Nazwisk matki i chłopców nie było na liście uwalnianych zakładników

Według Hamasu Sziri Bibas zginęła wraz z dziećmi pod koniec 2023 r. w izraelskim bombardowaniu Strefy Gazy. Izraelskie wojsko nie potwierdziło tych doniesień.

Kobieta wraz z synami miała zostać uwolniona w pierwszej kolejności podczas trwającej obecnie wymiany zakładników, prowadzonej w ramach obowiązującego od 19 stycznia zawieszenia broni.

Ani matka, ani dzieci nie pojawiały się na ogłaszanej przez Hamas co tydzień liście uwalnianych zakładników. To wzbudziło u izraelskich władz "bardzo poważne obawy o ich życie". We wtorek Hamas ogłosił, że w czwartek przekaże ciała Sziri, Ariela i Kfira. Jarden został uwolniony 1 lutego.

W czwartek do Izraela wróciły także zwłoki Odeda Lifszica, dziennikarza i aktywisty pokojowego. Mężczyzna był jednym z najstarszych porwanych. W chwili uprowadzenia miał 83 lata. Należał też do grupy kilku zakładników o podwójnym izraelsko-polskim obywatelstwie.

Ciała zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie mają być ostatecznie zidentyfikowane. Zaznaczono, że lekarze będą też starali się ustalić przyczynę zgonu.

Pomarańczowy - symbol solidarności z rodziną Bibasów

Rodzina Bibasów stała się jednymi z najbardziej znanych osób wśród izraelskich zakładników. Zdjęcia członków tej rodziny pojawiały się na regularnie organizowanych demonstracjach, mających zmusić izraelski rząd do przyspieszenia wymiany.

Specjalne manifestacje urządzono 18 stycznia 2024 r., gdy Kfir powinien skończyć jeden rok, i w 2025 r. - gdy obchodziłby drugie urodziny. Nawiązujący do włosów chłopców pomarańczowy kolor stał się symbolem solidarności z rodziną Bibasów i nadziei, że udało jej się przetrwać w niewoli. Izraelczycy chodzili na manifestacje w pomarańczowych ubraniach, w niebo wypuszczano setki pomarańczowych balonów, a w mediach społecznościowych publikowano posty z pomarańczowymi wstążkami i serduszkami.

Izraelczycy żegnający rodzinę Bibasów / ABIR SULTAN / PAP/EPA

W czwartek tysiące Izraelczyków z flagami narodowymi zgromadziły się na trasie przejazdu konwoju z ciałami, jadącego ze Strefy Gazy.

Rządzący Strefą Gazy Hamas najechał 7 października 2023 r. południowy Izrael wraz z innymi palestyńskimi organizacjami terrorystycznymi. W ataku zginęło około 1200 osób, a 251 porwano. 66 osób z tej grupy pozostaje w niewoli, według izraelskiej armii 35 z nich nie żyje. Najazd rozpoczął wojnę Izraela z Hamasem, w której zginęło ponad 48 tys. Palestyńczyków. Perspektywy przedłużenia rozejmu, obowiązującego na razie do początku marca, są niepewne.