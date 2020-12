Rząd nie potrafi powiedzieć rodzicom, czy po świętach będzie im wypłacał dodatkowy zasiłek opiekuńczy za zostawanie z dziećmi w domu. Sprawa jest pilna, bo zasiłek - czyli 80 procent pensji - obowiązuje do jutra.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Rząd ma przygotowany projekt ustawy o wydłużeniu zasiłku do 17 stycznia. Problem w tym, że nie wiadomo, czy ten projekt zostanie przyjęty.

Pytamy o to ministrów już od kilku tygodni. Najpierw mówili, że za okres świąteczny i za czas ferii zasiłek nie będzie przysługiwał, bo wtedy wszyscy mogą odpocząć w domach.

Po drodze okazało się jednak że tegoroczne ferie - te trwające od świąt do 17 stycznia - będą specyficzne. Jest praktycznie zakaz wyjeżdżania, a do tego osoby do 16. roku życia od poniedziałku do piątku mają za dnia zakaz samodzielnego wychodzenia z domów w godz. 8-16.

W efekcie wielu rodziców musi zostać w domach, by pilnować dzieci. Rząd zaczął więc mówić, że zasiłek będzie. Tylko że na razie ciągle nie ma tego na papierze.