Naukowcy są zaskoczeni, że Afryka unika katastrofy Covid-19, choć nadal nie jest jasne, jakie będzie jego ostateczne żniwo. Dane WHO pokazują, że zgony w Afryce stanowią zaledwie 3 procent globalnej liczby. Dla porównania, zgony z powodu epidemii w obu Amerykach i Europie stanowią 46 procent i 29 procent.

Zdjęcie ilustracyjne / NIC BOTHMA / PAP/EPA

W Nigerii - najbardziej zaludnionym kraju Afryki, rząd odnotował do tej pory prawie 3000 zgonów wśród 200-milionowej populacji. Stany Zjednoczone odnotowują tyle zgonów co dwa lub trzy dni - podkreśla piątkowy "Indian Express".

Kiedy koronawirus pojawił się na tym kontynencie po raz pierwszy w ubiegłym roku, urzędnicy służby zdrowia obawiali się, że pandemia ogarnie Afrykę, zabijając miliony i niszcząc kruche systemy opieki zdrowotnej. Chociaż nadal nie jest jasne, jakie będzie ostateczne żniwo Covid-19, ten katastrofalny scenariusz w dużej części jeszcze się nie zmaterializował.



W ostatnich miesiącach koronawirus uderzył w RPA i szacuje się, że zabił tam ponad 89 tys. osób - zdecydowanie najwięcej na kontynencie. Naukowcy przyznają jednocześnie, że w krajach afrykańskich ogromnie trudno jest uzyskać konkretne dane dotyczące zakażeń koronawirusem i ostrzegają, że trend zmniejszania zachorowalności może się odwrócić.



Jednak w Afryce dzieje się coś "tajemniczego", co zastanawia naukowców - powiedziała prof. Wafaa El-Sadr, dyrektor ds. chorób zakaźnych na Columbia University. Afryka nie ma szczepionek i środków do walki z Covid-19, które są w Europie, ale wydaje mi się, że radzi sobie lepiej - powiedziała.



W Afryce jedynie mniej niż 6 proc. osób jest zaszczepionych. Przez całe miesiące WHO określała Afrykę w swych tygodniowych raportach pandemicznych jako "jeden z najmniej dotkniętych regionów świata".



Jakie czynniki powodują, że przypadków śmiertelnych jest mniej?

Część naukowców jest zdania, że średnia wieku na kontynencie - 20 lat wobec 43 lat w Europie Zachodniej, a także niski stopień urbanizacji i życie prowadzone na zewnątrz być może oszczędziło do tej pory Afryce bardziej śmiertelnych skutków koronawirusa. Trwają też badania, czy mogą być inne wyjaśnienia sytuacji stosunkowo niskiego wskaźnika zachorowalności na tym kontynencie, w tym przyczyny genetyczne lub narażenie na inne schorzenia.



Christian Happi, dyrektor Afrykańskiego Centrum Genomiki Chorób Zakaźnych na Uniwersytecie Redeemer w Nigerii, powiedział, że władze są przyzwyczajone do ograniczania epidemii nawet bez szczepień i przypisują to rozległej sieci społecznych pracowników służby zdrowia. Nie zawsze chodzi o to, ile masz pieniędzy lub jak nowoczesne są twoje szpitale - powiedział.



Oyewale Tomori, nigeryjski wirusolog, który zasiada w kilku grupach doradczych WHO, zasugerował, że Afryka może nawet nie potrzebować tylu szczepionek, co Zachód. Jest to pomysł, który jest kontrowersyjny, ale mówi, że jest poważnie dyskutowany wśród afrykańskich naukowców. Podkreśla jednocześnie, że nie oznacza to, że Afryce szczepionki nie są potrzebne.



Potrzebujemy szczepień, aby przygotować się na następną falę - powiedział epidemiolog Abul Karim z południowoafrykańskiego uniwersytetu KwaZulu-Natal, który wcześniej był doradcą rządu RPA ds. Covid-19.