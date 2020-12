W okolicach angielskiego Dover powinna wystartować dzisiaj operacja testowania na obecność koronawirusa tysięcy kierowców ciężarówek, również z Polski, którzy od kilku dni oczekują na wpuszczenie do Francji. Paryż zamknął granicę w niedzielę w obawie przed wykrytą w Wielkiej Brytanii nową odmianą koronawirusa. Na razie jednak sytuacja po angielskiej stronie kanału La Manche pozostaje kryzysowa. Na kilka dni przed startem operacji szczepień przeciwko Covid-19 w Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował mapę programu szczepień: punktów szczepień nie będzie w jedynie 94 z niemal 2,5 tysiąca gmin. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 12 361 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 471 chorych na Covid-19. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 226 883 potwierdzone zakażenia i 26 255 ofiar śmiertelnych.

* W okolicach angielskiego Dover miała rozpocząć się dzisiaj operacja testowania na obecność koronawirusa tysięcy kierowców ciężarówek, również z Polski, którzy od kilku dni oczekują w gigantycznych kolejkach na możliwość wjazdu do Francji. Na razie - mimo zapowiedzi - sytuacja się nie poprawia, a desperacja kierowców rośnie. Pan Marcin, z którym rozmawialiśmy, planuje rozpoczęcie strajku głodowego. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>

* Protest rozpoczęli w okolicach Dover kierowcy busów, którzy zostali pominięci w akcji testowania. Około 300 ludzi zablokowało autostradę w pobliżu miasta, przez polskich kierowców zablokowany został - jak powiedział nam obecny na miejscu pan Darek - główny dojazd do portu. WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>

* Do tej pory tylko 1600 osób z co najmniej kilkunastu tysięcy, które w ostatnich dniach przyleciały do Polski z Wielkiej Brytanii, zgłosiło się na testy na obecność koronawirusa. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>



* Mateusz Morawiecki przyznał się do błędu ws. zakazu wychodzenia z domów w noc sylwestrową: rząd wprowadził zakaz rozporządzeniem - a powinien ustawą. Jak zachowa się w tej sytuacji policja? Zapytaliśmy >>>>

* Tylko w 94 gminach - na blisko 2,5 tysiąca - nie będzie punktu szczepień przeciwko Covid-19. Do tych miejsc dojechać mają mobilne punkty szczepień albo ich mieszkańcy będą musieli udać się do sąsiedniej gminy lub miasta powiatowego. PRZECZYTAJ WIĘCEJ, ZOBACZ MAPĘ >>>>

* Jak będzie wyglądała procedura szczepienia przeciwko Covid-19? Ile czasu będziemy musieli spędzić w punkcie szczepień? Na jaką pomoc możemy liczyć w przypadku pojawienia się niepożądanych reakcji? Odpowiada dr med. Paweł Grzesiowski >>>>



* Ponad 90-letnia pensjonariuszka domu opieki została zaszczepiona przeciwko Covid-19 jako pierwsza osoba w Szwajcarii - i w kontynentalnej części Europy.





18:39 TYLKO 94 GMINY BEZ PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Tylko w 94 gminach - na blisko 2,5 tysiąca - nie będzie punktu szczepień przeciwko Covid-19. Do tych miejsc mają dojechać mobilne punkty szczepień albo ich mieszkańcy będą musieli udać się do sąsiedniej gminy lub miasta powiatowego.

17:58 SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19: PYTANIA i ODPOWIEDZI

27 grudnia ruszyć ma w Polsce operacja szczepień przeciwko Covid-19. Jak będzie wyglądała procedura szczepienia? Ile czasu będziemy musieli spędzić w punkcie szczepień? Na jaką pomoc możemy liczyć w przypadku pojawienia się niepożądanych reakcji?

Na te i wiele innych pytań dot. szczepień i samej szczepionki przeciw Covid-19 odpowiedział podczas eksperckiej debaty dr med. Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19: przeczytajcie!

