medycznego). W piątek min. Niedzielski poinformował, że decyzją wojewody do spółki ma zostać wprowadzony pełnomocnik, którym zostanie dr Ewa Więckowska, była prezes Szpitala Solec.



Dowiedziałam się jak Państwo (dziennikarze na konferencji-PAP) z konferencji prasowej ministra Niedzielskiego, że pan minister wprowadza do Szpitala Południowego komisarza rządowego wzorem Radomia - przekazała wiceprezydent Kaznowska.



Przypomniała przy tym, że szpital ten pracuje od mniej więcej czterech tygodni i jest przygotowany dla 80 łóżek respiratorowych i 300 łóżek ogólnie. W ciągu czerech tygodni jesteśmy przygotowani na ponad 100 łóżek - przekazała, mówiąc, że kolejne moduły są przygotowane, bo udało się np. w tym tygodniu podpisać kolejnych 50 umów z personelem medycznym, którego braki są od początku problemem tej placówki.



Pan wojewoda o tym wszystkim był na bieżąco informowany - podkreśliła, dodając, że nawet wczoraj informowała Konstantego Radziwiłła o tym, kiedy i jak kolejne moduły będą uruchamiane.





Jak mówiła, dziś ten szpital to 30 proc. obłożenia, a nowo podpisane umowy, a przynajmniej ich większość oraz grafiki, które będą przygotowywane wchodzą w życie od kwietnia. Być może pana ministra to tak przestraszyło, że za dobrze sobie radzimy - oceniła Kaznowska, jeszcze raz podkreślając, że Szpitalu Południowym "uruchomione jest już 30 proc. łóżek, a w Szpitalu Narodowym, który został otwarty z końcem października, gdzie zapowiadane było 1200 łóżek, przyjętych jest nieco ponad 300 osób, co stanowi 25 proc. możliwości tego szpitala". My w ciągu czerech tygodni zapełniliśmy szpital (Południowy) w 30 proc. - zauważyła.



Mówiła też o tym, że Szpital Narodowy nadal przejmuje personel medyczny ze szpitali w Warszawie.

Cytat Tylko w tym tygodniu straciliśmy 11 osób, w tym niestety sporo pielęgniarek internistycznych w tym na rzecz Szpitala Narodowego. przekazała.



Kaznowska, mówiąc o Szpitalu na PGE Narodowym, zastanawiała się także nad tym, że skoro ten szpital był w stanie przyjąć tylko 25 proc. pacjentów wobec tego co planowano, czyli 1200 zapowiadanych łóżek, to czemu minister Niedzielski nie powoła tam komisarza. Chyba czas najwyższy - oceniła.

14:16 Poznań: Przez zagrożenie epidemiczne zoo zamknięte na dwa tygodnie

Od soboty przez dwa tygodnie poznańskie zoo będzie zamknięte m.in. z powodu zakażeń pracowników koronawirusem i niestosowania się odwiedzających do zasad bezpieczeństwa - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka ogrodu.



14:10 Włoch: Dane wskazują na poprawę sytuacji pandemicznej

We Włoszech notuje się poprawę sytuacji pandemicznej - wskazują na to dane ogłoszone w piątek w raporcie krajowego Instytutu Służby Zdrowia i ministerstwa zdrowia. Wskaźnik zakaźności wirusa spadł w ostatnim tygodniu z 1,16 do 1,08.



W raporcie z monitoringu przebiegu epidemii koronawirusa odnotowano też, że z 264 do 240 zmniejszyła się w skali kraju średnia liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców.



Oczekuje się, że w najbliższym czasie dojdzie do zmian na mapie kraju, w wyniku których na przykład stołeczny region Lacjum przejdzie ze strefy czerwonej do pomarańczowej od następnego tygodnia. Oznaczałoby to możliwość otwarcia szkół. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów według tego planu wróciliby do klas we wtorek 30 kwietnia.



