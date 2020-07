Hiszpański dziennik "El Pais" opublikował wyniki z badań brytyjskich naukowców, z których wynika, że u niektórych pacjentów chorych na Covid-19 mogą występować psychozy i urojenia, a infekcja koronawirusem może prowadzić do zmian w układzie nerwowym.

"El Pais”: Covid-19 wywołuje psychozy i urojenia. Zdjęcie ilustracyjne / Williams Juan Carlos/Eyepix/ABACA / PAP/Abaca

Hiszpańska gazeta cytując koordynatora badań Michaela Zandiego - pracownika naukowego University College of London (UCL) - podkreśla, że zakażenie SARS-CoV-2 może prowadzić do wielu zmian neurologicznych, m.in. urojeń, czyli zaburzeń treści racjonalnego myślenia.



Innymi - według autorów badania - konsekwencjami infekcji koronawirusem mogą być psychozy, a także procesy zapalne ośrodkowego układu nerwowego oraz pojawienie się nadciśnienia śródczaszkowego.



W trakcie badania u kilku pacjentów zdiagnozowano też pojawienie się po zakażeniu koronawirusem zespołu Guillaina-Barrego (GBS), przejawiającego się atakowaniem przez układ odpornościowy organizmu komórek nerwowych.



Na liście możliwych konsekwencji Covid-19 autorzy badania, opublikowanego m.in. w naukowym piśmie "Brain", wymienili udary mózgu, a także zaburzenia neurologiczne obwodowego układu nerwowego.



Brytyjscy naukowcy zauważyli, że zaburzenia neurologiczne u niektórych pacjentów z Covid-19 pojawiają się w następstwie uruchomienia przez organizm "w sposób przesadny" mechanizmów obronnych po zakażeniu SARS-CoV-2.



Autorzy badania, przeprowadzonego na 43 pacjentach z Covid-19, zaznaczyli, że pojawienie się zmian neurologicznych u zakażonych koronawirusem, może prowadzić do zgonu. Zaznaczyli jednak, że w żadnym przypadku nie zaobserwowano obecności komórek koronawirusa w mózgu pacjentów.