17:47 PAPIEŻ PODDANY TESTOWI na KORONAWIRUSA

Papież Franciszek został poddany testowi na obecność koronawirusa: według włoskiej agencji ANSA, papież został zbadany w poniedziałek po tym, jak zakażenie stwierdzono u dwóch kardynałów - Konrada Krajewskiego i Giuseppe Bertello.

17:29 NOWA ODMIANA KORONAWIRUSA we WŁOSZECH

Przypadek zakażenia nową odmianą koronawirusa potwierdzono we Włoszech u osoby, która nie miała żadnych bezpośrednich kontaktów z Wielką Brytanią - doniosły włoskie media.

W niedzielę zakażenie nową odmianą koronawirusa wykryto natomiast u kobiety, która przyleciała z Wielkiej Brytanii na rzymskie lotnisko Fiumicino. Zakażona nie ma objawów i czuje się dobrze.

17:18 PREMIER PRZYZNAŁ SIĘ do BŁĘDU ws. SYLWESTRA. JAK ZACHOWA SIĘ POLICJA?

Premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędu ws. zakazu wychodzenia z domów w noc sylwestrową: rząd wprowadził zakaz rozporządzeniem - a potrzebna byłaby do tego ustawa. Jak zachowa się w tej sytuacji policja? Zapytaliśmy.

16:01 NAWET MILIARD ZŁOTYCH w TARCZY REGIONALNEJ

Do miliarda złotych zamierza przeznaczyć rząd na tzw. tarczę regionalną: ma ona wesprzeć te regiony, które ucierpiały najbardziej w wyniku pandemii i koronawirusowych restrykcji.

Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, pieniądze mają trafić przede wszystkim do regionów na południu Polski, które dotknął zakaz zimowej turystyki.

15:34 PIERWSZA OSOBA w EUROPIE KONTYNENTALNEJ ZASZCZEPIONA

Ponad 90-letnia pensjonariuszka domu opieki w kantonie Lucerna została zaszczepiona przeciwko Covid-19 jako pierwsza osoba w Szwajcarii. Równocześnie kobieta jest pierwszą zaszczepioną osobą w kontynentalnej części Europy.

Szczepienia przeciwko Covid-19 są w Szwajcarii darmowe i dobrowolne.

Ponad 90-letnia pensjonariuszka domu opieki w kantonie Lucerna została zaszczepiona przeciwko Covid-19 jako pierwsza osoba w Szwajcarii i w kontynentalnej części Europy / URS FLUEELER

14:49 ROŚNIE DESPERACJA POLSKICH KIEROWCÓW UWIĘZIONYCH na WYSPACH

Rośnie desperacja polskich kierowców uwięzionych w Wielkiej Brytanii. Jak twierdzą, wbrew informacjom podawanym przez władze, nie ma wciąż zapowiedzianych testów na obecność koronawirusa: a negatywny wynik takiego testu jest warunkiem wpuszczenia na terytorium Francji.

Pan Marcin, z którym rozmawialiśmy, planuje rozpoczęcie strajku głodowego.

"Nie mamy tu żadnego innego wyjścia. Nie mamy sanitariatów, nie mamy wody, nie mamy niczego - i żadnych informacji" - powiedział nam kierowca.

13:25 DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZEDŁUŻONY

Będzie przedłużenie koronawirusowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat ośmiu: jest już decyzja polityczna w tej sprawie.

Ten wypłacany przez ZUS zasiłek w wysokości 80 procent pensji przeznaczony jest dla rodziców, którzy nie mogą zarabiać, bowiem z powodu pandemii muszą zostać z dzieckiem w domu.

12:54 Ekspert: COVID-19 przebyło prawdopodobnie ok. 11 proc. Polaków

Według danych Ministerstwa Zdrowia 3,4 proc. Polaków w wieku 18-65 lat przeszło koronawirusa. Ze wstępnego badania ARC Rynek i Opinia oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, że odsetek ten może być wyższy nawet o 7,6 proc. To oznacza, że łącznie ok. 11 proc. osób w wieku 18-65 lat przeszło chorobę w sposób objawowy.