Restrykcje mogą zostać złagodzone tylko na kilka dni. W czasie Wielkanocy w całych Włoszech ma znów obowiązywać czerwona strefa lockdownu w celu ograniczenia przemieszczania się ludzi.

13:56 Kielce: Oblężenie w salonach kosmetycznych i fryzjerskich

Kieleckie salony kosmetyczne i fryzjerskie, które od soboty będą zamknięte, przeżywają prawdziwe oblężenie. "Nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich klientów, czy tej decyzji nie można było ogłosić wcześniej?" - pytają właściciele salonów.



"To niedorzeczne, żeby robić coś takiego praktycznie dzień przed. Tym bardziej, że mamy okres przedświąteczny. Mamy mnóstwo zapisanych ludzi, którzy liczyli, że zostaną obsłużeni. Ale nasz rząd uwielbia robić takie niespodzianki z dnia na dzień. To jest nienormalnie, bo wtedy wszyscy rzucają się na raz. Nie daje się ludziom czasu" - zaznaczyła jedna z fryzjerek w rozmowie z PAP.

13:52 Niektóre sądy zdejmują sprawy z wokandy; więcej rozpraw online

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid-19 prezesi niektórych polskich sądów wydali zarządzenia umożliwiające odwołanie części posiedzeń - wynika z informacji zebranych przez PAP. Inne jednostki pracują normalnie lub zamierzają szerzej wykorzystać rozprawy zdalne.



Jak dowiedziała się PAP, Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje obecnie systemowych zmian w funkcjonowaniu sądów. Wiceszefowa tego resortu Anna Dalkowska powiedziała PAP, że sytuacja w sądach jest na bieżąco monitorowana i póki co, poza nielicznymi wyjątkami, nie wystąpiły duże utrudnienia w pracy jednostek. Dodała, że w czwartkowej rozmowie z wiceprezesami sądów apelacyjnych ponownie zarekomendowano przeprowadzanie rozpraw zdalnych.





13:45 Spółka PKP Intercity chce uruchomić dodatkowe pociągi przed Wielkanocą

Uruchomienie dodatkowych składów przed Wielkanocą, m.in. relacji Warszawa - Gdynia, planują PKP Intercity - podała spółka w komunikacie. Zachęciła też do wcześniejszego planowania podróży i przypomniała o obowiązującym limicie 50 proc. pasażerów w pociągach.





13:37 Słowacja nie wprowadza dodatkowych restrykcji

Władze Słowacji nie zamierzają wprowadzać dodatkowych restrykcji w czasie Świąt Wielkanocnych. Obecnie obowiązujące są zdaniem władz wystarczające. W kraju m.in. ograniczone jest przemieszczanie się mieszkańców, nie wolno wyjeżdżać za granicę w celach turystycznych. Zamknięte są kościoły.

13:30 Niemcy: Nawet 100 tys. zakażeń dziennie

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn ostrzegł, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem krajowy system opieki zdrowotnej może w kwietniu osiągnąć punkt krytyczny.

Szef służb epidemiologicznych ocenił, że możliwy jest drastyczny wzrost nowych infekcji, do nawet 100 000 dziennie.

"Jeśli nie podejmiemy natychmiast środków zaradczych, sytuacja będzie katastrofalna" - stwierdził.





13:10 Strażacy pomagają w wielkopolskich szpitalach

10 kolejnych wielkopolskich strażaków zasiliło personel szpitali walczących z COVID-19. Większość z nich trafiła do szpitala tymczasowego działającego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie od początku tygodnia pracuje 15 ich kolegów.

13:05 Otwierają kolejne szpitale tymczasowe

W sobotę pierwszych pacjentów przyjmie szpital tymczasowy w Tragach Kielce. Placówka dysponuje 300 łóżkami, ale jutro otwarty zostanie pierwszy z modułów z 56 miejscami dla pacjentów, w tym z 10 łóżkami respiratorowymi.

