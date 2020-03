Najbliższa modlitwa Anioł Pański będzie transmitowana w internecie z papieskiej biblioteki. Takie działanie ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Anioł Pański i audiencja generalna papieża Franciszka bez wiernych; będzie tylko transmisja wideo / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Z obawy przed koronawirusem niedzielna modlitwa Anioł Pański i środowa audiencja generalna papieża Franciszka odbędą się całkowicie bez udziału wiernych i będą transmitowane z papieskiej biblioteki - ogłosił Watykan.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało: "Odnośnie wydarzeń najbliższych dni, modlitwa Anioł Pański Ojca Świętego w niedzielę 8 marca odbędzie się w bibliotece Pałacu Apostolskiego, a nie na placu w oknie. Modlitwa będzie transmitowana przez (portal - PAP) Vatican News i na ekranach na placu Świętego Piotra".

Jest to pierwsza taka sytuacja w historii.



Ponadto ogłoszono, że modlitwa zostanie udostępniona przez watykańskie media tym redakcjom, które o to poproszą, by - jak głosi nota - "umożliwić udział wiernym".



Podobny przebieg będzie miała najbliższa audiencja generalna Franciszka w środę 11 marca. Również będzie tylko transmitowana z papieskiej biblioteki.



"Decyzja ta jest konieczna, by uniknąć ryzyka szerzenia się wirusa Covid-19 wśród zgromadzonych ludzi podczas kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na plac, o co poprosiły także władze włoskie" - oświadczył Watykan.



Ogłosił też, że zgodnie z zaleceniami dyrekcji watykańskiej służby zdrowia do niedzieli 15 marca zawieszony będzie udział wiernych w porannych mszach odprawianych przez papieża w kaplicy Domu Świętej Marty, w którym mieszka. Franciszek będzie odprawiał msze prywatnie - wyjaśniono.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Watykanie

W Watykanie potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa - ogłosiło w piątek biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Z tego powodu zawieszone zostały wizyty ambulatoryjne w tamtejszej przychodni.

"Zostały czasowo zawieszone wszystkie usługi ambulatoryjne Dyrekcji Służby Zdrowia i Higieny Państwa Watykańskiego, by móc zdezynfekować pomieszczenia w następstwie pozytywnego przypadku Covid-19 stwierdzonego wczoraj u pacjenta" - napisano w wydanym komunikacie.

Watykan poinformował, że nadal działa punkt tamtejszego pogotowia. Zaznaczył też, że o przypadku koronawirusa zawiadomi włoskie służby i że wprowadzono przewidziany w takich sytuacjach protokół.