Greckie myśliwce F-16 poderwały się z bazy na Cyprze, by przechwycić podejrzany obiekt, który zaobserwowano blisko przestrzeni powietrznej wyspy – ustalił w dwóch źródłach Reuters. Izraelskie wojsko chwali się z kolei, że zestrzeliło nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Miałoby to być pierwsze na świecie zestrzelenie załogowego myśliwca przez samolot F-35. Irańczycy z kolei mieli trafić w niezwykle cenny katarski radar. Izrael przeprowadził w nocy z wtorku na środę nową falę uderzeń na cele w Iranie oraz w Libanie - przekazały w środę rano siły zbrojne tego kraju (IDF). Śledź naszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Samolot F-16 sił powietrznych Grecji (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

10:45

Chińska armia prawdopodobnie celowo opuściła ostatnie manewry morskie z udziałem Iranu i Rosji w cieśninie Ormuz - podali analitycy think tanku Center for China Analysis (CCA). W ich ocenie Pekin mógł spodziewać się uderzenia USA i Izraela na Iran i wolał zminimalizować ryzyko uwikłania w konflikt.

10:43

Niezidentyfikowany okręt podwodny zaatakował irański statek u wybrzeży Sri Lanki - informuje Reuters, powołując się na źródła w tamtejszej marynarce wojennej i resorcie obrony. Agencja dodaje, że co najmniej 101 osób uznano za zaginione, a 78 zostało rannych.

09:54

Na środę zaplanowano kilka lotów ewakuacyjnych dla obywateli francuskich na Bliskim Wschodzie - powiedział w środę rano minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla telewizji France 2

Jeden (samolot) wystartuje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, drugi z Egiptu, a trzeci z Izraela - powiadomił Barrot.

Szef dyplomacji nie podał informacji, ile osób poleci przygotowanymi samolotami. Obecnie w regionie przebywa około 400 tys. Francuzów.

09:44

Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył w środę z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

09:36

Izraelski myśliwiec F-35 miał zestrzelić nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Poinformował o tym Reuters, cytując wojsko Izraela. Izraelskie Siły Powietrzne wskazują, że to pierwszy przypadek na świecie, gdy F-35 zestrzelił załogowy myśliwiec.

09:34

Stanowisko Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran jest takie samo, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę i kwestii wojny w Strefie Gazy: nie dla wojny - oświadczył w środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Nie dla łamania prawa międzynarodowego. Nie dla założenia, że świat może rozwiązywać swoje problemy wyłącznie poprzez konflikty zbrojne. I wreszcie, nie dla powtarzania błędów przeszłości. Stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: nie dla wojny - podkreślił szef rządu

Sanchez wezwał USA, Izrael i Iran do zaprzestania trwających od soboty działań wojennych "zanim będzie za późno".

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

09:15

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w środę, że każdy nowy przywódca Iranu będzie "celem do wyeliminowania". Zadeklarował, że Izrael będzie dążył do dalszego osłabienia reżimu w Teheranie i stworzenia warunków dla przejęcia władzy przez naród irański.



08:58

Analitycy wojskowi donoszą, że Irańczykom udało się trafić w katarski radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132 Block 5.

Jest to strategiczny element systemu wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych oraz obserwacji przestrzeni kosmicznej, wart ok. 1 mld dolarów.