Z kolei w Łodzi uruchomionych zostanie w weekend kolejnych 28 łóżek covidowych. W placówce, która ma 56 łóżek i 10 miejsc respiratorowych, przebywa 34 pacjentów.

13:00 Coraz więcej pacjentów z przeszczepem płuc

Już sześciu pacjentom po Covid-19 przeszczepiono płuca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pierwszy taki zabieg w tym ośrodku przeprowadzono latem ubiegłego roku.



Obecnie w szpitalu jest ośmiu pacjentów podłączonych do ECMO.





12:35 Błyskawiczny test na koronawirusa

Brytyjczycy zatwierdzili błyskawiczny test na obecność koronawirusa, który daje wynik w 20 sekund. Testy takie mogą mieć zastosowanie na lotniskach, w obiektach sportowych czy w firmach.

Wymazów ze śliny dokonuje się z wewnętrznej strony policzków, a nie z nosa czy gardła.

Test ma czułość na poziomie 98,1 proc., co oznacza, że istnieje 1,9 proc. prawdopodobieństwa na fałszywy wynik negatywny, oraz swoistość na poziomie 99,7 proc., co oznacza tylko 0,3 proc. prawdopodobieństwa na fałszywy wynik pozytywny.





12:15 Niedzielski nie wyklucza dodatkowych regionalnych obostrzeń

Dopóki dynamika wzrostu zachorowań nie spadnie do poziomu zerowego, czyli nie dojdziemy do apogeum, nie ma w ogóle dyskusji o luzowaniu obostrzeń - zapowiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Co więcej, nie wykluczył wprowadzenia dodatkowych regionalnych obostrzeń na Śląsku w związku z utrzymującym się dużym przyrostem zakażeń w tym regionie.

Mamy sąsiedztwo Czech, Słowacji, w których sytuacja epidemiczna wyglądała szczególnie kilka tygodni temu jeszcze gorzej, w tej chwili w Czechach ta sytuacja się stabilizuje - mówił Niedzielski.

11:59 Ponad 5,5 mln szczepień

Drugą dawką szczepionki przeciw Covid-19 uodporniono 1 928 782 osób w Polsce. W sumie wykonano 5 594 790 szczepień, a ostatniej doby ponad 205,7 tys. - wynika opublikowanego zestawienia na rządowej stronie gov.pl.

11:50 Białystok uruchamia drugi szpital tymczasowy

Od soboty, pacjenci z Covid-19 będą mogli być przyjmowani do szpitala tymczasowego w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest 80 miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Na początek dostępnych będzie 56 miejsc, w tym cztery respiratorowe.

W Białymstoku, w kompleksie klinik zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Żurawiej działa już jeden szpital tymczasowy. Jest tam teraz 100 miejsc.

11:40 Urzędy zdalnie

Urzędy miejskie w dużych polskich miastach pracują w ścisłym reżimie sanitarnym. W Szczecinie działa kalendarz wizyt, w Łodzi dokumenty można przekazać za pośrednictwem urn, a we Wrocławiu pracę urzędników podzielona na zespoły.

11:20 Wielkanoc w kościoła. Zalecenia episkopatu

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, drugimi już w czasie pandemii koronawirusa - gdy pojawia się wiele pytań dot. bezpieczeństwa ludzi w kościołach - abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, opublikował apel do duchownych i wiernych.



"Mając na uwadze zdrowie i życie Polaków, zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego" - pisze abp Gądecki. Wskazuje m.in. na konieczność przestrzegania limitów wiernych w kościołach.









10:35 Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia: 35 143 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - najwięcej od początku pandemii; zmarły 443 osoby.



Ostatniej doby wykonano rekordową liczbę testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zrobiono ich 107 713, w tym 24 914 testów antygenowych.

10:30 Jedna piąta policjantów miała Covid-19

Statystyka jest dramatyczna. W ostatnim roku ok. 20 proc. polskich policjantów zachorowało na Covid-19 poinformował w piątek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak dodał, obecnie choruje 1,7 tys. funkcjonariuszy, a drugie tyle jest na kwarantannie.





