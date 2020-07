Co najmniej czterech członków załogi maltańskiego tankowca, odbywającego regularne kursy do portów Hiszpanii i Portugalii, zachorowało na Covid-19. Kapitan jednostki poprosił władze Hiszpanii o wydanie pozwolenia na wpłynięcie do portu w Huelvie, na południowym zachodzie tego kraju.

Jak ustalił portal Diario de Huelva, w niedzielę władze sanitarne Hiszpanii zgodziły się na przetransportowanie helikopterem jednego z chorych pasażerów tankowca Sichem Croisic do szpitala w Kadyksie.



Testy wykonane wśród załogi tankowca potwierdziły w poniedziałek rano, że trzy inne osoby z Sichem Croisic również mają koronawirusa. Kapitan jednostki poprosił władze Hiszpanii o wydanie zgody na wejście tankowca do portu w Huelvie.



Dziennik "El Mundo" twierdzi, że armator tankowca, na którym doszło do infekcji koronawirusem, chciałby, aby do środy udało się w Huelvie dokonać wymiany załogi.



Wprawdzie dotychczas media nie zdołały ustalić, ile osób przebywa na pokładzie maltańskiego statku, ale Diario de Huelva dowiedział się, że jednostka płynie z portu Leixoes, na północnym wybrzeżu Portugalii.



Według portalu maltański tankowiec regularnie kursuje pomiędzy hiszpańskimi i portugalskimi portami, głównie Kadyksem, Huelvą, Bilbao oraz Leixoes.

Hiszpania: Władze regionalne: około 60 ognisk infekcji koronawirusem

W Hiszpanii przybywa nowych ognisk zakażeń koronawirusem. W tej chwili jest ich około 60 - wynika z danych służb sanitarnych regionów. W poniedziałek jedynie w dwóch z 17 wspólnot autonomicznych - w Asturii i La Rioja - nie stwierdzono masowych infekcji SARS-CoV-2.



Powołujący się na źródła w służbach regionów dziennik "El Mundo" przypomina, że od piątku ministerstwo zdrowia Hiszpanii nie podaje informacji o rozwoju epidemii. Regionalne służby zdrowia wskazują, że w większości przypadków ogniska SARS-CoV-2 dotyczą zakładów produkcji spożywczej oraz gospodarstw rolnych.



Do piątku w części wspólnoty autonomicznej Galicji, na północnym zachodzie Hiszpanii, obowiązywać będzie przymusowa izolacja dla mieszkańców comarki (odpowiednika polskiego powiatu) A Marina. Obostrzenia ogłoszone w niedzielę mają związek z szybko rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Do poniedziałku w comarce, zamieszkanej przez ok. 70 tys. osób, potwierdzono 106 infekcji.



Od soboty przymusowa izolacja obowiązuje też w comarce Segria w Katalonii. Powodem ogłoszenia 15-dniowych restrykcji w tym liczącym ok. 210 tys. mieszkańców regionie były liczne przypadki infekcji koronawirusem.



A Marina i Segria to pierwsze obszary Hiszpanii, w których po zakończeniu 21 czerwca stanu zagrożenia epidemicznego przywrócono surowe restrykcje dotyczące korzystania z przestrzeni publicznej.



Na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu - mimo że jedno z lokalnych ognisk koronawirusa jest aktywne - w poniedziałek rano zlikwidowano kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu placówek handlowych, gastronomicznych oraz ośrodków kultury i rozrywki.