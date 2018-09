Współpraca energetyczna i amerykańskie inwestycje wśród zapowiadanych tematów rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. W kraju pierwszy świadek przed komisją do spraw VAT.

Zdjęcie ilustracyjne / Kamil Młodawski / RMF FM

We wtorek prezydent Andrzej Duda ma rozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem. Tematem numer jeden zapewne będzie strategiczna współpraca wojskowa, bo rządzący postrzegają Stany Zjednoczone jako głównego sojusznika, ale przy okazji będzie mowa o współpracy inwestycyjnej, a także energetycznej, która ściśle wiąże się ze strategicznymi geopolitycznymi interesami.

Gaz z Teksasu nie z Syberii

Dzięki masowemu wprowadzeniu wydobycia gazu i ropy z łupków, Stany Zjednoczone stały się w ostatnich latach największym producentem nośników energii. W USA wydobywa się najwięcej gazu na świecie, a kilka dni temu federalna Agencja Informacji Energetycznej ogłosiła, że kraj stał się też największym producentem ropy, wyprzedając z wydobyciem 11 mln baryłek dziennie, Arabię Saudyjską i Rosję.



Kilka miesięcy temu sprawą dostaw amerykańskich nośników energii do Europy zajmował się m.in. Komitet ds. Sił Zbrojnych Senatu USA. Zeznający wówczas przed komitetem szef Departamentu Energii Rick Perry wprost oświadczył, że dostawy energii do Środkowej Europy będą kluczem do okiełznania rosyjskich wpływów w Europie, która po rozbudowie gazociągu Nord Stream może sprowadzać już prawie połowę gazu z Rosji.

Na razie do Europy płyną tankowcami z USA niewielkie ilości skroplonego gazu, ale w przyszłości, szczególnie takie kraje jak Polska, mogą w znacznej części zastąpić rosyjski gaz amerykańskim, w dodatku nieprzesadnie się targując o cenę.



Polska zyskała jednocześnie w Ameryce silnego sojusznika w walce o zablokowanie rozbudowy gazociągu NordStream. Kongres USA grozi już sankcjami firmom, które zaangażują się finansowo w budowę. Zgodnie z zapowiedziami, Andrzej Duda ma przypomnieć prezydentowi USA, że dla obopólnego interesu warto zablokować rozbudowę rosyjsko-niemieckiego projektu.



Drogo na stacji

Skoro mowa o energii, w nowym tygodniu możemy spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Ropa mocno zdrożała i nie widać szans na to, by wkrótce miała stanieć. Utrzymuje się napięcie między USA a Iranem oraz Rosją, konflikt w Syrii trwa, a do tego dochodzi huragan Florence.



Rusza komisja ds. VAT

We wtorek pierwsze przesłuchanie w komisji śledczej do spraw VAT. Stanąć ma przed nią profesor Witold Modzelewski. Według szefa komisji, Marcina Horały ten świadek ma "pokazać kontekst" sprawy. Na 9 października wezwano na przesłuchanie byłego ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego. Potem 18 i 24 października zeznawać mają byli ministrowie sprawiedliwości: Zbigniew Ćwiąkalski i Andrzej Czuma. Pod koniec października ma też pojawić się przed komisją były prokurator generalny Andrzej Seremet.



Komisja ma się zajmować zaniedbaniami polityków rządzących za czasów koalicji PO PSL które doprowadziły do "rozszczelnienia" systemu ściągania podatku VAT.

(ph)