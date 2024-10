To poważna i groźna eskalacja, która spotka się z konsekwencjami. (...) Nasze zdolności obronne i ofensywne są w stanie najwyższej gotowości. (...) Wybierzemy gdzie, kiedy i w jaki sposób dojdzie do odwetu - podkreślił wojskowy rzecznik.



Harari zaznaczył, że Iran i jego sojusznicy od 7 października 2023 r. atakują Izrael na siedmiu frontach i chcą zniszczyć to państwo, ale wojsko zrobi wszystko, by obronić Izrael i jego obywateli.



Eksperci: Odpowiedź Izraela raczej nie będzie powściągliwa

W odwecie za wtorkowy ostrzał rakietowy Izrael może uderzyć w irańskie bazy wojskowe i ośrodki dowodzenia. Może też uruchomić swoich agentów wewnątrz Iranu i zaatakować osoby odpowiedzialne za atak lub uderzyć w instalacje nuklearne - oceniła stacja BBC.



Zdaniem korespondenta BBC ds. bezpieczeństwa Franka Gardnera w swojej odpowiedzi Izrael tym razem raczej nie zachowa powściągliwości, o jaką apelowali do niego sojusznicy po ostatnim ataku rakietowym ze strony Iranu w kwietniu tego roku.



Były funkcjonariusz izraelskiego wywiadu Awi Melamed ocenił, że atak Iranu wywoła "znaczącą i natychmiastową odpowiedź Izraela przeciwko celom irańskim".



Według Gardnera Izrael z pewnością od dawna ma opracowane plany uderzeń na Iran, a izraelscy dowódcy będą się teraz zastanawiać, kiedy i z jaką siłą zaatakować ten kraj.



Najbardziej oczywistym celem są bazy lądowe, z których wystrzeliwano we wtorek pociski balistyczne, nie tylko silosy rakietowe, ale też ośrodki dowodzenia i inne instalacje.



Izrael mógłby również uruchomić sieć swoich agentów działających w Iranie, by uderzyć bezpośrednio w ludzi, którzy wydali rozkaz do ataku i przeprowadzili go. Kolejnym stopniem eskalacji byłoby uderzenie na instalacje nuklearne Iranu - uważa korespondent BBC.