Skąd taka różnica? Wynika ona z faktu, że wiele osób mających objawy nie decyduje się na test.



Główną przyczyną niewykonywania testów przez osoby, które miały jakiekolwiek objawy mogące wskazywać na COVID-19 była łagodność objawów i tym samym brak konsultacji lekarskiej. Co czwarty respondent przyznał, że lekarz nie zlecił mu testu. Niektórzy z badanych uznali, że skoro inne osoby w domu miały pozytywny wynik testu, to oni nie muszą już testu wykonywać, bo pewnie też są pozytywni. Jest też grupa osób, która obawiała się kwarantanny i sprawdzania przez policję.



Tymczasem badanie nie obejmuje zachorowań bezobjawowych, gdyż pacjenci nie są w stanie takiego zachorowania ocenić - czytamy w materiale prasowym z WUM.



Cytat Kiedy jesienią epidemia zaczęła przybierać na sile, pojawiały się podejrzenia, że oficjalne statystyki nie podają całej prawdy dotyczącej liczby osób, które chorują na COVID-19. Patrząc nawet na moją praktykę - wielokrotnie widywałem dzieci, które rozwijały potwierdzone przeciwciałami objawy choroby po-COVID-owej PIMS, a jednocześnie w ich rodzinach nie wykonano ani jednego testu. mówi dr hab. med. Wojciech Feleszko z WUM, cytowany w materiale prasowym.

Jak dodaje, obecnie epidemia jest w pełnym rozkwicie, zaś w Polsce prawdopodobnie chorobę wywołaną przez koronawirusa przebyło ok. 11 proc. populacji. Dr Feleszko zastrzega, że są to dane szacunkowe, ale pokrywające się z informacjami, jakie jego uczelnia otrzymuje na podstawie analizy serologicznej w różnych populacjach. Np. odsetek osób, które przeszły zakażenie w Nowym Jorku wynosi 23 proc., Londynie 18 proc., Sztokholmie 12 proc., dla Hiszpanii - 5 proc., ale już dla Madrytu 11 proc., (dane z września b.r.).

12:35 Prezes ARM: Pierwsze 10 tys. szczepionek 26 grudnia w Polsce i w innych krajach UE

Pierwsze dwa kartony - 10 tys. szczepionek Pfizera - mają 26 grudnia wieczorem dotrzeć do Polski i innych krajów UE - zapowiedział w środę w Polsat News prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Z centralnego magazynu trafią do sześciu hurtowni.



Kuczmierowski szczegółowo tłumaczył, jak transportowana będzie szczepionka z Belgii. Informacje w systemie logistycznym będą pozwalały na obserwowanie przejazdu ładunków i warunków przechowywania, m.in. temperatury.



Pierwsze dwa kartony dotrą do nas busem, jednak nie wiadomo jeszcze, o której godzinie przekroczą polską granicę - dokładnie będzie to wiadomo, gdy opuszczą one magazyny w Belgii. Taki sygnał powinien dotrzeć do wszystkich krajów 25 grudnia.



Kolejny transport ma zawierać 300 tys. dawek, a do końca stycznia powinno ich dotrzeć do Polski 1,5 mln - zaznaczył. Połowa z 300 tys. szczepionek trafi do szczepienia, a połowa do ultrazimnych lodówek, żeby zabezpieczyć drugą dawkę szczepionki, którą należy podać po 21 dniach.

12:13 14 wojskowych szpitali leczy pacjentów z COVID-19

Pacjenci chorzy na COVID-19 są leczeni w 14 wojskowych szpitalach, wojsko przygotowało trzy tymczasowe szpitale w Warszawie i Wrocławiu - przypomniało w środę MON.



W działaniach przeciw pandemii koronawirusa codziennie jest zaangażowanych ok. 10 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych i WOT, kolejnych 10 tys. pozostaje w gotowości. Wojsko, zwłaszcza ochotnicy WOT, pomagają seniorom, zarówno podopiecznym ośrodków pomocy społecznej, jak i tym, którzy pozostają w swoich domach.

