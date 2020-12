"To jest bardzo zabawna historia - właściwie bardzo smutna" - stwierdziła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adriana Porowska, prezes Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej pytana o testy na koronawirusa dla bezdomnych. "Jakby pan zadał to pytanie w rządzie, a nawet już je zadała pani posłanka Hanna Gil-Piątek to usłyszała, że osoby bezdomne, tak jak cała reszta społeczeństwa, mogą się testować, że testy są dostępne też dla osób nieubezpieczonych. Tylko pan rzecznik zapomniał dodać, że żeby być testowanym, najpierw trzeba iść do lekarza pierwszego kontaktu, a tam już trzeba mieć ubezpieczenie" - tłumaczyła. "Są pieniądze w samorządzie tzw. covidowe, z których organizacje pozarządowe mogą organizować pomoc dla osób bezdomnych. Z nich też nie można kupić testów, bo to nie są pieniądze ze służby zdrowia, tylko z pomocy społecznej. Polska resortowa ma się świetnie. Testy musieliśmy kupić za pieniądze zebrane w internecie" - dodała rozmówczyni Marcina Zaborskiego.

