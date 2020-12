Przed nami Narodowy Program Szczepień na Covid-19, który ruszy w styczniu, a w szerokim zakresie - w lutym. Skorzystajmy z niego, spędźmy też świąteczny czas w kameralnym gronie, nie dopuśćmy do tego, by ktoś, komu szczepionka może uratować życie, nie doczekał się jej - zaapelował premier Mateusz Morawiecki. W przedświątecznym wystąpieniu szef rządu przepraszał też za niedogodności, z którymi aktualnie mierzą się Polacy.

Przedświąteczne wystąpienie premiera / Radek Pietruszka / PAP

"Autentyczna troska o zdrowie drugiego człowieka" to najbardziej wartościowy prezent, którym można obdarować innych - mówił Mateusz Morawiecki w przedświątecznym wystąpieniu.





"Wspólnie nie dopuśćmy do sytuacji, w której ktoś, komu szczepionka może uratować życie w lutym, czy w marcu, nie doczeka się jej w ogóle, bo w grudniu, albo w styczniu stanie się ofiarą rozluźnienia dyscypliny społecznej. Dlatego kilka dni temu podjęliśmy konkretne decyzje, które mają ograniczyć zachorowania w tych najbliższych kilku tygodniach. Przepraszam za te niedogodności. Przepraszam za każde niezajęte miejsce w tym roku przy naszym świątecznym stole. Ale wszystkim nam, szanowni państwo, powinno zależeć na tym, żeby były to jedyne, a nie pierwsze takie Święta" - mówił szef rządu.





Apel o Święta w gronie najbliższych

"Apeluję zatem do nas wszystkich: spędźmy ten świąteczny czas w kameralnym gronie - naprawdę najbliższych nam osób. W te święta każdy z nas może obdarować innych najbardziej wartościowym prezentem, w tym wciąż niespokojnym czasie. Ten prezent to autentyczna troska o zdrowie drugiego człowieka. Przestrzeganie obostrzeń i daleko idące ograniczenie kontaktów w najbliższym czasie - to wciąż najlepsze sposoby na przezwyciężenie trzeciej fali koronawirusa, tej trzeciej fali zapowiadanej przez epidemiologów" - dodał.



Jak ocenił, "żaden polityk - żaden premier, żaden minister zdrowia, a nawet żaden lekarz - nie zdławią tej epidemii lepiej niż nasza zbiorowa odpowiedzialność - zbiorowa odpowiedzialność i społeczna dyscyplina".



Premier zwrócił się także do tych, którzy w ostatnim czasie stracili swoich bliskich z powodu Covid-19, a także innych chorób - "bliskich, którzy po raz pierwszy nie będą mogli z nimi zasiąść przy wigilijnym stole". "Proszę przyjąć moje najgłębsze wyrazy współczucia. To niewyobrażalna strata dla państwa rodzin, ale i wielka strata dla naszego narodu" - powiedział szef rządu.