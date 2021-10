Praktycznie nie ma szans na powrót do negocjacji w sprawie kopalni Turów przed zmianą rządu w Czechach. Tak uważają przedstawiciele polskiej dyplomacji - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni / Aleksander Koźmiński / PAP

Po zeszłotygodniowych wyborach władzę przejmie w Czechach dotychczasowa opozycja, ale stworzenie nowego rządu potrwa. Do tego czasu u władzy pozostanie gabinet Andreja Babisza.

W ocenie MSZ nie będzie powrotu do rozmów choćby dlatego, że odchodzący czeski rząd nie będzie chciał podejmować istotnych decyzji i zawierać umów międzynarodowych, które mogłyby zostać podważone lub unieważnione przez jego następców. Nie bez znaczenia jest też to, że Czechom po prostu się nie spieszy, a sprawa Turowa to dla nich problem regionalny, który nie jest teraz najważniejszy.

Realnie Czesi wrócą więc do negocjacji z Polską po zaprzysiężeniu nowego rządu, a do tego może dojść nieprędko. Dopiero 8 listopada jest pierwsze posiedzenie nowo wybranej izby poselskiej - a to nie oznacza jeszcze stworzenia rządu. Według czeskich komentatorów może do tego dojść nawet w grudniu.

Polska tymczasem traci pieniądze - pół miliona euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia w kopali Turów.

W piątek manifestacja przed siedzibą TSUE

Około dwóch tysięcy osób weźmie udział w piątkowej manifestacji przed siedzibą TSUE w Luksemburgu. Akcję organizuje Sekretariat Górnictwa i Energetyki Solidarności, a bezpośrednio wiąże się ona z sytuacją kopalni i elektrowni Turów.

Początek manifestacji zaplanowano na godz. 10. Najpierw ma być pikieta przed siedzibą TSUE. Ale ponieważ w pobliżu jest też czeska ambasada manifestujący pojawią się również tam - powiedział dziennikarzowi RMF FM Marcinowi Buczkowi Jarosław Grzesik, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

Najwięcej protestujących - około 600 - ma przyjechać z okolic Turowa. To będą zarówno pracownicy elektrowni i kopalni, ale także mieszkańcy Bogatyni. Będą też grupy manifestujących z innych regionów Polski, w tym m.in. co najmniej 6 autokarów z województwa śląskiego. Wyjazdy przedstawicieli różnych branż związkowych będą m.in. z Katowic, Bytomia, Jastrzębia czy Jaworzna.



Co ważne, na demonstracje jadą tylko osoby, które mają unijny certyfikat covidowy.



Polska ma płacić 500 tys. euro dziennie