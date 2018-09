​Rząd Baszara al-Assada zorganizował w Syrii pierwsze od wybuchu wojny domowej w 2011 roku wybory samorządowe. Większość kandydatów to członkowie rządzącej partii Baas. Sprawia to, że Syryjczycy podchodzą dość sceptycznie do głosowania.

Wybory w Damaszku /YOUSSEF BADAWI /PAP/EPA