12:04 Trwa powiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

11:45 Covid-19 - jedna z wiodących przyczyn zgonu w USA

Naukowcy z USA zestawili liczbę zgonów z powodu zakażeń koronawirusem z innymi najczęstszymi przyczynami. Ogólnie choroba znalazła się na trzecim miejscu po schorzeniach serca i nowotworach, ale proporcje silnie różnią się pomiędzy grupami wiekowymi.



Autorami nowego opracowania są naukowcy z Virginia Commonwealth University. Na łamach "JAMA" przestrzegają oni, że skala epidemii w USA jest tak wysoka, że grozi przekroczeniem możliwości systemu opieki zdrowotnej.



W obliczu pandemii zespół ten porównał liczbę zgonów z powodu zakażeń SARS-CoV2 - do liczby zgonów z innych powodów. Badacze podają, że np. w ciągu 1,5 dnia z powodu COVID-19 umiera tyle osób, ile zginęło w czasie ataku na WTC. Codziennie umiera tylu ludzi, ilu zginęłoby w 15 katastrofach Airbusa 320, ze 150 pasażerami na pokładzie każdy. Choć liczby te silnie oddziałują na emocje - trzeba pamiętać, że w USA żyje ponad 300 mln osób. Miarę problemu pokazuje więc odniesienie do innych przyczyn zgonów.



Badacze przedstawili je w szczegółowej tabeli, w której liczbę zgonów na milion osób z powodu COVID-19 w okresie od marca do października 2020 - zestawili ze zgonami z innych powodów w analogicznym okresie 2018 roku.



Z tabeli wynika, że COVID-19 stał się trzecią wiodącą przyczyną śmierci dla osób w wieku 45-84 lata i drugą dla ludzi starszych niż 84 lata. Np. w przedziale 45-54 lata na nowotwory zmarło 597,5 osób na milion, na choroby serca 509,7, a na COVID-19 (trzecie miejsce) - 294,8.

11:23 Czarnek: 120 tys. nauczycieli chce przebadać się na obecność koronawirusa

120 tys. nauczycieli wyraziło chęć przebadania się na obecność koronawirusa przed powrotem do szkół klas I-III - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że powrót dzieci z tych klas do szkół jest możliwy po feriach, jeżeli pozwoli na to sytuacja pandemiczna.



Przemysław Czarnek w trakcie rozmowy w programie "Jedziemy" na antenie TVP Info został zapytany o aktualną sytuację w szkolnictwie. Ocenił ją źle i dobrze.



Źle, bo nigdy nauka zdalna nie zastąpi nauki stacjonarnej. Doinwestowaliśmy szkoły na kwotę ponad miliarda złotych na informatyzację szkół właśnie w związku z nauką zdalną. Ale nigdy nauka zdalna nawet w połowie nie zastąpi nauczania stacjonarnego - powiedział minister. A dobrze, ponieważ jest to konieczność w tej sytuacji pandemicznej. I jedyny bezpieczny sposób prowadzenia nauki wymagający ogromu wysiłku ze strony nauczycieli, za co nauczycielom i dyrektorom szkół ogromnie dziękuję. Ale też wysiłku uczniów i rodziców, za co też dziękuję - zaznaczył.

11:05 Ekspert: Jeśli odsetek osób, które się zaszczepią przeciwko SARS-CoV-2 w krótkim czasie będzie relatywnie wysoki, to spowolni się proces powstawania nowych jego wariantów

Na ten moment nie ma żadnych przesłanek, by sądzić, że zakażenie nowym wariantem koronawirusa ma jakiś istotny wpływ na przebieg kliniczny COVID-19, czy też na skuteczność szczepionek - powiedział PAP dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.



Ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski tłumaczył, że nowy wariant koronawirusa zaobserwowano po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii już w połowie listopada.



