Czy uczniowie powinni nosić w szkołach maseczki - ta sprawa dzieli ekspertów we Włoszech na ponad dwa tygodnie przed inauguracją roku szkolnego. Według jednych maseczki chronią i są niezbędne, według drugich są uciążliwe i szkodliwe.

Włochy; Trwa spór o maseczki w szkołach / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Różnice zdań w tej sprawie ujawniły się też podczas rozmów rządu z przedstawicielami władz regionów.



Gdy trwa walka z czasem i stale opracowywane są zasady funkcjonowania szkół w dobie pandemii , eksperci wciąż przedstawiają kolejne rozwiązania, które ich zdaniem należy wprowadzić w życie. Różne podejście tłumaczy się tym, że nadal jest zbyt mało danych naukowych i za dużo znaków zapytania, by przedstawić jasne i jednoznaczne wskazówki. Poza tym w dyskusjach padają argumenty, że nie wiadomo, czy można zagwarantować przestrzeganie dystansu społecznego w klasach i w salach gimnastycznych.



Pozostaje zatem zdrowy rozsądek - podkreśla się w komentarzach.



Profesor higieny Carlo Signorelli z uniwersytetu Vita-Salute San Raffaele w Mediolanie wyraził opinię, że trudność z opracowaniem jasnych reguł dotyczących maseczek w szkołach wynika z tego, że należy uwzględnić różny rodzaj aktywności.



"Noszenie maseczki ma sens podczas przemieszczania się, przy wejściu i wyjściu , w trakcie przerw, gdy najtrudniej utrzymać dystans"- dodał.



Lekarz medycyny pracy i badacz z Mediolanu Michele Riva zaznaczył, że dystans społeczny przynosi rezultaty tylko wtedy, gdy rygorystycznie przestrzegane są normy higieniczne, takie jak kaszel i kichanie w zgięcie łokcia, co nie zawsze ma miejsce.



“Dlatego w pierwszych tygodniach po otwarciu szkół, ze względów ostrożności radziłbym noszenie maseczek również w klasie. Można by potem stopniowo znosić ten obowiązek w zależności od rozwoju zakażeń"- stwierdził włoski ekspert.





Uciążliwe noszenie maseczki



Nie brak też głosów, że w szkołach trudno będzie wprowadzić w życie nakaz maseczek.



"To niemożliwe, żeby dzieci mogły je nosić przez pięć godzin, ja też nie daję rady"- powiedział cytowany przez Ansę profesor Massimo Galli, szef oddziału chorób zakaźnych z mediolańskiego szpitala Sacco. Jego zdaniem maseczki są potrzebne przy wejściu i wyjściu ze szkoły. "Podczas przerwy trudno jednak zjeść drugie śniadanie z maseczką na twarzy"- podkreślił.



Niektórzy eksperci ostrzegają, że maseczki są nie tylko uciążliwe, ale także mogą sprawiać kłopoty z oddychaniem i koncentracją.



Większa zgoda wśród ekspertów panuje w kwestii gimnastyki. Uważają oni , że podczas aktywności fizycznej noszenie maseczki nie ma większego sensu, bo może się przesuwać i zamoczyć od potu. W takiej sytuacji ich zdaniem należy zwiększyć dystans do ponad jednego metra.