​Polscy medycy zaszczepili w czwartek sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Ponad 20 polskich medyków rozpoczęło szczepienia około 3,5 tys. pracowników Kwatery Głównej NATO. Do szczepień wykorzystywana jest szczepionka firmy AstraZeneca z polskich zasobów.

Jens Stoltenberg / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

Informację o zaszczepieniu szefa NATO przekazały RMF FM służby prasowe Sojuszu. Sekretarz Generalny NATO otrzymał dziś pierwszą dawkę szczepionki - czytamy w przesłanym oświadczeniu. NATO nie podaje więcej informacji.

Wiadomo, ze szczepienia odbywają się na terenie kwatery głównej Sojuszu w Brukseli i potrwają do soboty. W środę sekretarz generalny NATO wraz z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem odwiedzili miejsce szczepień i spotkali się z medykami. Za zorganizowanie akcji Stoltenberg dziękował Polsce i podkreślał, że "to pokazuje, jak bardzo ważnym państwem członkowskim jest Polska, która jest gotowa wspierać wysiłki NATO na wiele różnych sposobów. Solidarność i odporność leżą w sercu naszego Sojuszu i to dokładnie pokazuje polska oferta".

Jens Stoltenberg i Zbigniew Rau podczas wizyty w miejscu szczepień / NATO /

NATO nie chce jednak robić ze szczepień zbyt dużego wydarzenia medialnego. Jeden z dyplomatów kraju członkowskiego Sojuszu wyjaśnił, że "szczepienia to sprawa delikatna". Z jednej strony chodzi o reakcje w Polsce, z drugiej o współpracę z Belgią, krajem który gości u siebie Sojusz Północnoatlantycki i jego pracowników. Na przykład urzędnicy unijnych instytucji czekają na swoją kolej zgodnie z harmonogramem szczepień w Belgii.