Szacuje się, że odpowiadał on wtedy za ok. 25 proc. zakażeń. W pierwszej połowie grudnia natomiast w hrabstwie Kent, czyli na południowym wschodzie Anglii, odnotowano gwałtowny wzrost zakażeń i stwierdzono jednocześnie, że połowa z tych zakażeń spowodowana była nowym wariantem koronawirusa o nazwie B.1.1.7. W zasadnie niespełna dwa tygodnie później - zaczęto ten wariant notować już na terenie całej Wielkiej Brytanii - mówił.



Rzymski zaznaczył, że mimo iż premier Wielkiej Brytanii stwierdził w trakcie jednej z konferencji prasowych, że wariant ten jest o 70 proc. bardziej zakaźny, to - jak podkreślił ekspert - "tego typu stwierdzenia wymagają wpierw wnikliwych badań laboratoryjnych, a te dopiero będą przeprowadzone".



Ekspert w rozmowie z PAP podkreślił również, że na ten moment nie ma przesłanek, by sądzić, że zakażenie B.1.1.7 ma jakiś istotny wpływ na przebieg kliniczny COVID-19.



Rzymski zaznaczył ponadto, że jeśli odsetek osób, które się zaszczepią przeciwko SARS-CoV-2 w krótkim czasie będzie relatywnie wysoki, to spowolni się proces powstawania nowych jego wariantów.



Cytat Jeżeli odsetek osób zaszczepionych będzie systematycznie rósł, to skutecznie będziemy utrudniać wirusowi szerzenie się w populacji. A to zmniejszy prawdopodobieństwo upowszechniania się nowych mutacji w jego genomie i powstawania nowych wariantów z ich rozmaitymi kombinacjami. Informacje z Wielkiej Brytanii powinny być sygnałem, by programy szczepień wdrażać jak najszybciej i w jak najbardziej powszechny sposób. mówił.

10:57 "To moje drugie życie". Niezwykła historia pielęgniarki zakażonej koronawirusem

Merlin Pambuan, pracująca jako pielęgniarka OIOM-u w jednym z kalifornijskich szpitali, sama spędziła na tym oddziale aż osiem miesięcy. Wszystko z powodu tego, że w ciężki sposób przechodziła zakażenie koronawirusem.



Całą historię znajdziesz tutaj>>>

10:45 Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce

10:17 Koronawirus w Polsce

09:17 Marek Suski: Chyba się zaszczepię, chociaż pewne obawy mam

"Chyba się zaszczepię, chociaż mam pewne obawy. Tu nie chodzi o strach. Bardzo wielu ludzi się trochę waha, ja też" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski.



Całą rozmowę znajdziesz tutaj>>>

09:07 Sprawa zasiłku opiekuńczego dla rodziców

Rząd nie potrafi powiedzieć rodzicom, czy po świętach będzie im wypłacał dodatkowy zasiłek opiekuńczy za zostawanie z dziećmi w domu. Sprawa jest pilna, bo zasiłek - czyli 80 procent pensji - obowiązuje do jutra.



Rząd ma przygotowany projekt ustawy o wydłużeniu zasiłku do 17 stycznia. Problem w tym, że nie wiadomo, czy ten projekt zostanie przyjęty.



TUTAJ CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

08:31 Ekspert o nowym szczepie koronawirusa: To sygnał alarmowy

Mamy szanse uniknąć wzrostu zakażeń, jeśli restrykcje zostaną zachowane i rytm szczepień jakoś zaskoczy. Ta obecna równowaga jest krucha, ale udało się ją uzyskać - ocenia dr hab. Jarosław Drobnik, epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.



Zdaniem eksperta kluczowe będzie, jak się wszyscy zachowamy w święta oraz w Sylwestra, czy będziemy odpowiedzialni i gotowi przestrzegać ogłoszonych restrykcji.



Cytat Wiadomo, że trzeba się liczyć z jakimś wzrostem zakażeń, bo nie wszyscy dostosują się do ogłoszonych restrykcji. Jednak fakt, że większość osób spędzi święta w węższym gronie, a potem dzieci jeszcze pozostaną na feriach, może sprawić, iż drugą połowę stycznia i początek lutego będziemy mieli spokojniejszą. I nie powinno być wzrostu zachorowań, o ile nie wydarzy się coś nadzwyczajnego. powiedział dr Drobnik.

