Polska odnotowała w sobotę rekordowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem – to m.in. efekt badań przesiewowych w kopalniach, ale Śląsk to nie jedyne miejsce, gdzie pojawiają się aktywne ogniska. W naszym kraju od początku pandemii patogen wykryto u 26 249 osób, 1 155 zmarło, a 12 641 wyzdrowiało. Na świecie wirusa wykryto u niemal 7 milionów osób - podaje Reuters . Wciąż najwięcej zakażeń jest w USA, gdzie od ponad tygodnia trwają masowe protesty, trudna sytuacja jest w Brazylii.

26 249 osób zakaziło się koronawirusem, 1 155 zmarły, a 12 641 wyzdrowiało - to aktualny stan pandemii w Polsce. Wczoraj odnotowano rekordowy przyrost przyrost nowych przypadków. Było ich 576.

Na świecie liczba zakażeń przekroczyła 7 milionów - podaje Reurters.

Najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem są Stany Zjednoczone.

Szybko rośnie liczba zakażeń w Ameryce Południowej - najtrudniejsza sytuacja jest w Brazylii.

Europejskie kraje luzują obostrzenia i otwierają granice. W niektórych państwach odbywają się koncerty, otwierają się siłownie. Polska jest wśród krajów, w których obowiązuje najmniej obostrzeń.





11:03 Polska



Kilkadziesiąt nowych przypadków koronawirusa potwierdzono wśród górników należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Marcel w Radlinie. Od czwartku trwają tam badania przesiewowe załogi. Łącznie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się ponad 4,9 tys. górników z trzech spółek węglowych.



Polska Grupa Górnicza to największa spółka węglowa, zatrudniająca ponad 41 tys. pracowników. W ostatnich dniach liczba osób zakażonych koronawirusem w kopalniach PGG była stabilna, natomiast w niedzielę wzrosła do 1575, wobec 1506 raportowanych dobę wcześniej.



Wzrost potwierdzonej liczby zachorowań to przede wszystkim następstwo otrzymania z laboratoriów kolejnej partii wyników badań przesiewowych wykonywanych wśród załogi kopalni Marcel (jedna z czterech części kopalni ROW). Testy potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2 w kolejnej grupie pracowników. W niedzielę w tym zakładzie chorych było 84 górników, wobec 17 dobę wcześniej.





10:52 Rosja



134 osoby zmarły w Rosji w ciągu minionej doby z powodu zakażenia koronawirusem, wykryto 8984 nowe infekcje i łączna ich liczba wynosi teraz w Rosji 467 673 - poinformował w niedzielę sztab rządowy. Łączna liczba przypadków śmiertelnych sięgnęła 5859.

Wyzdrowiały w ciągu ostatniej doby 5343 osoby, co podnosi bilans wyleczonych od początku pandemii do ponad 22 tysięcy.



W Moskwie wykryto 1956 nowych infekcji. Ponad 85 proc. tych zakażonych to osoby w wieku poniżej 65 lat. 7 proc. nowych zakażeń w stolicy lekarze stwierdzili u dzieci.



Rosja pozostaje na trzecim miejscu wśród krajów świata pod względem wykrytych przypadków koronawirusa, za USA (gdzie jest ich 1,9 mln) i Brazylią (672 tysiące).





10:31 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 485 przypadków zakażenia koronawirusem, 11 chorych zmarło, a 242 wyzdrowiało - podał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans wykrytych infekcji wzrósł do 26 999, zgonów do 788, a wyzdrowień do 12 054.



Liczba potwierdzonych w ostatniej dobie zakażeń jest mniejsza niż w ciągu trzech poprzednich dni, kiedy wykrywano po ponad pół tysiąca infekcji; w czwartek poinformowano o najwyższym dotychczas dobowym bilansie zakażeń - 588.



W ciągu minionej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w obwodzie lwowskim (68), czerniowieckim (54) i w Kijowie (43). W obwodzie chersońskim nie wykryto ani jednego przypadku zainfekowania, a w obwodach połtawskim i sumskim - po jednym.





10:24 Polska

Jednocześnie resort zdrowia podał informację o śmierci dwóch pacjentów z Covid-19: 75-letniego mężczyzny z Cieszyna i 91-letniej kobiety z Raciborza.







10:11 Polska



Mamy 263 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - przekazało Ministerstwo Zdrowia. Zakazenia dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (217, wszyscy z KWK Zofiówka), podlaskiego (12), opolskiego (8), wielkopolskiego (8), małopolskiego (7), dolnośląskiego (4), lubelskiego (4), lubuskiego (2), zachodniopomorskiego (1).