10:26 Mazowsze: Wolnych już tylko 19 respiratorów

Z godziny na godzinę pogarsza się sytuacja w mazowieckich szpitalach. Zajętych jest już 97 % dostępnych respiratorów. Na Dolnym Śląsku to 90,9 %, na Śląsku - 90,8%.









10:05 Polska - tylu zachorowań jeszcze nie było!

Jak nieoficjalnie się dowiedzieli reporterzy RMF FM, Ministerstwo Zdrowia poda, że mamy około 35 tys. nowych zakażeń i ponad 440 kolejnych ofiar śmiertelnych.

W szpitalach przebywa 27 779 chorych na Covid-19, czyli o 661 więcej niż poprzedniej doby. Wsparcia respiratorów wymaga 2730 chorych, o 110 więcej niż dzień wcześniej - podał resort zdrowia.

09:50 Rekordowo dużo zakażeń na Ukrainie

Na Ukrainie wykryto najwięcej od początku pandemii nowych przypadków zakażeń koronawirusem - ponad 18 tys. Zmarło 326 osób, a do szpitali przyjęto ponad 4,8 tys. chorych - poinformował minister ochrony zdrowia.





09:20 Jakie obostrzenia w Europie

Trzecia fala koronawirusa uderzyła w Europę, kolejne kraje wprowadzają obostrzenia. W wielu państwach obowiązuje godzina policyjna i zakaz opuszczania domów. Pozamykane są bary i sklepy, nauka odbywa się zdalnie.

Najostrzejsze od początku pandemii ograniczenia chce wprowadzić Finlandia. W Niemczech przedłużono lockdown do 18 kwietnia.

Godzina policyjna obowiązuje m.in.: Belgii, Francji, Hiszpanii czy we Włoszech.





08:30 Koronawirus w Meksyku

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zmarły 584 osoby i zanotowano 5714 nowych infekcji. Mimo to sytuacja systematycznie się poprawia i jest znacznie lepsza niż w tragicznym dla kraju styczniu, kiedy notowano niemal 2 tys. zgonów każdego dnia.



Od początku pandemii w Meksyku odnotowano 2,21 mln infekcji i 200 111 zgonów, choć są to liczby zaniżone ze względu na niską liczbę wykonywanych testów.





08:00 Pogotowie w Warszawie: Nawet 300 wyjazdów dziennie

"Wszyscy pracujemy na 150%, mamy nawet 300 wyjazdów dziennie do pacjentów covidowych w ciężkim stanie" - mówi w RMF FM dyrektor warszawskiego pogotowia. Tydzień temu było to średnio 200 wyjazdów.





07:30 W szpitalach coraz młodsi

Minister zdrowia Adam Niedzielski wieczorem przedstawił wykres, z którego jasno wynika: w Polsce na Covid-19 chorują coraz młodsze osoby. Obecnie dominuje grupa od 31 do 40 lat. Pod koniec ubiegłego roku dominowała grupa 41-50.

07:25 Brakuje respiratorów

3/4 wszystkich respiratorów i łóżek covidowych w Polsce jest już zajętych!

Na Śląsku, gdzie padł dobowy rekord niemal 5,5 tysiąca zakażeń, wolnych jest 28 respiratorów.

Na Mazowszu zajętych jest już 97% sztucznych płuc i ponad 80% miejsc w szpitalach.

W Wielkopolsce wolnych zaledwie nieco ponad 20 procent miejsc covidowych. Wg wojewody pozostało 60 wolnych respiratorów.

07:00 Od kwietnia szczepienia populacyjne?

Rozważamy uruchomienie rejestracji dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem - powiedział w piątkowym DGP Michał Dworczyk, szef KPRM. Jak przyznał, analizowanych jest kilka opcji. Coraz bardziej skłaniamy się ku temu, by zrezygnować z zapisów Narodowego Programu Szczepień.



