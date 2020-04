Charytatywny singiel z nową wersją utworu "You'll Never Walk Alone" nagrany przez Toma Moore'a, 99-letniego weterana, który zebrał dla NHS, brytyjskiej służby zdrowia, ponad 28 mln funtów, dotarł w piątek na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów.

Tom Moore, 99-letni weteran II wojny światowej przeszedł 100 długości swojego ogrodu, opierając się na chodziku / VICKIE FLORES / PAP/EPA

Moore został najstarszym wykonawcą w historii, który dotarł na szczyt listy przebojów. W przyszłym tygodniu skończy sto lat.

Utwór "You'll Never Walk Alone", który Moore nagrał wraz z aktorem, piosenkarzem i prezenterem Michaelem Ballem oraz The NHS Voices Of Care Choir, stał się także najlepiej sprzedającym się singlem w 2020 r. Dotychczas kupiło go 82 tys. osób. Dochód z jego sprzedaży również zostanie przekazany dla NHS.

Moje wnuki nie mogą uwierzyć, że jestem na szczycie listy. Muszę podziękować Michaelowi Ballowi, NHS Voices Of Care Choir i wszystkim za kulisami, dzielącym się swoimi talentami i wiedzą, by zebrać pieniądze dla NHS, której tak wiele zawdzięczamy. I oczywiście publiczności za zakup singla i darowizny - jesteśmy w tym razem i jestem zawsze wdzięczny za wasze wsparcie - powiedział Tom Moore. To tylko dowodzi, że nigdy nie będziesz szedł sam - dodał, nawiązując do tytułu utworu.

Wideo youtube

Moore stał się bohaterem Wielkiej Brytanii wskutek niesamowitego sukcesu jego charytatywnej zbiórki pieniędzy dla NHS . Emerytowany kapitan brytyjskiej armii, który obecnie porusza się przy pomocy chodzika na kółkach, na początku kwietnia ogłosił w internecie, że przed przypadającymi 30 kwietnia setnymi urodzinami zamierza sto razy pokonać 25-metrową trasę wokół swojego ogrodu, chcąc w ten sposób przekonać ludzi do wpłacenia datków dla zmagającej się z epidemią koronawirusa publicznej służby zdrowia.

Moore początkowo miał nadzieję, że uda mu się zebrać tysiąc funtów, ale jego akcja nieoczekiwane zyskała niesamowitą popularność - mimo że już zakończył wyzwanie, pieniądze spływają nadal i obecnie jest to już ponad 28,7 mln funtów. Moore'owi podziękowali m.in. książę William oraz członkowie rządu, i jest powszechne oczekiwanie, że rząd wystąpi z wnioskiem o nadanie mu przez królową tytułu szlacheckiego.

Pochodzący z musicalu "Carousel" z 1945 r. utwór "You'll Never Walk Alone" został rozpropagowany najpierw na początku lat 60. przez liverpoolski zespół Gerry and the Pacemakers, a potem przez kibiców piłkarskich Liverpool FC.