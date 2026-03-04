To amerykańska łódź podwodna przeprowadziła atak na irański okręt wojenny, który w wyniku uderzenia zatonął u wybrzeży Sri Lanki. Informacje te potwierdził szef Pentagonu Pete Hegseth – podaje Reuters. Na pokładzie znajdowało się 180 osób. Jak na razie udało się uratować 32 osoby. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Sri Lanki poinformował w lokalnej telewizji, że w wyniku zatopienia okrętu zginęło 80 osób.

Okręt wojenny IRIS Dena / -/AFP/East News / East News

W rejonie około 40 km na południe od Galle na Oceanie Indyjskim zatopiono irański okręt wojenny IRIS Dena.

Jak na razie uratowano 32 osoby - ich stan jest określony jako poważny, ale stabilny.

Amerykański sekretarz obrony potwierdził, że to amerykańska łódź podwodna przeprowadziła atak.

Informacje dotyczące liczby zaginionych są sprzeczne.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Rząd Sri Lanki powiadomił, że okręt nadał sygnał SOS, gdy znajdował się około 40 km na południe od miasta Galle, położonego około 115 km od stolicy kraju, Kolombo. W reakcji na alarm marynarka wojenna oraz siły powietrzne Sri Lanki wysłały okręty i samoloty w celu ewakuacji marynarzy - podała agencja AFP.

Do tej pory udało się uratować 32 irańskich marynarzy, jednak z wód Oceanu Indyjskiego wydobyto już także ciała kilku ofiar.

Poszkodowanych przetransportowano do szpitala w porcie Galle. Ich stan jest określany jako poważny, ale stabilny. Pozostali członkowie załogi wciąż są poszukiwani.

Wiceminister spraw zagranicznych Sri Lanki poinformował w lokalnej telewizji, że w wyniku zatopienia okrętu zginęło 80 osób.

Co się wydarzyło?

Wciąż niejasne są okoliczności zatopienia irańskiego okrętu. Amerykański sekretarz obrony potwierdził, że to amerykańska jednostka podwodna była odpowiedzialna za atak. Jednak Sri Lanka, prowadząc własne działania ratunkowe, nie zaobserwowała obecności innych statków czy samolotów w rejonie.

Hegseth poinformował, że było to pierwsze zatopienie wrogiego statku za pomocą torpedy od czasów II wojny światowej.

Rzecznik marynarki Sri Lanki, komandor Buddhika Sampath, podkreślił, że mimo iż incydent miał miejsce poza wodami terytorialnymi Sri Lanki, państwo jest zdeterminowane, by nieść pomoc wszystkim poszkodowanym. Naszym priorytetem jest ratowanie życia. Dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii zostanie przeprowadzone później - zapewniał.

Szanse na odnalezienie kolejnych ocalałych są jednak określane jako niskie.

Chaos informacyjny

Sytuacja niesie ze sobą wiele sprzecznych informacji. Źródła w lankijskiej marynarce wojennej oraz tamtejszym ministerstwie obrony podają, że w wyniku ataku zaginęło co najmniej 101 osób. Jednak rzecznik marynarki Sri Lanki stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, twierdząc, że liczba zaginionych jest znacznie niższa, a przyczyna zatonięcia okrętu pozostaje niejasna.

Oficjalne stanowisko władz Sri Lanki nie potwierdza również, że to amerykańska łódź podwodna była odpowiedzialna za atak.

Tymczasem Stany Zjednoczone nie kryją, że działania militarne przeciwko irańskiej marynarce są częścią szeroko zakrojonej operacji wojennej, która rozpoczęła się w minioną sobotę. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że do tej pory udało się zatopić już 17 irańskich okrętów wojennych, a celem jest całkowite zniszczenie irańskiej floty.

IRIS Dena - co to za statek?

Jak przekazały amerykańskie władze, zatopiona jednostka to okręt wojenny IRIS Dena, który był jednym z najnowocześniejszych irańskich okrętów wojennych. Jednostka ta została zaprojektowana i zbudowana w Iranie jako część programu rozwoju krajowych sił morskich.

Oddany do służby w 2021 roku, został wyposażony w szeroki wachlarz uzbrojenia produkcji irańskiej, w tym rakiety przeciwokrętowe, systemy artyleryjskie, torpedy oraz systemy obrony przeciwlotniczej.

Okręt brał udział w międzynarodowych misjach, odwiedzając m.in. porty w Republice Południowej Afryki oraz w Brazylii.

Fregata IRIS Dena wracała do Iranu z Indii, gdzie w połowie lutego uczestniczyła w przeglądzie flot wojennych w Zatoce Bengalskiej.