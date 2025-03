Oświadczenie Hamasu

Palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas wydała we wtorek oświadczenie, w którym zaprzeczyła, jakoby przygotowywała się do kolejnego ataku na Izrael - przekazała amerykańska stacja CNN.

"Zarzuty stawiane przez (...) siły okupacyjne, jakoby (Hamas) przygotowywał atak, są pozbawione podstaw" - oznajmiła organizacja, dodając, że służą one jako pretekst uzasadniający powrót do walk i "eskalację krwawej agresji".

Rzecznik Hamasu Abdel Latif al-Kanua oświadczył we wpisie na Telegramie, że "koordynacja działań" między Izraelem i amerykańską administracją "potwierdza współudział (Waszyngtonu) w ludobójstwie". Jak dodał, takie działania stanowią również "przykrywkę dla zbrodni wojennych". Rzecznik zapewnił, że Hamas "w pełni trzymał się warunków rozejmu", który, jego zdaniem, złamał Izrael.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała wcześniej, że Izrael uprzedził USA przed atakiem na Strefę Gazy.

Szok w ONZ

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przyznał, że jest "zaszokowany izraelskimi uderzeniami" na Strefę Gazy.

Guterres zaapelował o przestrzeganie zawieszenia broni, przywrócenie dostarczania bez przeszkód pomocy humanitarnej do Strefy Gazy oraz bezwarunkowe zwolnienie pozostałych zakładników.

Wcześniej wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Volker Tuerk oświadczył, że jest przerażony wznowieniem bombardowań przez Izrael i wezwał do "natychmiastowego zatrzymania tego koszmaru", a także bezwarunkowego zwolnienia zakładników oraz arbitralnie przetrzymywanych więźniów.

Turcja oraz Egipt, który był kluczowym mediatorem porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, potępiły we wtorek intensywne naloty izraelskie na to terytorium.

Powrót do koalicji

Tymczasem skrajnie prawicowa partia Żydowska Siła ogłosiła we wtorek, że wraca do rządzącej Izraelem koalicji. Ugrupowanie wyszło z rządu w styczniu po zawarciu przez rząd rozejmu w wojnie z Hamasem.

We wspólnym oświadczeniu Żydowskiej Siły i premiera Benjamina Netanjahu zaznaczono, że politycy tej formacji powrócą na zajmowane przed odejściem stanowiska ministerialne.

Ben Gwir do stycznia był ministrem bezpieczeństwa narodowego.

"Kiedy wycofywaliśmy się z rządu, mówiliśmy, że Izrael musi powrócić do walki w Strefie Gazy. (...) To krok właściwy moralnie i uzasadniony. (...) Nie możemy zaakceptować istnienia terrorystycznego Hamasu i ta organizacja musi zostać zniszczona" - napisał Ben Gwir w wydanym wcześniej we wtorek oświadczeniu.

Czy to powrót do wojny? Zdecydowanie tak

Wydarzenia w Strefie Gazy skomentował w Radiu RMF24 Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Czy to powrót do wojny? Zdecydowanie tak. Możemy już mówić o zakończeniu zawieszenia broni, które już w ostatnich tygodniach nie było w pełni w pełni przestrzegane. Jednak do jednostkowego ataku, takiego otwartego jego podważenia do tej pory nie doszło - powiedział analityk.

Strategia nowej administracji amerykańskiej jest naprawdę trudna do jednoznacznej oceny. Z uwagi na chociażby same słowa Donalda Trumpa i plany, które padły w ostatnich tygodniach dotyczące przyszłości Strefy Gazy. Dotyczyły tak naprawdę gróźb i deklaracji, że jeśli Hamas nie ulegnie, no to spadnie na niego ogień piekielny. Tak w wolnym tłumaczeniu. Więc być może Izrael teraz realizuje pewnego rodzaju wolę polityczną Donalda Trumpa i też strona izraelska mocno podkreśla, że na tę konkretną operację ma zielone światło ze strony Waszyngtonu - mówił Michał Wojnarowicz.

Gość Radia RMF24 przypomniał, że Trump podczas swojej kampanii wyborczej głośno klarował, że potrzebny jest pokój na Bliskim Wschodzie. Było jakby wymuszenie rozejmu, bo to faktycznie było pewnego rodzaju wykręcenie ręki izraelskim negocjatorom. Wymuszenie rozejmu nastąpiło. Jednak kalkulacje administracji Trumpa ewidentnie się zmieniły. Teraz jest jakby przyzwolenie na to, żeby Izrael znowu z pozycji siły, siły wojskowej, próbował wymusić jakieś ustępstwa - powiedział analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.