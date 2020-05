Uchylenie tajemnicy lekarskiej na czas pandemii koronawirusa, utworzenie organu nadzorczego oraz zagwarantowanie pacjentom prawa do sprzeciwu w niektórych sytuacjach. Takie są główne założenia ustawy dotyczącej "śledzenia" chorych na Covid-19, którą przegłosował Senat Francji.

Przegłosowana przez Senat ustawa umożliwia większą kontrolę osób zakażonych koronawirusem / THIBAULT VANDERMERSCH / PAP/EPA

System informacyjny identyfikacji osób zarażonych koronawirusem ma scentralizować wszystkie dane dotyczące zarażonych i ich kontaktów.



Lekarze zostaną czasowo zwolnieni z tajemnicy lekarskiej podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie przekazywania informacji dotyczących zakażenia koronawirusem. Danymi ma zarządzać organ nadzorczy.



Ustawa przegłosowana w nocy z wtorku na środę przewiduje możliwość odmowy rejestracji w systemie osób, które zostały błędnie zakwalifikowane, jako mające kontakt z osobą zarażoną.



Senat wykluczył, że tekst ustawy może służyć jako podstawa prawna dla wdrożenia mobilnej aplikacji StopCovid śledzącej zarażonych, która ma być gotowa 2 czerwca.



Rząd dążył do usunięcia z ustawy zapisu o prawie pacjentów do sprzeciwu w kwestii umieszczenia w systemie ich danych oraz ich kontaktów, senatorowie zdecydowali jednak zostawić pacjentom takie prawo. Część socjalistów była zdania, że konieczna jest zgoda chorych na "śledzenie" oraz konieczne jest utrzymanie tajemnicy lekarskiej.



"Jeśli nie wprowadzimy śledzenia zakażonych, nie możemy wprowadzić wyjścia z kwarantanny od 11 maja" - ostrzegał przed głosowaniem minister zdrowia Olivier Veran.



Senat głosował również nad projektem ustawy przedłużającej stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzając inną datę jego zakończenia. Rząd pierwotnie zaproponował, aby stan utrzymany został do 24 lipca, Senat skrócił czas trwania do 10 lipca. Zmodyfikował również inne rządowe zapisy.



Ustawa trafi jeszcze w tym tygodniu do Zgromadzenia Narodowego. Niewykluczone są kolejne korekty. Procedura legislacyjna musi jednak zostać zakończona przed 11 maja, tj. datą zapowiedzianego końca kwarantanny.