Resort zdrowia poinformował o 407 nowych zakażeniach i 16 kolejnych ofiarach koronawirusa w Polsce. W sumie w Polsce odnotowano 30 195 przypadków zakażenia koronawirusem. 1 272 osoby zmarły. Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, u której zdiagnozowano Covid-19, trafiła do szpitala w Kijowie - poinformowało biuro prezydenta tego kraju. Zapewniono, że jej stan jest stabilny. W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono 20 653 przypadki nowych zakażeń i 627 zgonów wywołanych przez Covid-19. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków cofnęła zezwolenie na stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu ciężkich przypadków Covid-19. Wielkim zwolennikiem używania tego lekarstwa w terapii jest prezydent USA Donald Trump. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

10:38 16 nowych ofiar koronawirusa w Polsce

Resort zdrowia poinformował o 16 nowych ofiarach koronawirusa w Polsce. To pacjenci m.in. z Raciborza, Bolesławca, Warszawy, Poznania i Radomia. Większość z tych osób miała choroby wspólistniejące.







W sumie w Polsce odnotowano 30 195 przypadków zakażenia koronawirusem. 1 272 osoby zmarły.





10:35 407 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

Resort zdrowia poinformował o 407 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Kolejny raz najwięcej z nich - aż 216 - odnotowano w województwie śląskim. Pozostałe przypadki dotyczą następujących województw: łódzkiego (62), mazowieckiego (36), podkarpackiego (13), małopolskiego (12), dolnośląskiego (11), świętokrzyskiego (11), lubelskiego (9), opolskiego (8), wielkopolskiego (8), podlaskiego (7), warmińsko-mazurskiego (6), zachodniopomorskiego (5), pomorskiego (2) i kujawsko-pomorskiego (1).









10:25 Koronawirus w Rosji

193 pacjentów z Covid-19 zmarło w Rosji w ciągu ostatniej. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wynosi teraz w Rosji 7248. Liczba zakażeń wzrosła do 545 458.



Ze szpitali wypisano w ciągu minionych 24 godzin 9767 osób. Ogółem od początku epidemii w Rosji wyleczonych zostało 294 306 osób.









10:02 Nowe dane o wyzdrowieniach i zajętych respiratorach



Ministerstwo zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący walki z koronawirusem. Wynika z niego, że obecnie zajętych jest 1806 łóżek dla pacjentów z Covid-19 i 80 respiratorów. Kwarantanną objęto 95641 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 17261. Liczba osób, które wyzdrowiały to 14654.





09:53 Koronawirus na Węgrzech



Dwie kobiety chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko jedno nowe zakażenie koronawirusem.

Od początku pandemii na Węgrzech zmarło 565 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono w sumie 4077 zakażeń koronawirusem. Ponad 2500 osób uznano już za wyleczone.

W szpitalach przebywa obecnie 255 chorych na Covid-19, z czego 17 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa ponad 7500 osób.





09:50 Kiedy kolejne luzowanie ograniczeń w Polsce?



Na kolejne luzowanie ograniczeń koronawirusowych w Polsce trzeba będzie poczekać co najmniej do połowy przyszłego tygodnia - ustalili dziennikarze RMF FM.

Rząd chce zobaczyć, jakie skutki przyniesie otwarcie granic i niedawny długi weekend. Na plażach, w parkach i w barach mało kto miał maseczkę, więc ryzyko rozprzestrzenienia koronawirusa jest spore.

Rząd chce w tej sytuacji poczekać na dane. Jeżeli będą dobre, to zamierza m.in. poluzować limity osób w komunikacji miejskiej i dzieci w żłobkach oraz przedszkolach.





09:24 Pierwsza dama Ukrainy w szpitalu

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, u której zdiagnozowano Covid-19, trafiła do szpitala w Kijowie / TOMS KALNINS / PAP/EPA

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, u której zdiagnozowano Covid-19, trafiła do szpitala w Kijowie - poinformowało biuro prezydenta tego kraju. Zapewniono, że jej stan jest stabilny.



Jak sprecyzowano, pierwsza dama cierpi na obustronne zapalenie płuc. Przeprowadzone w poniedziałek testy na obecność w organizmie koronawirusa u prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i dwojga dzieci pary prezydenckiej dały negatywny rezultat.

09:14 Koronawirus na Ukrainie



Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 666 przypadków zakażenia koronawirusem, 11 chorych zmarło, a 275 wyzdrowiało - poinformował resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 32 476, zgonów do 912, a wyleczonych do 14 528.



Kolejny dzień z rzędu najwięcej zachorowań wykryto w obwodzie lwowskim - 139. Od początku pandemii zmarło tam 100 pacjentów z Covid-19.





08:42



W ramach odbudowy gospodarki ze względu na pandemię koronawirusa rząd Kanady, a także władze prowincji i miast chcą ułatwić prowadzenie biznesu w sferze cyfrowej.

