Dane dotyczące wzrostu liczby zgonów, zakażeń oraz hospitalizacji z powodu Covid-19 we Włoszech wskazują, że zaczęła się czwarta fala epidemii koronawirusa - ogłosiła fundacja medyczna Gimbe na podstawie prowadzonego przez jej ekspertów monitoringu.

Zdj. ilustracyjne / Redazione Telenews / PAP/EPA

Według przedstawionych danych po 15 tygodniach spadków notuje się wzrost liczby zmarłych. W minionym tygodniu zanotowano ich 111, czyli o 46 procent więcej w porównaniu z poprzednim siedmiodniowym okresem, gdy było ich 76.

Ponadto między 21 a 27 lipca stwierdzono wzrost liczby zakażeń o ponad 64 procent, czyli prawie 32 tysiące, podczas gdy wcześniej było ich 19 tysięcy.



Do szpitali trafiło o 35 procent chorych więcej niż w poprzednim tygodniu. Wzrost liczby pacjentów na intensywnej terapii przekroczył 14,5 procent.



We wszystkich regionach z wyjątkiem małego Molise rejestruje się wzrost nowych zakażeń, a w 40 prowincjach w kraju jest ponad 50 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. W trzech prowincjach średnia ta wynosi ponad 150 zakażeń na 100 tys. - to Caltanissetta i Ragusa na Sycylii oraz Cagliari na Sardynii.



Najnowsze dane ze środy to 15 zgonów chorych na Covid-19 i prawie 5700 nowych przypadków koronawirusa.