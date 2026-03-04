Greckie myśliwce F-16 poderwały się z bazy na Cyprze, by przechwycić podejrzany obiekt, który zaobserwowano blisko przestrzeni powietrznej wyspy – ustalił w dwóch źródłach Reuters. Izraelskie wojsko chwali się z kolei, że zestrzeliło nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Miałoby to być pierwsze na świecie zestrzelenie załogowego myśliwca przez samolot F-35. Irańczycy z kolei mieli trafić w niezwykle cenny katarski radar. Izrael przeprowadził w nocy z wtorku na środę nową falę uderzeń na cele w Iranie oraz w Libanie - przekazały w środę rano siły zbrojne tego kraju (IDF). Śledź naszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

10:45

Chińska armia prawdopodobnie celowo opuściła ostatnie manewry morskie z udziałem Iranu i Rosji w cieśninie Ormuz - podali analitycy think tanku Center for China Analysis (CCA). W ich ocenie Pekin mógł spodziewać się uderzenia USA i Izraela na Iran i wolał zminimalizować ryzyko uwikłania w konflikt.

10:43

Niezidentyfikowany okręt podwodny zaatakował irański statek u wybrzeży Sri Lanki - informuje Reuters, powołując się na źródła w tamtejszej marynarce wojennej i resorcie obrony. Agencja dodaje, że co najmniej 101 osób uznano za zaginione, a 78 zostało rannych.

09:54

Na środę zaplanowano kilka lotów ewakuacyjnych dla obywateli francuskich na Bliskim Wschodzie - powiedział w środę rano minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla telewizji France 2

Jeden (samolot) wystartuje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, drugi z Egiptu, a trzeci z Izraela - powiadomił Barrot.

Szef dyplomacji nie podał informacji, ile osób poleci przygotowanymi samolotami. Obecnie w regionie przebywa około 400 tys. Francuzów.

09:44

Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył w środę z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

09:36

Izraelski myśliwiec F-35 miał zestrzelić nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Poinformował o tym Reuters, cytując wojsko Izraela. Izraelskie Siły Powietrzne wskazują, że to pierwszy przypadek na świecie, gdy F-35 zestrzelił załogowy myśliwiec.

09:34

Stanowisko Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran jest takie samo, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę i kwestii wojny w Strefie Gazy: nie dla wojny - oświadczył w środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Nie dla łamania prawa międzynarodowego. Nie dla założenia, że świat może rozwiązywać swoje problemy wyłącznie poprzez konflikty zbrojne. I wreszcie, nie dla powtarzania błędów przeszłości. Stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: nie dla wojny - podkreślił szef rządu

Sanchez wezwał USA, Izrael i Iran do zaprzestania trwających od soboty działań wojennych "zanim będzie za późno".

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

09:15

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w środę, że każdy nowy przywódca Iranu będzie "celem do wyeliminowania". Zadeklarował, że Izrael będzie dążył do dalszego osłabienia reżimu w Teheranie i stworzenia warunków dla przejęcia władzy przez naród irański.

08:58

Analitycy wojskowi donoszą, że Irańczykom udało się trafić w katarski radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132 Block 5.

Jest to strategiczny element systemu wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych oraz obserwacji przestrzeni kosmicznej, wart ok. 1 mld dolarów.

08:42

Trzydniowa ceremonia żałobna po śmierci zabitego w sobotę w amerykańsko-izraelskim ataku przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego rozpocznie się w środę wieczorem na placu modlitewnym imama Chomeiniego w Teheranie - poinformowały irańskie władze. Agencja Fars podała, że Chamenei zostanie pochowany w rodzinnym mieście Meszhed.

07:49

Departament Stanu USA poinformował w środę, że zezwolił części personelu dyplomatycznego, która nie jest niezbędna dla funkcjonowania amerykańskiej ambasady w Nikozji, na opuszczenie Cypru w związku z ostatnimi irańskimi atakami. W nocy z niedzieli na poniedziałek ulokowana na Cyprze brytyjska baza wojskowa Akrotiri została zaatakowana przez Iran - przypomniała AFP. 

Wielka Brytania zapowiedziała wysłanie na wyspę okrętu wojennego, Francja - fregaty i środków obrony przeciwlotniczej. Dwie fregaty zapowiedziała również Grecja.

We wtorek późnym wieczorem w bazie wylądował brytyjski samolot transportowy. Przypuszcza się, że przywiózł sprzęt wojskowy, w tym zaawansowane systemy walki elektronicznej - podał portal In Cyprus.

07:47

Wojsko USA opublikowało zdjęcia czterech z sześciu amerykańskich żołnierzy poległych do tej pory w operacji w Iranie.

07:33

W operacji Epicka Furia ze strony USA bierze udział ponad 50 tys. żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce - przekazał admirał Brad Cooper, dowódca Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM). Jak dodał, kolejne siły są w drodze. Podkreślił też, że jest to największe nagromadzenie amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie od pokolenia.

Dowódca podsumował, że od soboty amerykańskie siły zaatakowały niemal 2 tys. celów w Iranie. Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - wymieniał Cooper na nagraniu opublikowanym przez CENTCOM.

Mówiąc prościej, koncentrujemy się na tym, by strzelać w to wszystko, z czego oni mogą strzelać do nas - podkreślił.

07:00

Izraelski wywiad przez lata przejmował kontrolę nad kamerami monitoringu ulicznego w Teheranie, co pozwoliło na śledzenie najwyższych rangą irańskich urzędników, w tym ajatollaha Alego Chameneiego. To właśnie dzięki tej operacji możliwe było przeprowadzenie śmiertelnego ataku, w którym zginął przywódca Iranu oraz wielu dowódców wojskowych - informuje "Financial Times", powołując się na izraelskie źródła wywiadowcze.

06:52

CIA pracuje nad uzbrojeniem sił kurdyjskich, by wesprzeć powstanie przeciwko władzom w Iranie - podała we wtorek CNN, powołując się na źródła. USA prowadzą rozmowy z irańskimi ugrupowaniami opozycyjnymi i kurdyjskimi liderami w Iraku o przekazaniu im wsparcia militarnego - przekazały źródła.

Jeśli Kurdowie przystąpią do wojny w Iranie, do konfliktu włączy się też Turcja i dojdzie do pęknięcia w NATO - powiedziała PAP Asli Aydintasbas, ekspertka waszyngtońskiego think tanku Brookings Institution.

06:41

06:32

W wyniku działań irańskiego drona doszło do pożaru na terenie amerykańskiego konsulatu w Dubaju.

06:30

Prezydent Iranu przekazał, że mimo "wyjątkowej sytuacji", struktury państwa działają, a naród jest zjednoczony.

"Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z władzami prowincji, przekazując im potrzebne uprawnienia, proces decyzyjny jest szybki i dostosowany do lokalnych uwarunkowań" - napisał Pezeszkian na platformie X.

06:25

"Jednym uderzeniem można zabić ich wszystkich" - miał usłyszeć prezydent USA Donald Trump w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak donosi Axios, doszło do niej 23 lutego, na pięć dni przed atakiem na Iran, a Netanjahu informował, że w sobotę 28 lutego przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei spotka się jednocześnie z wieloma wysokiej rangi doradcami.

