Zaburzenia smaku i węchu, bóle głowy i mięśni oraz dreszcze zostały dopisane do listy najważniejszych objawów klinicznych zakażenia koronawirusem w oficjalnych wytycznych południowokoreańskiej służby zdrowia - przekazała agencja Yonhap.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Zmiany są odzwierciedleniem zebranych dotąd danych klinicznych, a ludzie przedstawiający te objawy muszą być przebadani" - powiedziała na konferencji prasowej szefowa Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC) Dzeong Eun Kiong.



Dotychczas na oficjalnej liście objawów, mogących wskazywać na infekcję koronawirusem, w Korei Płd. znajdowała się tylko gorączka, kaszel, kłopoty z oddychaniem, ból gardła i zapalenie płuc - przypomina Yonhap.





Zaburzenia węchu i smaku zaobserwowano u pacjentów zakażonych koronawirusem również w innych krajach i regionach, a w niektórych przypadkach były to jedyne objawy infekcji. Figurują one także na liście symptomów Covid-19, wymienionych na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).



Oprócz rozszerzenia katalogu objawów, KCDC zapowiedziały również zaostrzenie przepisów dotyczących zwalniania pacjentów z kwarantanny. Decyzję podjęto w związku z rosnącą liczbą osób, u których po wypisaniu ze szpitali testy na koronawirusa ponownie dały wynik dodatni.



Po rewizji z kwarantanny zwalniane będą tylko osoby, które spełnią szereg warunków. Są wśród nich ujemne testy na koronawirusa i niewystępowanie objawów zakażenia przez co najmniej tydzień - przekazał Yonhap.



Korea Południowa powstrzymała lawinowy wzrost zachorowań i rozluźniła kampanię dystansowania społecznego, ale wciąż występują obawy o infekcje w skupiskach. W poniedziałek w kraju zgłoszono 35 nowych zakażeń - najwięcej od 9 kwietnia. Większość z nowych przypadków wiązanych jest z barami i klubami w Seulu, gdzie jeden imprezowicz mógł przekazać wirusa dziesiątkom innych osób.



Łączny bilans wykrytych w kraju infekcji wzrósł do 10909, z czego 256 osób zmarło.