Jeden z pomysłów jest taki, aby w połowie kwietnia ruszyły zapisy populacyjne - codziennie dla jednej grupy: np. 59-latkowie w poniedziałek, 58-latkowe we wtorek itd. Po trzech tygodniach doszlibyśmy do 40-latków. Oczywiście wcześniejsze roczniki nadal mogłyby się zapisywać, ale każdy przez jeden dzień miałby swoje okienko.





06:45 Sekretarz generalny NATO zaszczepiony

Polscy medycy zaszczepili sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga ! "Sekretarz Generalny NATO otrzymał dziś pierwszą dawkę szczepionki" - przekazały służby prasowe NATO.

06:30 Nowa dostawa szczepionek

Około 8:00 do Polski trafi około 74 tys. dawek szczepionki AstraZeneca - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W poniedziałek ma do Polski trafić również 507 tys. kolejnych dawek preparatu Pfizera. Przyszłe dostawy tej szczepionki będą liczniejsze od poprzednich - następna w liczbie 870 tys.





06:10 Szczepienia w Polsce

Do czwartku w Polsce dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało ponad 1,85 mln osób; jedną - ponad 3,52 mln. Dotychczas łącznie 5 381 726 szczepień przeciw koronawirusowi.

Zanotowano 5243 niepożądane odczyny poszczepienne, a 6505 dawek szczepionki zutylizowano.

05:23 Brazylia

W Brazylii zarejestrowano rekordową liczbę 100 158 zakażeń koronawirusem w ciągu 24 godzin - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Zmarło kolejnych 2777 osób. W sumie w Brazylii zakażonych zostało od początku pandemii 12,3 mln osób.



Koronawirus na świecie / Grafika RMF FM

05:22 15 mln dolarów dla Autonomii Palestyńskiej od USA

Administracja prezydenta USA Joe Bidena przekazała władzom Autonomii Palestyńskiej 15 milionów dolarów na pomoc w walce z pandemią Covid-19 na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy - poinformował w oświadczeniu Departament Stanu USA.





05:19 Macron popiera unijną kontrolę eksportu szczepionek

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że popiera zaostrzenie unijnej kontroli eksportu szczepionek z firm farmaceutycznych, które nie wypełniają swoich zobowiązań umownych z Unią Europejską.



To koniec naiwności - powiedział dziennikarzom Macron po wideoszczycie UE. Popieram mechanizmy kontroli eksportu, wprowadzone przez Komisję Europejską. Popieram fakt, że będziemy blokować cały eksport tak długo, jak długo niektóre firmy farmaceutyczne nie będą przestrzegać swoich zobowiązań wobec Europejczyków - stwierdził.

05:17 Unijni przywódcy o szczepionce

Przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili na szczycie Rady Europejskiej, że będą podejmować działania na rzecz zwiększenia produkcji szczepionek na Covid-19 w UE i usprawnią wdrażanie szczepień w państwach członkowskich.





05:15 Rozporządzenie ws. nowych obostrzeń opublikowane w Dzienniku Ustaw

Zakaz handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych od 27 marca do 9 kwietnia, a także m.in. zakaz działałności salonów fryzjerskich - przewidują opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów.





Co się zmieni od soboty?

Nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa zostają wprowadzone od soboty na najbliższe dwa tygodnie:

Zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane , powyżej 2 tys. m2

, powyżej 2 tys. m2 Limity w sklepach: w obiektach do 100 m2 - 1 osoba na 15 m2; w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 20 m2

w obiektach do 100 m2 - 1 osoba na 15 m2; w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 20 m2 Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

Żłobki i przedszkola zamknięte . Wyjątek: dzieci medyków i służb porządkowych

. Wyjątek: dzieci medyków i służb porządkowych Limit w kościołach: 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra

1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra Obiekty sportowe zamknięte. Dostępne jedynie dla sportu zawodowego

Dostępne jedynie dla sportu zawodowego Rekomendacja pracy zdalnej

Utrzymane ograniczenia