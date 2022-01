Ministrowie spraw europejskich państw UE uzgodnili w Brukseli zniesienie od 1 lutego epidemicznych ograniczeń w podróżach wewnątrz Wspólnoty. Jak podaje Euronews, pod uwagę wzięto przede wszystkim indywidualne potrzeby ludzi, a nie sytuację w kraju ich pochodzenia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W ramach nowych środków dotyczących podróżowania ministrowie zgodzili się, że ograniczenia w swobodnym przepływie, takie jak kwarantanna i dodatkowe testy koronawirusowe, powinny zakończyć się od 1 lutego dla podróżnych posiadających ważny unijny cyfrowy certyfikat covidowy.

Oznaczałoby to, że każdy, kto jest w pełni zaszczepiony, jeśli od ostatniej dawki nie minęło więcej niż 270 dni lub kto otrzymał dawkę przypominającą, podlegałby nowym przepisom.



Dozwolony będzie również ujemny wynik testu PCR, zrobiony w ciągu 72 godzin przed podróżą lub ujemny szybki test antygenowy, zrobiony w ciągu 24 godzin przed wyjazdem z kraju. Do podróży będzie uprawniał także dowód wyzdrowienia z Covid w ciągu minionych 180 dni.



Clement Beaune, sekretarz stanu do spraw europejskich Francji, powiedział, że chodzi o ludzi, a nie o to, skąd pochodzą. Dlatego o wiele bardziej koncentrujemy się na indywidualnej sytuacji osób - zaszczepionych lub nieszczepionych - niż na sytuacji epidemicznej tego lub innego kraju lub regionu UE, przy czym ważne jest, aby wprowadzić więcej ograniczeń dla osób nieszczepionych - powiedział Beaune.



Jak podkreśla Euronews, zmiana obostrzeń jest odpowiedzią na "znaczący wzrost" poziomu wyszczepienia, a także mniejszą siłę rażenia wariantu Omikron i może oznaczać jeden z pierwszych kroków UE w kierunku swobodniejszego traktowania pandemii.