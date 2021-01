Premier Francji Jean Castex poinformował, że od soboty - przez co najmniej 15 kolejnych dni - w całym kraju zostanie wprowadzona godzina policyjna z powodu pandemii Covid-19. Zakaz wychodzenia z domu będzie obowiązywał od godziny 18:00 do rana. Nie będzie on dotyczyć osób wracających z pracy.

