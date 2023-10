​Przywódcy USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii zapewnili w niedzielę o swym wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony, ale także wezwali ten kraj do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony ludności cywilnej.

Prezydent USA, Joe Biden / Jonathan Ernst - Pool via CNP / PAP

We wspólnym oświadczeniu wydanym po telefonicznej rozmowie dotyczącej wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem przywódcy z zadowoleniem przyjęli uwolnienie przez to ugrupowanie dwóch zakładników i wezwali do natychmiastowego uwolnienia wszystkich pozostałych.

Prezydent USA Joe Biden, premier Kanady Justin Trudeau, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Giorgia Meloni i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zobowiązali się do ścisłej współpracy, aby wspierać swoich obywateli w regionie, a zwłaszcza pragnących opuścić Strefę Gazy.