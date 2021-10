Negocjacje z Czechami w sprawie kopalni Turów są definitywnie zawieszone i w tej chwili nie ma widoków na ich wznowienie – dowiedział się dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W czwartek wieczorem Czesi odrzucili propozycję porozumienia, która zakładała 50 milionów euro rekompensaty za szkody wyrządzone przez działalność kopalni.

Tereny Elektrowni Turów w Bogatyni / Aleksander Koźmiński / PAP

Jeżeli strony wrócą do stołu negocjacyjnego, to po zaplanowanych na najbliższy weekend wyborach w Czechach i po uformowaniu się tam nowego rządu - przewiduje dziennikarz RMF FM, Paweł Balinowski.

Po stronie czeskiej nie ma woli dalszych rozmów o jakichkolwiek ustępstwach od postawionych przez nią warunków - mówi Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ i jeden z polskich negocjatorów.

Po 17 spotkaniach delegacji obu państw w Pradze, nie udało się uzgodnić treści porozumienia ws. kopalni Turów . Chodziło o wypracowanie porozumienia między Czechami a Polską, które miałoby być później zaakceptowane przez oba rządy.

Zdaniem Jakuba Kulhanka podczas kolejnej rundy negocjacji ws. kopalni w Turowie Polska w ostatniej chwili wystąpiła z postulatem, że porozumienie będzie można wypowiedzieć już po dwóch latach.

Na te informacje ostro zareagował wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński. Stwierdził, że czeski minister spraw zagranicznych mija się z prawdą. Nie proponowaliśmy "umowy na 2 lata". Nasza oferta to umowa obowiązująca do końca działalności górniczej, z możliwością wypowiedzenia - na wypadek nadużywania jej przez którąś ze stron. To absolutny standard w umowach międzynarodowych zawieranych na partnerskich zasadach - zaznaczył Jabłoński. Jak ujawnił, Polska zaproponowała, by najważniejsze zapisy, wybrane i wskazane przez czeską stronę, działały do 2049 roku - także w razie wypowiedzenia umowy. Te zapisy dotyczyły m.in. monitoringu wód podziemnych.

Nasza oferta gwarantowała 50 mln euro na projekty wodne w Kraju Libereckim, ponadstandardowe zasady monitoringu wód, zanieczyszczeń, hałasu, regularne przekazywanie informacji - a nawet zakaz zbliżania się kopalni do czeskiej granicy, do czasu spełnienia całej listy warunków - ujawnił Jabłoński.

Polska stara się o uchylenie przez TSUE decyzji ws. Turowa

Polska stara się o uchylenie przez TSUE środków tymczasowych, związanych ze sporem o działalność kopalni Turów - poinformował w Polsat News minister klimatu Michał Kurtyka. Oczekujemy od TSUE odpowiedzi na wniosek, który zgłosiliśmy, mówiący o nowych okolicznościach związanych z napiętą sytuacją na energetycznym rynku polskim i europejskim - oświadczył Kurtyka w Polsat News. Uważamy, że w tych warunkach sąd powinien ponownie przeanalizować propozycje środków tymczasowych. Jaka będzie decyzja Trybunału - zobaczymy - dodał minister.

Jak przypomniał, zarządzone środki tymczasowe to zamknięcie kopalni i kary. Na każdy z tych środków dla strony polskiej przysługuje wniosek o uchylenie. Z takich instrumentów korzystamy, będziemy korzystać i wykorzystamy wszelkie możliwości prawne, aby wykazać, że propozycja środków nie jest proporcjonalna i nie ma poparcia w faktach - oświadczył Kurtyka. Dodał, że dotychczas Polska nie dokonała żadnych płatności w związku z karami.

"Nie zapłacimy kar za działalność Turowa" Piotr Szydłowski / RMF FM

Polska ma płacić 500 tys. euro dziennie