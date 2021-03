"Możliwości opieki nad pacjentami z Covid–19 zostaną przekroczone w ciągu dwóch tygodni. Będziemy wówczas zmuszeni do selekcji pacjentów" – ostrzegło rząd 40 lekarzy oddziałów ratunkowych szpitali w artykule opublikowanym w „Journal du Dimanche”.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER /

41 dyrektorów medycyny kryzysowej sieci szpitali AP-HP ostrzegło rząd, że w ciągu dwóch tygodni, z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną i brak łóżek w szpitalach, lekarze staną przed koniecznością segregacji poddawanych leczeniu pacjentów.

Minister zdrowia Olivier Veran zapewnił lekarzy podczas wideokonferencji w niedzielę, że rząd jest świadomy trudnej sytuacji i będzie wspierał medyków wszystkimi możliwymi środkami.



W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 37 014 osób, w szpitalach na Covid-19 zmarło 131 chorych. Od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 94 623 - poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).



Do szpitali przyjęto 1 017 chorych, 238 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 453 i wynosi 27 712. Na OIOM-ach leczonych jest 4 872 chorych.



Od początku kampanii szczepień we Francji pierwszą dawkę szczepień otrzymało dotąd 7 792 945 osób (czyli 11,5 proc. populacji i 14,7 proc. dorosłych), a 2 674 867 również drugą (4,0 proc. populacji i 5,1 proc. dorosłych). Minionej doby wykonano 229 436 szczepień, z czego 211 712 pierwszą dawką, a 17 724 drugą.