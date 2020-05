Komisja Europejska wstrzymuje kolejne dostawy od chińskiego producenta masek ochronnych do czasu wyjaśnienia ich jakości i zgodności ze standardami – poinformował rzecznik KE Stefan De Keersmaecker. Holandia podobnie jak Polska zgłosiła problem z maskami.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że maseczki, które otrzymała Polska z unijnej transzy, nie mają certyfikatu CE i zostały wysłane na badania. Te maseczki, które zakupiła Unia Europejska, nie spełniają żadnych norm - ani FFP1, ani FFP2, ani FFP3 - w związku z tym nie mogą być rozdysponowane wśród medyków w tej kategorii FFP - zaznaczył minister.

KE poprosiła wszystkie 17 krajów, które otrzymały tę partię masek, o ich sprawdzenie i przesłanie analiz. Chodzi o 1,5 miliona sztuk. Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides zwróciła się do swoich służb, aby były w tej sprawie w kontakcie z krajami członkowskimi i Wielką Brytanią. Zdecydowaliśmy o wstrzymaniu przyszłych dostaw, które miały być jeszcze przesłane - powiedział rzecznik.

Pytany przez RMF FM jakie działania podejmie komisja, odpowiedział: Będziemy śledzić tę sprawę i zdecydujemy, jakie działania należy podjąć, jeśli rzeczywiście jest problem z jakością maseczek - powiedział.

Przyznał, że KE nie zawaha się podjąć działań prawnych przeciwko firmie. KE podkreśla, że zamawiając maski sprawdziła ich specyfikację i certyfikaty, ale oczywiście teraz - po dostarczeniu trzeba sprawdzić ich jakość, co zrobiła Polska.

Nie odpowiedział na pytanie dlaczego KE nie sprawdziła jakości tych masek przed dostarczeniem.

Cieszyński zaprzecza oświadczeniu KE

"Komisja Europejska (...) wskazywała, że jest to produkt, który spełnia standardy FFP2. A niezależne badania dowiodły, że jest to tezą fałszywą" - tak o unijnych maseczkach, przekazanych Polsce przez KE, mówił na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

To stwierdzenie sprzeczne z ustaleniami korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon, która donosiła, że Polska nie tylko znała specyfikację maseczek, ale prosiła o kolejne ich partie. Wiceminister Cieszyński poinformował ponadto, że "dzisiaj pani komisarz podziękowała panu ministrowi Szumowskiemu za to, że takie ostrzeżenie (ws. maseczek) przekazał, za to, że dzięki nam nie tylko polscy pacjenci, nie tylko polscy medycy, ale też mieszkańcy całej Unii Europejskiej, będą mogli być bezpieczni".