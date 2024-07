Rozstawiona z "dwójką" Coco Gauff niespodziewanie odpadła w 1/8 finału tenisowego turnieju w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Amerykanka przegrała z Chorwatką Donną Vekic (nr 13.) 6:7 (7-9), 2:6.

Coco Gauff / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA

To była pierwsza konfrontacja 20-letniej Gauff ze starszą o osiem lat Vekic. Amerykanka była uważana za jedną z najgroźniejszych rywalek Igi Świątek.

Chorwatka w niedawnym Wimbledonie dotarła niespodziewanie do półfinału, ale na kortach ziemnych w Paryżu nigdy nie błyszczała. Jej najlepszy wynik we French Open to 1/8 finału w 2019 roku. Gauff natomiast dwa lata temu dotarła do finału tej wielkoszlemowej imprezy.

Kolejną rywalką Vekic będzie Greczynka Maria Sakkari (nr 7.) lub Ukrainka Marta Kostiuk (nr 12.).

Collins czeka na Świątek w ćwierćfinale

Świątek o godzinie 19.00 zmierzy się w 1/8 finału z Xiyu Wang. Jeśli prowadząca w światowym rankingu Polka pokona wieczorem Chinkę w 1/8 finału turnieju olimpijskiego w Paryżu, to jej kolejną rywalką będzie Danielle Collins.

Rozstawiona z numerem ósmym amerykańska tenisistka wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio 6:0, 4:6, 6:3.

Świątek z Collins mierzyła się już siedem razy i odniosła sześć zwycięstw, w tym dwa w tym roku. Jedynej porażki Polka doznała dwa lata temu w półfinale Australian Open.