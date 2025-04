133 kardynałów-elektorów weźmie udział w rozpoczynającym się 7 maja konklawe. Najmłodszy z nich ma 45 lat, najstarszy - 79. Co wiemy o elektorach, którzy wybiorą papieża?

Przygotowania do konklawe / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Kardynałowie-elektorzy to członkowie Kolegium Kardynalskiego, którzy posiadają prawo do głosowania podczas konklawe, czyli wyboru nowego papieża. W Kolegium Kardynałów istnieją szczególne ograniczenia dotyczące tego, kto może głosować na papieża. Konstytucja Apostolska papieża Pawła VI stanowi, że żaden biskup powyżej 80. roku życia nie może wejść do konklawe.

133 kardynałów

Spośród 135 kardynałów uprawnionych do głosowania, dwóch potwierdziło, że nie będą mogli uczestniczyć w konklawe z powodów zdrowotnych. W rezultacie łączna liczba głosów zmniejszyła się do 133. To i tak najwięcej w historii.

Pochodzą oni z 71 krajów na pięciu kontynentach.

Ponad trzy czwarte z nich zostało mianowanych przez papieża Franciszka. 22 powołał Benedykt XVI. Weteranami wyboru papieża będą purpuraci mianowani przez Jana Pawła II, wśród nich Philippe Barbarin z Francji, Josip Bozanić z Chorwacji i Peter Turkson z Ghany.

Jak zauważono na portalu vaticannews.va, podczas 12 lat pontyfikatu Franciszek znacząco przekształcił Kolegium Kardynałów, czyniąc je mniej eurocentrycznym i bardziej międzynarodowym ciałem.

Europa jest reprezentowana przez 51 kardynałów elektorów. 37 kardynałów elektorów pochodzi z obu Ameryk (16 z Ameryki Północnej, 4 z Ameryki Środkowej i 17 z Ameryki Południowej), 23 z Azji, 18 z Afryki i 4 z Oceanii.

/ Michał Czernek / PAP

Z Polski będzie czterech kardynałów: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Jeśli chodzi o wiek elektorów, najmłodszym kardynałem w Kolegium jest urodzony w Ukrainie Mykoła Byczok, który pełni posługę w Australii. Ma on 45 lat. Natomiast najstarszym jest Hiszpan Carlos Osoro Sierra, mający 79 lat.

Co ciekawe - jak podaje vaticannews.va - najliczniej reprezentowana grupa urodzona jest w 1947 r., z 13 kardynałami.

Wśród kardynałów elektorów 33 należy do 18 różnych zakonów. Najliczniej reprezentowani są salezjanie - pięciu członków.

Jak wygląda konklawe?

Przed inauguracją konklawe, 7 maja o godz. 10, w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się msza Pro eligendo Papa, czyli w intencji wyboru 267. papieża. Przewodniczyć jej będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re.

Następnie elektorzy przejdą do Kaplicy Sekstyńskiej. Zgodnie z przepisami Konstytucji Apostolskiej "Universi dominici gregis" Jana Pawła II od chwili rozpoczęcia wszystkich czynności związanych z wyborem papieża aż do jego publicznego ogłoszenia pomieszczenia Domu Świętej Marty, a także Kaplica Sykstyńska i miejsca odbywających się wówczas celebracji liturgicznych, muszą być niedostępne dla osób nieupoważnionych. Cały obszar Państwa Watykańskiego oraz działalność wszystkich znajdujących się tam urzędów ma być tak zarządzana, aby zagwarantować tajność i swobodny przebieg konklawe.



Jednym z wymogów jest dopilnowanie, aby nikt nie zbliżał się do elektorów na drodze między Domem Świętej Marty i Pałacem Apostolskim, gdzie znajduje się Kaplica Sykstyńska.

/ Adam Ziemienowicz, Mateusz Krymski / PAP

Podczas gdy izolacja miała początkowo chronić kolegium przed wpływami rzymskich przywódców i potężnych rodzin, teraz jest to presja ze strony mediów: kardynałowie nie mają dostępu m.in. do telefonów, telewizji i poczty e-mail.

Palenie kart

Do wyboru papieża potrzeba dwóch trzecich głosów.



Na górze kart do głosowania napisane są słowa: "Eligo in Summum Pontificem" (wybieram na papieża). W dolnej połowie znajdzie się miejsce na wpisanie nazwiska elekta.

Konstytucja Apostolska zaleca, by wpisywać je charakterem pisma możliwie nierozpoznawalnym, a kartę przed włożeniem do urny złożyć.

Choć konklawe odbywają się w tajemnicy, ogół społeczeństwa jest codziennie informowany o decyzji kardynałów za pośrednictwem czarnego lub białego dymu unoszącego się nad Kaplicą Sykstyńską.

Jeśli jeden kandydat nie otrzyma wymaganych dwóch trzecich głosów w danym dniu, karty do głosowania są spalane w piecu zmieszanym z chemikaliami barwiącymi dym na czarno. Oznacza to kolejny dzień głosowania.

Jeśli kandydat zostanie wybrany, karty do głosowania są palone przy użyciu substancji chemicznych barwiących dym na biało.