Według ocen analityków kanadyjskie firmy są spóźnione, jeśli chodzi o możliwość pełnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej, o około dwa lata w porównaniu z firmami amerykańskimi. Według danych prowincji Ontario, w której mieszka ok. 40 proc. ludności Kanady, ok. 60 proc. małych firm ma swoją stronę internetową, ale tylko 7 proc. przyjmuje płatności online. Tymczasem według danych Interac Corp., firmy obsługującej płatności kartą i internetowe, już w kwietniu wyraźnie widoczne było przestawienie się Kanadyjczyków na zakupy online.

Rząd Kanady przygotowuje program odbudowy gospodarki, choć jeszcze nie ma szczegółów, poza wzmiankami o "zielonej" i "cyfrowej" gospodarce. Jednym z pierwszych widocznych programów wspierających zmiany jest pomoc w nadgonieniu cyfrowych opóźnień.

Rząd Kanady przygotowuje program odbudowy gospodarki, choć jeszcze nie ma szczegółów, poza wzmiankami o "zielonej" i "cyfrowej" gospodarce. Jednym z pierwszych widocznych programów wspierających zmiany jest pomoc w nadgonieniu cyfrowych opóźnień.

Minister rozwoju gospodarczego Melanie Joly podkreślała w ostatnich dniach, że to w dużych miastach, takich jak Toronto czy Montreal, firmy ponoszą relatywnie większe koszty kryzysu - ograniczenia sanitarne w prowadzeniu działalności sprawiły, że wiele firm musiało zostać zamkniętych. Jak podkreślała Joly, cytowana przez agencję The Canadian Press, o ile federalne agencje rozwoju zazwyczaj kierowały swoją pomoc głównie do małych firm, o tyle obecnie będą musiały wesprzeć także firmy w śródmieściach dużych ośrodków miejskich. Zwróciła uwagę np. na to, że kanadyjskie firmy w centrach miast nie rozszerzyły akceptowanych form płatności odpowiednio wcześniej.





07:57 Co dalej z bonem turystycznym?



W piątek Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o wprowadzeniu bonu turystycznego - ustalili dziennikarze RMF FM.

Bon turystyczny to jednorazowe, dodatkowe 500 złotych na każde dziecko, do wykorzystania na wakacje czy inny wypoczynek w kraju. Ma wesprzeć rodziny i branżę turystyczną w czasach koronawirusa.

07:52 Koronawirus a uzdrowiska



Strach przed Covid-19 pustoszy uzdrowiska. Na pierwszy turnus nie dojechało ok. 70 proc. pacjentów - informuje "Rzeczpospolita".

Strach przed Covid-19 pustoszy uzdrowiska. Na pierwszy turnus nie dojechało ok. 70 proc. pacjentów - informuje "Rzeczpospolita".

Jak mówił w "Rzeczpospolitej" szef uzdrowiska w Rabce-Zdroju Janusz Żebrowski, do sanatorium przyjechało 18 z 46 dzieci poddanych testom (wynik był negatywny, ale rodzice wycofali się z wyjazdu). To niecałe 20 proc. z 88 osób skierowanych przez NFZ. Obawiamy się, że wiele osób nie przyjedzie, bo strach przed zakażeniem nie minął z chwilą odmrożenia. Rezygnują nawet ci z negatywnym wynikiem testu - dodał. Podobne obawy ma Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska Ciechocinek, które turnus rozpoczyna 24 czerwca. Jego zdaniem dodatkową przeszkodą jest sama konieczność wykonania testu.





06:56 Koronawirus w Niemczech



W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 378 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a dziewięć zakażonych osób zmarło - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.

W sumie od początku epidemii Covid-19 w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 186 839 osób. Łącznie zmarło 8800 zainfekowanych.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.





06:42 Polski minister finansów o sposobach na pobudzenie gospodarki

Aby rozruszać gospodarkę po kryzysie, chcemy jak najwięcej płynności wpompować w sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - zadeklarował w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister finansów Tadeusz Kościński. Część ekonomistów powie, że powinniśmy obniżyć stawki VAT, jak Niemcy. Ale przecież to rozwiązanie to korzyść dla wszystkich, także bogatszych, którzy nie zwiększą swoich wydatków - dodał. Już obniżyliśmy VAT punktowo, np. do zera w odniesieniu do płynów do dezynfekcji rąk i części wyrobów medycznych. Ale o obniżce wszystkich stawek VAT nie ma dyskusji - tłumaczył.

05:55 Lokale wyborcze poza szkołami? Dyskusja we Włoszech

We Włoszech trwa dyskusja na temat sposobu organizacji przełożonych na jesień wyborów samorządowych i referendum w sprawie zmniejszenia liczby parlamentarzystów. Pojawił się postulat, by nie urządzać lokali wyborczych w szkołach.

Niepokój szefów władz kilku regionów budzi to, że początek nowego roku szkolnego, przewidziany na 14 września zbiegnie się w czasie z wyborami, które odbędą się według planów 20 września. To oznaczałoby konieczność zamknięcia szkół na kilka dni, by przygotować lokale wyborcze, przeprowadzić wybory, policzyć głosy, a potem zdezynfekować szkolne pomieszczenia.