10:00 Polska

Prognozujemy, że dno koniunktury przypadnie na drugi kwartał, jednak zamiast szybkich wzrostów, będzie powolne wygrzebywanie się. Pierwszy dodatni odczyt PKB przewidujemy na pierwszy kwartał 2021 r. - powiedział ekonomista banku PKO BP Marcin Czaplicki.



Widać już wpływ kryzysu na rynek pracy - powiedział Czaplicki. Powinniśmy widzieć sezonowy spadek stopy bezrobocia, a mamy jej wzrost - dodał.



Według ekonomisty nie widać za to, by stopa bezrobocia miała osiągnąć prognozowane jeszcze w marcu 10 proc.

09:40 Chiny



Sześciu chińskich piłkarzy z reprezentacji U-19 zostało na pół roku zawieszonych za złamanie procedur antywirusowych związanych z pandemią koronawirusa - ujawniła agencja Xinhua.



Ukarani byli na zgrupowaniu w Szanghaju, gdzie przygotowywali się do sezonu. Reprezentacja U-19 ma w tym roku występować w rozgrywkach trzeciej ligi Chin i w ten sposób przygotowywać się do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku.



Zawieszeni zawodnicy w trakcie zgrupowania opuścili hotel, w którym byli zakwaterowani i - jak napisano w oficjalnym komunikacie - poszli napić się alkoholu.







09:14 Polska

Wyzdrowiało już 12 tys. 855 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2 tys. 7 osób, a 82 tys. 759 przebywa w kwarantannie.

W porannym zestawieniu MZ podało, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2 tys. 7 osób. Osoby te nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub są chore na COVID-19 (to wiadomo dopiero po wykonaniu testu).



MZ poinformowało też, że kwarantanną objętych jest 82 tys. 759 osób, najczęściej to osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Z kolei nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 20 tys. 79 osób, to osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia, np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.

Dotychczas wyzdrowiało 12 tys. 855 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, do soboty było to 12 tys. 641 osób.





09:03 Polska

Stopniowo wracają do funkcjonowania w formie stacjonarnej punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które w czasie epidemii działały zdalnie - przekazał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Z oferty 1,5 tys. punktów w kraju korzystać mogą także samozatrudnieni.



Według danych resortu sprawiedliwości, obecnie w całej Polsce działają 1 523 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przy czym w każdym powiecie działają co najmniej dwa takie punkty.



Liczba porad w każdym roku wzrasta: w 2018 r. udzielono 452 584 porady zaś w 2019 r. było ich łącznie 455 055. Liczba beneficjentów także wzrasta: w 2018 r. było ich 385 387 a w 2019 r. aż 437 895 osób. To daje wzrost w roku 2019 aż o 13,62 proc. w stosunku do roku wcześniejszego - przekazało MS.







09:01 Polska

Epidemia koronawirusa znalazła oddźwięk w języku, w którym pewne słowa odżywają, pojawiają się też nowe, np. "koronaferie". Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk dostrzega to, ale ma nadzieję, że wiele z nich odejdzie szybko wraz z koronawirusem.



Koronawirus Sars-Cov-2 wywołał w Polsce epidemię i... wpłynął na język. Sprawił, że w pojawiły się nowe określenia; większą popularność zyskały też słowa znane od dawna, jak np. izolacja, testy czy tarcza. Reakcję języka polskiego na pandemię obserwują językoznawcy.



Prof. Jerzy Bralczyk komentuje, że jeżeli w życiu społecznym pojawia się zjawisko, które "wyraźnie się zaznacza i odciska piętno", to wówczas związane z nim słowo dodaje się do różnych innych słów, bardzo często - dla skrótu. "Dawniej było mnóstwo różnych euro-, eko- czy neo-" - przypomina, komentując popularność przedrostka "korona-", obecnego np. w słowie "koronaferie".





08:50 Polska

Według danych GUS stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8 proc., o 0,4 pkt. proc. więcej niż w marcu. W urzędach pracy było zarejestrowanych 965,8 tys. bezrobotnych, o 56,4 tys. więcej niż w marcu. W maju, według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie wyniosło 6 proc. Liczba bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1 mln 11,7 tys. osób i w porównaniu z końca kwietnia wzrosła o ok. 46 tys. osób.











08:47 Polska

Władze Australii zapowiedziały, że być może osoby, które uczestniczą w protestach Black Lives Matter będą musiały izolować się, jeżeli pojawią się przypadki koronawirusa wśród protestujących.







08:26 Francja

Organizatorzy tradycyjnego 24-godzinnego wyścigu motocyklowego w Le Mans zadecydowali, że podczas sierpniowej rywalizacji na torze nie będzie kibiców z powodu trwającej we Francji pandemii koronawirusa. Wyścig co roku oglądało aż 100 tys. fanów.