Pytany o ewentualne zagrożenie, wynikające z odkrycia w Wlk. Brytanii nowego szczepu koronawirusa, który ma być bardziej zakaźny, ekspert podkreślił, że nie ma jeszcze na ten temat "twardych danych".



To może być dla nas sygnał alarmowy, ale w takich kategoriach, byśmy nadal odpowiednio reagowali i się zachowywali, trzymali dystans społeczny, używali maseczek i unikali zbiorowisk. Mówi się, że ten nowy wirus ma o 70 procent większą moc zakażania, ale twardych danych na to nie ma. Stwierdzono większą liczbę zachorowań w określonych środowiskach. Jednak ta mutacja wirusa jest już od września, więc gdyby miał taką potężną moc dominowałby już na Wyspach Brytyjskich i w całej Europie - powiedział dr Drobnik.

07:50 Prezes zarządu Pfizer Polska: Zamierzam zaszczepić siebie i swoich bliskich

Nie szczepionki powinniśmy się bać, bo jej skuteczność jest wysoka, a bezpieczeństwo potwierdzone, ale wirusa SARS-CoV-2 i jego groźnych dla zdrowia i życia powikłań - powiedziała PAP prezes zarządu Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firlej. Zapowiedziała, że zamierza zaszczepić siebie i swoich bliskich.



Hryniewiecka-Firlej wskazała, że szczepienia w warunkach pandemii będą przeprowadzane szybko. Specjalne transportery utrzymają pożądaną niską temperaturę przez 10 dni bez otwierania, co umożliwi przetransportowanie szczepionki do dowolnego miejsca na świecie.

07:35 "Rzeczpospolita": Kontrola iluzoryczna

Sanepid zapewnia, że był gotowy do testowania wszystkich przylatujących z Wielkiej Brytanii już na lotniskach. Dobrowolnie na testy zgłosił się co dziesiąty - informuje w środę "Rzeczpospolita".



Gazeta przypomina, że od wtorku co najmniej do 6 stycznia zostały zawieszone loty z Wielkiej Brytanii do Polski. Zaznacza też, że w Wielkiej Brytanii mieszka największa grupa emigrantów z Polski - ponad milion.



"Wielu chciało zdążyć na ostatni samolot, by dotrzeć do kraju na święta" - podkreśla dziennik. "Polski rząd dał im taką możliwość aż do północy w poniedziałek. Nie wprowadził żadnej kontroli na granicy. Powodów nie wyjaśniono" - pisze gazeta.

07:12 Koronawirus we Włoszech. Pomóc w diagnostyce mają psy

07:04 KRD: Przed świętami długi księgarń maleją; trzy czwarte Polaków kupuje książki na prezent

Niemal trzy czwarte Polaków kupuje na prezent książki - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Dodano, że wzrost czytelnictwa w finansach księgarń zaczął być widoczny przed świętami, gdy na koniec listopada ich zadłużenie spadło z 16 mln zł do 13,7 mln zł.



06:53 Tajlandia: Gwałtowny skok zakażeń koronawirusem opóźni otwarcie turystyki

Od ubiegłego weekendu Tajlandia notuje bezprecedensowy wzrost zakażeń koronawirusem. Azjatycki kraj zaostrza kontrolę granic i rozważa wstrzymanie planów rozluźniania restrykcji dla podróżnych.



Ponieważ sytuacja poza Tajlandią jest zła, największym ryzykiem jest obecnie przeniesienie choroby przez osoby przylatujące do kraju. Może to doprowadzić do tragedii naszej służby zdrowia i mieć katastrofalny wpływ na gospodarkę - powiedział we wtorkowym telewizyjnym wystąpieniu premier kraju, generał Prayuth Chan-ocha.



Nowe ognisko koronawirusa wykryto w czasie weekendu wśród birmańskich pracowników targu rybnego w leżącej niedaleko Bangkoku prowincji Samut Sakhon. W sobotę stwierdzono 576 związanych z tym ogniskiem zachorowań. W poniedziałek było ich ponad 800, we wtorek zaś służby medyczne zidentyfikowały 427 zachorowań, z których większość (397) dotyczy robotników napływowych.

