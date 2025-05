O godzinie 7:00 Polska rozpoczęła jeden z najważniejszych dni w swoim kalendarzu politycznym - dzień wyborów prezydenckich. W bieżących wyborach o najwyższy urząd w państwie ubiega się aż 13 kandydatów. Od tego momentu do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza, za jej złamanie grozi kara grzywny.

Rozpoczęły się wybory prezydenckie / Darek Delmanowicz / PAP

Lokale wyborze otwarte są od godz. 7:00 do 21:00, a do urn wyborczych zaproszonych jest blisko 29 milionów uprawnionych obywateli. Aby oddać swój głos, wyborcy mogą udać się do jednego z ponad 32 tys. lokali wyborczych rozsianych po całym kraju, a także skorzystać z 511 obwodów głosowania za granicą.

Procedura głosowania wymaga okazania dokumentu tożsamości, co pozwala na weryfikację wyborcy w spisie i umożliwia oddanie głosu. Alternatywnie, identyfikacja możliwa jest również za pomocą aplikacji mObywatel.

Wśród kandydatów znajdują się:

Artur Bartoszewicz, ekonomista;

Magdalena Biejat z Nowej Lewicy;

Grzegorz Braun, europoseł;

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi;

Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie;

Maciej Maciak, lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju;

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji;

Karol Nawrocki, prezes IPN, popierany przez PiS;

Joanna Senyszyn, była posłanka SLD i ekonomistka;

Krzysztof Stanowski, dziennikarz;

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat KO;

Marek Woch, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców;

Adrian Zandberg, poseł i kandydat partii Razem.

Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o godz. 21.00.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata. Obejmuje to również eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za naruszenie tych zasad grożą surowe kary, w tym grzywny sięgające nawet miliona złotych za publikację sondaży wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała na ten dzisiaj cztery konferencje prasowe, podczas których będzie informować o przebiegu głosowania i frekwencji wyborczej. Pierwsza z nich odbędzie się o godzinie 9:30, kolejna o 13:30, następnie o 18:00, a ostatnia konferencja, mająca na celu podsumowanie całego dnia wyborczego, zaplanowana jest na godzinę 22:00.