43. edycja zawodów odbędzie się w ostatni weekend sierpnia - ogłosili wspólnie francuscy organizatorzy oraz Międzynarodowa Federacja Motocyklowa.



Pierwotnie wyścig był planowany na połowę kwietnia, ale wówczas przypadł szczyt pandemii we Francji.





08:22 Japonia

Badania kliniczne potencjalnej szczepionki na Covid-19 mogą potrwać do lipa, co oznacza kolejne niepowodzenie Fujifilm Holdings w wyścigu o znalezienie sposobu na zwalczenie pandemii - podaje Reuters. Jak wskazuje agencja, brakuje pacjentów, którzy chcieliby wziąć udział w testach.





08:20 Anglia

Według nowej analizy, nawet połowa ofiar koronawirusa w Anglii to mieszkańcy domów opieki.







07:40 Świat



Wiele osób porównuje koronawirusa do grypu. Czym się różnią? Sprawdźcie.









07:19 Anglia

Żaden z 1195 przebadanych w czwartek i piątek piłkarzy i członków klubów angielskiej ekstraklasy nie miał pozytywnego wyniku testu na koronawirusa - poinformowały władze rozgrywek. Wstrzymany od marca sezon ma zostać wznowiony 17 czerwca.



To szósta seria badań uczestników rywalizacji o mistrzostwo Anglii, od kiedy kluby wznowiły treningi po przerwie spowodowanej pandemią. W poprzednich pięciu pozytywne wyniki miało łącznie 13 osób.





06:50 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech liczba zakażeń SARS-CoV-2 zwiększyła się o 301 przypadków do 183 979 - podał w niedzielę Instytut Roberta Kocha (RKI). Z powodu Covid-19 zmarły kolejne 22 osoby, zwiększając bilans ofiar śmiertelnych od wybuchu epidemii w RFN do 8668.



Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 33 zgonach i 407 infekcjach.







06:45 Brazylia

Liderzy głównych partii politycznych Brazylii wypowiedzieli się w sobotę przeciwko wszczęciu w Kongresie procesu impeachmentu prezydenta Jaira Bolsonaro. Wstrzymuje ich, jak oświadczyli, pandemia koronawirusa, której szczyt jest prognozowany na lipiec.



Dawaj główni przywódcy opozycji parlamentarnej, przewodniczący Izby Deputowanych Rodrigo Maia z partii liberalnych demokratów ( DEM) - druga osoba w państwie, oraz wpływowy lider socjaldemokratów w Kongresie, Felipe Rigoli oficjalnie sprzeciwili się zastosowaniu wobec prezydenta Brazylii procedury impeachmentu w oparciu o zarzut łamania przez Bolsonaro zasad działania demokratycznego państwa prawa.





06:40 Świat

Liczba przypadków koronawirusa na świecie jest bliska 7 milionów- poinformował w raporcie Reuters- około 30 proc. przypada na Stany Zjednoczone, 15 proc. na Amerykę Łacińską. Liczba zgonów na całym świecie z powodu Covid-19 to 400 000.



Na Stany Zjednoczone przypada około jedna czwarta wszystkich ofiar śmiertelnych, ale liczba zgonów w Ameryce Południowej gwałtownie rośnie.



Liczba zgonów związanych z COVID-19 w ciągu ostatnich pięciu miesięcy jest obecnie równa liczbie osób umierających rocznie na malarię, jedną z najbardziej śmiertelnych chorób zakaźnych na świecie.



Pierwsza śmierć z powodu COVID-19 została zgłoszona 10 stycznia w Wuhan w Chinach, do początku kwietnia liczba ofiar śmiertelnych, według oficjalnych raportów rządowych, przekroczyła na świecie 100 000.





06:33 Włochy

W parku, nad morzem, na rowerze i przed bramą zamkniętej szkoły- tak uczniowie we Włoszech po trzech miesiącach zdalnego nauczania w domu żegnają w tych dniach rok szkolny. Klasy umawiają się na spotkania, przy zachowaniu wymaganego dystansu.







06:25 USA

Z powodu koronawirusa zmarło w ciągu minionej doby w USA 749 osób. Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych wynosi 109 791- wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore od początku epidemii do soboty wyleczono w Stanach Zjednoczonych około 500 000 osób.





06:10 Brazylia

W sobotę wieczorem rząd Brazylii poinformował, że podczas ostatniej doby na Covid-19 zmarły 904 osoby i odnotowano 27 075 nowych przypadków zakażeń. Od początku pandemii w Brazylii zmarło 35 930 osób, zaś 672 846 zostało zakażonych.

Podczas ostatniej doby zmarły w Brazylii na koronawirusa 904 osoby, w poprzednich dobach było ich średnio nieco ponad tysiąc.