20-letni kierowca usłyszał we wtorek zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginęła jego pasażerka - młoda kobieta w zaawansowanej ciąży. Kierowca był pod wpływem alkoholu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prokuratura Rejonowa w Augustowie przedstawiła zarzut młodemu kierowcy.

Do wypadku doszło po północy z niedzieli na poniedziałek w miejscowości Kolonie Lipsk k. Augustowa. Jak podała prokuratura, wypadek spowodował 20-letni mężczyzna, który miał w organizmie blisko 1,2 promila alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia auta.

Z ustaleń śledztwa wynika, że kierowca samochodu audi nie zapanował nad pojazdem podczas wyprzedzania samochodu vw, doszło do kontaktu obu pojazdów, a następnie samochód audi zjechał na lewe pobocze, gdzie dachował. Dziewiętnastoletnia pasażerka audi, będąca w 8. miesiącu ciąży, po przewiezieniu do szpitala zmarła wraz z nienarodzonym dzieckiem - poinformowała we wtorek wieczorem Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.

Prokuratura informuje, że podejrzanemu grozi kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności i obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Śledczy postawili także zarzut kierowcy volkswagena dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie blisko promil alkoholu.