Obrona Cywilna Włoch poinformowała, że w ciągu ostatniej doby zmarło 889 osób zakażonych koronawirusem. Łącznie we Włoszech jest już ponad 10 tys. ofiar śmiertelnych koronawirusa. Odnotowano również kolejny wzrost zachorowań w tym kraju.

Blisko 900 nowych zgonów w związku z koronawirusem we Włoszech / MARCO OTTICO / PAP/EPA

Całkowita liczba zmarłych zakażonych koronawirusem wynosi we Włoszech 10 023 osoby. Ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem we Włoszech wzrosła z 86 498 w piątek do 92 472 w sobotę.

/ RMF FM