Do takiego przerwania pracy szkół doszłoby w szczególnym momencie, czyli tuż po ich ponownym otwarciu po epidemii koronawirusa, w wyniku której przez trzy miesiące uczniowie we Włoszech uczyli się w domach.

Rząd proponuje otworzyć szkoły 14 września, a trzy dni później znów je zamknąć w związku z wyborami w dniu 20 września i następnie otworzyć je znów po dwóch dniach pracy komisji wyborczych i nie wiadomo, ilu dniach dezynfekcji - powiedział krytykując ten pomysł szef władz regionu Liguria Giovanni Toti. Jeszcze gorzej będzie w przypadku tych gmin, w których odbędzie się też druga tura wyborów - dodał.

Szef współrządzącej centrolewicowej Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti zaproponował, by nie urządzać głosowania w szkołach.

Znajdźmy inne rozwiązanie - zaapelował Zingaretti, który jest przewodniczącym stołecznego regionu Lacjum. Jego zdaniem, lokale powinny być umiejscowione na przykład w salach sportowych. Chodzi o to, by nie doszło do przerywania nauki. Zdaniem szefa centrolewicy możliwe jest zawarcie porozumienia w tej sprawie z burmistrzami i administracją rządową.

Także inni politycy Partii Demokratycznej podkreślają, że po zamknięciu szkół na trzy miesiące konieczne jest znalezienie innych miejsc na przeprowadzenie głosowania.

Premier Giuseppe Conte komentując apel o wyprowadzenie wyborów z budynków szkolnych, stwierdził, że to "dobry pomysł".

05:45 Dr Grzesiowski o ryzyku nawrotu epidemii i unikaniu "czterech zet"

"Czynniki ryzyka nawrotu epidemii: iluzja pokonania wirusa, propaganda sukcesu, duże skupiska ludzi bez zabezpieczeń i dystansu w kościołach, na wiecach wyborczych, na stadionach, w salach konferencyjnych, na weselach i imprezach masowych. Nie bądźmy naiwni. Natura zwycięży" - napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego.







Grzesiowski zalecił też unikanie "czterech zet". "1) zbyt bliskiego kontaktu (mniej niz 2 m), 2) zamknietych pomieszczeń (bez dopływu świeżego powietrza), 3) miejsc źle wentylowanych 4) miejsc zatłoczonych. Jeśli nie chcesz dać się zarazić noś maskę w tłumie, zachowuj bezpieczny dystans i często myj ręce" - radził ekspert.









05:20 Decyzja USA ws. hydroksychlorochiny

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków cofnęła zezwolenie na stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu ciężkich przypadków Covid-19. Wielkim zwolennikiem używania tego lekarstwa w terapii jest prezydent USA Donald Trump.



Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków stwierdziła, że w oparciu o nowe dowody nie można dłużej utrzymywać, iż doustne preparaty hydroksychlorochiny i pokrewnego leku chlorochiny mogą być skuteczne w leczeniu chorób układu oddechowego, wywołanych przez wirus SARS-CoV-2.



"Nie ma dalej sensu wierzyć, że doustne podawanie hydroksychlorochiny i chlorochiny jest skuteczne w leczeniu Covid-19" - zaznaczyła w komunikacie szefowa pionu naukowego FDA Denise Hinton. "Nie ma również sensu sądzić, że znane i potencjalne korzyści z leczenia tą metodą przewyższają znane i potencjalne ryzyko wystąpienia groźnych skutków ubocznych" - dodała.



28 marca agencja FDA wydała zezwolenie na stosowanie w leczeniu chorych na Covid-19 hydroksychlorochiny, leku przeznaczonego dla chorych na malarię. W maju do stosowania tego lekarstwa przyznał się Trump, który oświadczył, iż "ewentualna korzyść z leczenia przewyższa względne ryzyko".



05:15 Ponad 600 nowych ofiar koronawirusa w Brazylii

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono 20 653 przypadki nowych zakażeń i 627 zgonów wywołanych przez Covid-19.

Całkowita liczba zakażeń sięga w Brazylii obecnie 888 277. Łącznie z powodu Covid-19 w kraju tym zmarło już 43 959 osób. Brazylia wysunęła się na drugą pozycję po Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i zgonów. W ocenie ekspertów, na świecie zarejestrowano dotąd ponad 8 mln zakażeń - 25 proc. z nich dotyczy zaś Stanów Zjednoczonych.

Według wielu specjalistów, rzeczywista liczba infekcji w Brazylii jest znacznie wyższa. W kraju przeprowadzanych jest zbyt mało testów, aby możliwe było oszacowanie realnej skali epidemii - podkreślają eksperci.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wciąż bagatelizuje zagrożenie stwarzane przez koronawirusa, atakując m.in. gubernatorów stanów, których oskarża o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".