Czy wyjazdy na Wielkanoc w celu pomocy bliskim są dozwolone?

Czy mogę jechać prywatnym samochodem do innego miasta, aby zawieźć zakupy na Święta dla starszej osoby? To jedno z wielu pytań, jakie wpadają do redakcyjnej skrzynki fakty@rmf.fm. Na bieżąco - w Waszym imieniu - zadajemy je urzędnikom Ministerstwa Zdrowia. Tutaj znajdziesz odpowiedzi.

REKLAMA