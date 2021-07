Brytyjski premier Boris Johnson zaapelował, żeby w związku z przejściem w poniedziałek w Anglii do ostatniego etapu wychodzenia z lockdownu - co oznacza zniesienie niemal wszystkich restrykcji - nadal zachować ostrożność.

Brytyjski premier na szczepieniu / Matt Dunham / PAP/PA

Szef brytyjskiego rządu podkreślił, że mimo rozprzestrzeniającego się wariantu Delta, lato jest najlepszym czasem na znoszenie restrykcji i wracanie do normalnego życia.



"Jeśli nie zrobimy tego teraz, będziemy otwierać się w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy wirus ma przewagę w postaci zimnej pogody. Stracimy cenną zaporę ogniową, którą dostajemy wraz z wakacjami szkolnymi. Jeśli nie zrobimy tego teraz, musimy zadać sobie pytanie, kiedy w ogóle to zrobimy? To jest właściwy moment" - powiedział Boris Johnson w opublikowanym nagraniu.



"Ale musimy to zrobić ostrożnie. Musimy pamiętać, że ten wirus niestety wciąż jest. Liczba zachorowań rośnie i widzimy skrajną zaraźliwość wariantu Delta. Ale mamy tę ogromną pociechę i satysfakcję, że nie ma żadnych wątpliwości, iż program szczepień, masowy program szczepień, bardzo poważnie osłabił związek między infekcją a hospitalizacją, a także między infekcją a poważną chorobą i śmiercią" - przekonywał brytyjski premier, apelując o to, by wszystkie osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, zrobiły to.



Co zmienia się od poniedziałku?

W niedzielę poinformowano o ponad 48 tys. wykrytych zakażeń w ciągu minionej doby i 25 zgonach z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii. Przedstawiony w sobotę bilans zakażeń - prawie 54,7 tys. - był najwyższym od początku trzeciej fali epidemii. Ale wcześniej w niedzielę rząd ogłosił też, że zrealizowany został - na dzień przed terminem - cel w postaci zaoferowania przynajmniej pierwszej dawki szczepionki wszystkim dorosłym mieszkańcom kraju.



Przejście do ostatniego, czwartego etapu wychodzenia z lockdownu w Anglii oznacza zniesienie niemal wszystkich prawnie obowiązujących restrykcji covidowych. Rząd apeluje jednak, żeby z odzyskanych wolności korzystać świadomie i z rozwagą. Rekomenduje m.in. by nadal nosić maseczki w zatłoczonych miejscach, mimo że nie będzie już takiego wymogu.



Pomimo zniesienia restrykcji, osoby, u których test potwierdził obecność koronawirusa, nadal będą prawnie zobowiązane do izolowania się. Osoby, które zostały wskazane jako ich bliskie do 16 sierpnia będą musiały odbywać kwarantannę.