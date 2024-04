We wsi Wańkowa w bieszczadzkiej gminie Olszanica powstał największy w Polsce park linowy. Zajmuje hektar powierzchni, ma trzy trasy i 42 przeszkody. Oficjalne otwarcie w niedzielę 28 kwietnia.

Park linowy / Shutterstock

Budowa parku linowego trwała sześć miesięcy. W tym czasie alpiniści rozciągali między drzewami liny i montowali przeszkody. Są trzy trasy: zielona o długości 120 metrów, żółta - 180-metrowa, a najtrudniejsza ma 355 metrów. Najwyżej zawieszona przeszkoda jest 12 metrów nad ziemią.

Przeszkody nad bieszczadzkim jarem

Park z trasą o długości 655 metrów i 42 przeszkodami o różnym stopniu trudności to obecnie najdłuższa trasa w Polsce. Jest też miejsce na budowę kolejnych 10 przeszkód i 300-metrową tyrolkę - przekazał właściciel parku rozrywki.

Gmina wydzierżawiła ten teren prywatnemu inwestorowi. Wszystkie przeszkody, drabinki i przejścia zostały zamontowane nad potężną rozpadliną, naturalnie zalesionym jarem. To jest niezwykle malownicze miejsce - zapewnia zastępca wójta Olszanicy Robert Petka.

Największa stacja narciarska Podkarpacia

Park linowy powstał w sąsiedztwie największej na Podkarpaciu stacji narciarskiej z czteroosobową kolejką linową o długości niemal kilometra. Obok wyciągu znajduje się najdłuższy na świecie, 400-metrowy tor do Summer Tubingu. Z górnej stacji wyciągu można też zjechać na tyrolce. Na siedząco albo leżąco, rozpędzając się do 120 km/godz. Są tu dwie liny o długości 1350 metrów zawieszone 48 metrów nad ziemią.

Wyciąg, zjeżdżalnia pontonowa i tyrolka to inwestycje gminy.

Działają jak magnes. Przyciągają młodych ludzi, którzy wyjechali jakiś czas temu za granicę, odłożyli trochę pieniędzy, wracają w rodzinne strony i inwestują pieniądze np. domki letniskowe pod wynajem albo usługi okołoturystyczne. Oczywiście to nie dzieje się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko to jest proces. Ale my tworzymy klimat dla przedsiębiorców i rozwoju małych firm - powiedział Robert Petka.