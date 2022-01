112 323 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Niemczech w ciągu ostatniej doby - przekazały władze zdrowotne. To najwyższy od początku pandemii dobowy bilans nowych infekcji w tym kraju. Po raz pierwszy przekroczył on też barierę 100 tys. przypadków. A to najprawdopodobniej nie koniec.

