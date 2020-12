Naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie prezentują obiecujące wyniki badań klinicznych wskazujących na to, że popularny i znany od dawna lek, fenofibrat (Tricor) może pomóc osobom najciężej przechodzącym zakażenie koronawirusem. Ogłoszone podczas konferencji naukowej SPARK wyniki badań wskazują na to, że lek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi ogranicza uszkodzenia płuc u chorych na Covid-19.

REKLAMA