06:44 Niemcy: Ponad 24 tys. zakażeń koronawirusem podczas ostatniej doby

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w środę rano o 24 740 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech, zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 962 pacjentów.



Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 554 920, zaś liczba zgonów do 27 968.

06:23 Meksyk: 897 kolejnych zgonów na Covid-19

897 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku na Covid-19 - poinformowało we wtorek wieczorem tamtejsze ministerstwo zdrowia. Stwierdzono 12 511 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



W sumie do tej pory koronawirusem w Meksyku zakaziło się 1 338 426 osób. Zmarło 119 495 osób.



Resort przyznaje, że w rzeczywistości liczby te są wyższe. Mimo stosunkowo niskiej liczby wykrytych przypadków, liczba zgonów jest czwarta największa na świecie. Średnio aż 43 proc. przeprowadzanych testów daje wynik pozytywny.

06:10 Sondaż. Większość Włochów chce się zaszczepić

Dwie trzecie Włochów deklaruje gotowość do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi - to wyniki sondażu, przeprowadzonego na zlecenie krajowego Instytutu Służby Zdrowia. Celem rozpoczynającej się wkrótce kampanii jest zaszczepienie 42 milionów osób do końca lata.



Tuż przed niedzielną inauguracją szczepień w krajach UE - najpierw personelu medycznego - opublikowano we Włoszech rezultaty sondażu wskazujące, że 67 procent obywateli wyraża gotowość do przyjęcia preparatu. Odsetek ten wzrasta do 84 procent wśród osób mających więcej niż 65 lat.



Odnotowano, że także młodzi ludzie w wieku od 18 do 34 lat chcą się zaszczepić; taki zamiar deklaruje 76 proc. z nich.



Wyniki tego sondażu dowodzą odpowiedzialnej postawy Włochów - tak podsumował je prezes Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro. Dane te uznał za powód do optymizmu przed masową kampanią szczepień.



Ponadto zaznaczono w opracowanym raporcie, że osoby z wyższym wykształceniem są bardziej skłonne zaszczepić się. Taką wolę wyraziło 71 procent mieszkańców Italii.

05:55 W Brazylii potwierdzono już ponad 6 mln zakażeń

Według oficjalnych statystyk od początku pandemii zdiagnozowano w Brazylii 7 318 821 przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło do tej pory 188 259 osób.



Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

05:47 Koronawirus w Brazylii

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 55 202 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 968 kolejnych zgonów - poinformowało we wtorek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



W ostatnich dniach liczba zakażeń i zgonów znacznie wrosła, osiągając w czwartek ponad 69 nowych tysięcy infekcji i ponad tysiąc kolejnych przypadków śmiertelnych. Był to największy od trzech miesięcy dobowy przyrost zgonów na Covid-19.

05:12 Biden: W walce z Covid-19 "najciemniejsze dni" jeszcze przed nami

W poniedziałek amerykański Kongres przegłosował pierwszy od marca pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa. Suma przewidzianego w nim federalnego czasowego wsparcia przekracza 900 miliardów dolarów, z czego około jedna trzecia zostanie przekazana małym firmom. Pakiet zwiększa na 11 tygodni kwotę zasiłków dla bezrobotnych i gwarantuje bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 600 dolarów dla większości Amerykanów.



Zdaniem Bidena pakiet to dobry "pierwszy krok". Jednocześnie prezydent elekt - podobnie jak negocjatorzy Demokratów w Kongresie - uważa, że potrzebny jest kolejny, który zapowiada na nowy rok, gdy już obejmie najwyższy urząd w państwie.



78-latek ostrzegł także, by mimo rozpoczętego w USA procesu szczepień nie lekceważyć epidemii koronawirusa. Prawda jest taka, że najciemniejsze dni w walce przeciwko Covid-19 są przed nami, a nie za nami - stwierdził Biden.

