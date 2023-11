W oświadczeniu wydanym przez IDF stwierdzono, że systemy lotnicze śledziły trajektorię pocisku i przechwyciły go "w najbardziej odpowiednim czasie operacyjnym i miejscu". "The Times of Israel" zaznaczył, że na zdjęciach opublikowanych w sieci widać smugę dymu na niebie, a mieszkańcy południowego Izraela zgłosili, że słyszeli silny wybuch.

Z oficjalnego komunikatu IDF wynika, że jednostki obrony powietrznej przechwyciły "zagrożenie z powietrza, które zostało zidentyfikowane w rejonie Morza Czerwonego, na południe od Ejlatu".